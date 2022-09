1000 Euro statt 600 Euro: Ampel gönnt Deutschen höhere Homeoffice-Pauschale

Von: Jens Kiffmeier

Entlastung in der Gaskrise: Die Ampel hat die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale durchgewunken. Bei der Steuer dürfen künftig 1000 Euro abgerechnet werden.

Berlin – Die Gaskrise rollt im Winter auf die Deutschen zu – und damit auch die dicken Rechnungen: Zur Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat die Bundesregierung deswegen jetzt die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale beschlossen. Das Kabinett stimmte einem Plan von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu, wonach die Arbeit vom heimischen Wohnzimmer oder Arbeitszimmer künftig mit bis zu 1000 Euro von der Steuer abgesetzt werden kann. Damit reagierte die Koalition auch auf lautstarke Forderungen der Gewerkschaften.

Homeoffice-Pauschale: Ampel winkt Erhöhung durch – Entlastung in der Gaskrise

In den kommenden Monaten werden wieder viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Homeoffice zurückkehren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits vor Wochen dazu aufgerufen. Angesichts der drohenden Energiekrise in Deutschland könne es sinnvoll sein, appellierte der Politiker, wenn die Deutschen die Arbeit von zu Hause erledigten – damit nicht unnötig Büroräume geheizt werden müssten. Doch damit würden die Beschäftigten die steigenden Gas- und Stromkosten weitgehend alleine tragen. Deswegen will die Ampel mit der erhöhten Homeoffice-Pauschale gegensteuern.

Spendiert eine höhere Homeoffice-Pauschale: Finanzminister Christian Lindner (FDP). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Homeoffice-Pauschale 2022: Für Arbeitszimmer, Internetkosten oder Strom – Arbeitnehmer dürfen 1000 Euro bei Steuer absetzen

Die Homeoffice-Pauschale hat sich bereits seit der Corona-Pandemie etabliert. Doch die bisherige Regelung zum Homeoffice-Bonus sollte eigentlich zum Ende des Jahres auslaufen. Doch wegen einer neuen Omikron-Welle und wegen der Gaskrise soll das steuerliche Instrument nun verlängert werden. Nach dem Kabinettsbeschluss wird die Homeoffice-Pauschale nicht mehr befristet. Wer von zu Hause arbeitet, kann künftig für Strom oder Heizung fünf Euro abrechnet, und zwar für maximal 200 Tage im Jahr. Bislang war dies nur für 120 Tage möglich. Die Pauschale steigt dadurch von 600 auf 1000 Euro.

Steuererklärung 2021 zur Homeoffice-Pauschale – wo eintragen? Seit der Corona-Pandemie können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Homeoffice von der Steuer absetzen. Dafür wurden die Steuerformulare 2021 angepasst. Dadurch kann die Homeoffice-Pauschale in der Anlage N der Steuererklärung in Zeile 45 eingetragen werden. Arbeitnehmer tragen in der Zeile die Anzahl der Tage ein, die sie ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet haben. Sind Sie an Tagen doch noch ins Büro gefahren, dürfen Sie lediglich in der Steuererklärung die Pendlerpauschale von 30 Cent ansetzen. Die Pauschale ist auf 120 Tage und 600 Euro gedeckelt. Künftig sollen aber 200 Tage abgerechnet werden dürfen.

Nach Angaben von Finanzminister Lindner werden durch diese Maßnahme die Bürgerinnen und Bürger jedes Jahr um 1,4 Milliarden Euro entlastet. Doch ob das reicht, um die Extra-Kosten aufzufangen, bleibt abzuwarten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte schon vor Wochen auf eine Erhöhung gedrängt. Die bisherige Pauschale sei viel zu eng gefasst, hatte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell im Interview mit dem Netzwerk von IPPEN.MEDIA, zu dem auch kreiszeitung.de gehört, kritisiert. Die Gewerkschaft pochte auf einen steuerlichen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro.

Erhöhung der Homeoffice-Pauschale neben dem Entlastungspaket 3 – Arbeitszeiterfassung wird beim Homeoffice noch zum Problem

Doch das war der Politik offenbar zu hoch. Im Finanzministerium verweist man auf die vielen weiteren Maßnahmen aus dem Entlastungspaket 3, mit dem die Härten aus der Gaskrise abgefedert werden sollen. Unklar ist derweil noch, wie das Arbeiten im Homeoffice künftig überhaupt weitergeht. Denn nach einem Urteil vom Bundesarbeitsgericht sind Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitszeit zu erfassen. Gerade in der neu gelebten Praxis des Homeoffice entstehen dabei große Probleme.