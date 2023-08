Angespannte Nerven: Vermeintlicher „Atompilz“ beunruhigt russische Region

Von: Judith Goetsch

In Kasan sorgt eine pilzförmige Wolke für Aufregung. Die Stimmung in Russland ist angespannt – trotz schneller Entwarnung.

Kasan – Einwohner von Kasan, Hauptstadt der Republik Tatarstan, berichteten, sie hätten am Mittwochabend eine „unheimliche“ pilzförmige Wolke am Himmel gesehen, die der Form nach einer Atomexplosion ähnelt. Auf Telegram teilten Beobachter ein Video des Geschehens.

Der lokale Nachrichtensender Vechernyaya Kazan erklärte laut Newsweek später, dass es sich bei dem meteorologischen Phänomen um eine besonders große Gewitterwolke, genauer um eine Cumulonimbus-Wolke handelt. Der obere Rand ist oft pilz- oder ambossartig geformt. Cumulonimbus-Wolken entstehen ursprünglich aus harmlosen Cumulus-Wolken, die jedoch einen weiteren Auftrieb in der Luft erfahren. Wenn die Luft feucht genug ist und zugleich Aufwinde durch aufsteigende Warmluft stark ausfallen, wachsen Cumuli weiter in den Himmel. Dadurch entsteht eine massive Wolke, die an einen Atompilz erinnern kann.

Kein Atompilz in Russland: Auch Regierung gibt Entwarnung

Auch von Regierungsseite gab es bald Entwarnung. Ein Sprecher des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen der Republik Tatarstan erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti das weitgehend harmlose Wetterphänomen. Trotz der Entwarnung: Solche Ereignisse zeigen die tiefe Verunsicherung der russischen Bevölkerung. Über ein Jahr Krieg und der Wagner-Putsch machen eine gewisse Atomparanoia verständlich.

Auch wenn es kein Atompilz war: Dass Menschen in Russland Angst vor einem Atomkrieg haben, ist nicht unbegründet. Russland ist eines von neun Ländern (Vereinigte Staaten, Russland, Frankreich, China, das Vereinigte Königreich, Pakistan, Indien, Israel und Nordkorea) auf der Welt, das über Atomwaffen verfügt. Weltweit wachsen aktuell die Atomwaffen-Arsenale.

Wladimir Putin hatte im Laufe des Kriegs die Atomstreitkräfte des Landes in besondere Alarmbereitschaft versetzt.

Atomkrieg in Europa?

Belarus‘ Ministerpräsident Alexander Lukaschenko sagte kürzlich, Russland habe nicht vor, jemanden mit Atomwaffen anzugreifen, solange sie selbst niemand angreife. Ob man Lukaschenko, Putins Vertrautem und Partner, glauben kann, ist fragwürdig. Außerdem ist unbekannt, was Putin als Angriff auf Russland werten würde.

Droht im Ukraine-Krieg regelmäßig mit einem Atomkrieg: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Rossiya 24/Imago

Es gibt Sorgen, dass eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine für den russischen Machthaber eine solche Eskalation bereits darstellen könnte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Halbinsel auf jeden Fall wieder einnehmen. Ihre Annexion hatte 2014 die erste Eskalationsstufe vor dem Ukraine-Krieg bedeutet und die Souveränität der Ukraine angegriffen.