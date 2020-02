GNTM-Kandidatin fliegt brutal aus Club: „Er schleifte mich, während ich versuchte, mich zu wehren...“

Theresia Fischer (27) ist empört. Eigentlich wollte die ehemalige GNTM-Kandidatin nur in Hamburg feiern gehen. Doch nach einer Diskussion flog sie brutal raus.

Die einstige Kandidatin von GNTM wurde durch die Model-Show und durch „Promi Big Brother“ bekannt.

wurde durch die Model-Show und durch bekannt. Beim Fasching-Feiern flog Theresia Fischer aus einem Club in Hamburg.

aus einem Club in Ein Security-Mann packt sie brutal.

Hamburg - Den Abend hat sich die Ex-„Germany´s Next Topmodel“-Kandidatin Theresia Fischer ganz bestimmt anders vorgestellt. Am vergangenen Wochenende (21./22. Februar) soll die 27-Jährige zum Fasching-Feiern einen Hamburger Club besucht haben.

Ein Gang auf die Toilette wurde dem hübschen Model dabei offensichtlich zum Verhängnis. Ausgerechnet ein Security-Mitarbeiter war es, der Theresia Fischer extrem wütend machte.

Ex-GNTM-Teilnehmerin feiert als Mann verkleidet in Hamburger Club

Als Mann verkleidet wollte die Blondine lediglich den Abend genießen. Als die Damen-Toilette des Clubs überfüllt war, entschloss sich die einstige „Promi Big Brother“-Teilnehmerin das Herren-Klo zu benutzen.

Als die frühere GNTM-Kandidatin Theresia Fischer* vor dem Spiegel stand, soll ein Mann von der Security sie aufgefordert haben, die Toilette umgehend zu verlassen. Der Grund: Sie sei eine Frau. „Ich habe gesagt: 'Was soll das? Du weißt doch gar nicht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin'“, sagte das Model und fragte sich gegenüber von Promiflash: „Was ist, wenn ich mich transsexuell fühlen würde?“

Theresia Fischer wird von Security-Mann am Arm gepackt und aus dem Club gezogen

Doch der Sicherheits-Mann reagierte nicht auf das Argument der Verkleideten. Nach einer Diskussion packte er sie am Arm und zog die hilflose Frau nach draußen. „Auch auf meine Bitte, mich loszulassen, ließ er mich nicht los. Er schleifte mich, während ich versuchte, mich zu wehren, nach draußen", erinnerte sich das ehemalige Heidi-Klum-Model* Theresia Fischer.

GNTM-Kandidatin fühlt sich in das Leben transsexueller Menschen hineinversetzt

Doch der Rauswurf an sich war für die Hamburgerin nicht der eigentliche Skandal. Als viel schlimmer empfand die Influencerin die mangelnde Gender-Sensibilität: „Es gibt auch in meinem Freundeskreis so viele Menschen, die transsexuell sind, die sich täglich mit solchen Situationen auseinandersetzen müssen und dermaßen denunziert werden, herabgesetzt werden – das ist etwas ganz, ganz Schlimmes.“ Es habe ihr wehgetan, sich in diesem Moment in diese Menschen hineinzuversetzen, erklärte sie im Gespräch mit dem Online-Magazin.

Theresia Fischer galt immer als besonders skurrile Kandidatin bei GNTM. Aber auch die Mädchen der aktuellen Staffel* haben ihre besonderen Eigenarten. Da fällt die Entscheidung der GNTM-Jury* bestimmt nicht immer leicht.

Alle Infos und Termine zur aktuellen Staffel Germany´s Next Topmodel* finden Sie hier*bei uns.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.