Nach Ende des Getreideabkommens: Auch Wetterphänomen kann neue Ernährungskrise auslösen

Weizenernte in Jenin (Archivbild). © Shadi Jarar Ah/Imago

Nicht nur der Krieg in der Ukraine bedroht die globale Ernährungssicherheit: In vielen Ländern fallen die Weizenernten schlechter aus als erwartet. Das könnte politische Unruhen auslösen.

Bis vor einigen Monaten schien die globale Weizenversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023/24 gesichert. Trotz des Krieges in der Ukraine lief der Export aus Russland und der Ukraine weitgehend reibungslos. Die Kurse an den Börsen befanden sich monatelang in einem Sinkflug, bis sie Ende Mai bis auf den tiefsten Stand seit dem Sommer 2021 fielen. Inzwischen hat sich die Lage gewandelt. Die zivile Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer ist immer stärker durch Kriegshandlungen bedroht, was Reedereien veranlassen könnte, den Getreidetransport aus Russland einzustellen. Doch auch jenseits des Krieges in der Ukraine mehren sich auf dem Weizenmarkt die Warnsignale.

In fast allen Kornkammern der Welt drohen Einbußen, die in der Summe die globale Versorgung gefährden könnten. Am größten erscheint derzeit die Misere in Indien, dem zweitgrößten Weizenproduzenten der Welt. Eine Hitzewelle im März und April schädigte die Weizenernte. Die Regierung hält dennoch daran fest, dass eine Rekordernte von 113 Millionen Tonnen Weizen geerntet worden sei. Private Agrarhändler halten 100 Millionen Tonnen für realistisch. Das wäre das schlechteste Ergebnis seit vier Jahren und läge deutlich unter dem Verbrauch von 108 Millionen Tonnen.

Für dieses Szenario spricht, dass in der indischen Regierung über eine Senkung oder Abschaffung der Importzölle auf Weizen diskutiert wird. Außerdem wurde bereits ein Exportstopp für fast alle Reis-Sorten verhängt. Dies bereitet vielen traditionellen Abnehmern in Asien und Afrika große Sorgen, denn mit rund 10 Millionen Tonnen ist Indien der größte Reis-Exporteur der Welt (24 Prozent des Welthandels).

Indien hat ein Versorgungsdefizit

Das offensichtliche Versorgungsdefizit mit Weizen in Indien lässt sich nur durch Importe ausgleichen. Medienberichte, nach denen Indien beabsichtige bis zu 9 Millionen Tonnen Weizen aus Russland zu importieren, wurden zwar offiziell dementiert. Ohne Einfuhren in einer Größenordnung von 5 bis 10 Millionen Tonnen wird es aber kaum gehen. Indien würde damit zu einem der wichtigsten Weizenkäufer auf dem Weltmarkt. Die nationalen Weizenreserven in Indien in Höhe von 9,5 Millionen Tonnen reichen nur noch aus, um den Bedarf für gut einen Monat zu decken. Seit 15 Jahren war das Weizenpolster in Indien nicht mehr so klein.

Doch auch in anderen Regionen gibt es Probleme:

USA: Monatelange Dürre in den wichtigen Weizenstaaten Kansas, Oklahoma und Texas

China: Starkregen zur Ernte im Norden des Landes

Kanada: Trockenheit in den Anbaugebieten für Sommerweizen

Europäische Union: Dürre und Hitze im Süden, Trockenheit in Mittel- und Nordosteuropa im Frühsommer, viel Regen zur Ernte

Backweizen wird vermutlich knapp und teuer

In der Europäischen Union und in Kanada müssen die ursprünglichen Ertragsprognosen nach unten korrigiert werden. In China hat der Regen während der Ernte dazu geführt, dass viel Weizen nicht mehr als Lebensmittel verwendet werden kann, sondern in den Futtertrog wandert. Dies könnte China dazu zwingen, mehr hohe Weizenqualitäten zu importieren. In weiten Teilen Europas verregnet der Weizen auf den Feldern. Wie stark die Qualitätseinbußen sind, muss abgewartet werden. Dass guter Backweizen mit hohen Proteinwerten und Fallzahlen knapp und teuer sein wird, erscheint aber schon heute sehr wahrscheinlich.

Probleme drohen auch auf der Südhalbkugel. In Australien wird die Produktion nach einer letztjährigen Rekordernte von 40 Millionen Tonnen in diesem Jahr einbrechen. Das Land profitierte in 2022 vom La-Niña-Phänomen, das überdurchschnittliche Niederschläge auf den Fünften Kontinent gebracht hat. Nun hat sich die Lage gewandelt und das Gegenstück El Niño macht aus Australien einen trockenen Backofen. Dies ließ die Weizenproduktion beim letzten El Niño in 2020 bis auf 14,5 Millionen Tonnen einbrechen. Die aktuelle Prognose des US-Agrarministeriums liegt für Australien bei 29 Millionen Tonnen. Das entspricht einer Menge, die man als ambitioniert bezeichnen kann.

Indien: Ernte in 2024 in Gefahr

Umgekehrt ist die Situation in Argentinien, wo La-Niña im vergangenen Jahr die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten ausgelöst hat. Für die Aussaat zur Ernte 2024 kamen die Niederschläge im Juni und Juli erst zu spät und dann zu heftig, sodass die Weizenfläche in Argentinien kleiner ausfiel als geplant. Die Weizenproduktion wird sich zwar erholen, eine durchschnittliche Ernte erscheint nach dem schwierigen Start aber kaum noch möglich. In Gefahr gerät auch die nächste Ernte in Indien, denn El Niño sorgte auf dem Subkontinent in der Vergangenheit für höhere Temperaturen und geringere Niederschläge. Indien könnte so auch in 2024, also für ein weiteres Jahr, auf Weizenimporte angewiesen sein.

Im ungünstigsten Fall könnte durch die kleineren Ernten in Indien, der EU, China, den USA, Kanada, Australien und Argentinien die globale Bilanz gegenüber den Prognosen aus dem Frühsommer um über 20 Millionen Tonnen kleiner ausfallen. Vor allem bei guten Qualitäten, die für die Herstellung von Brot und Nudeln benötigt werden, drohen Engpässe. Unter den steigenden Preisen leiden vor allem die Länder mit einer wenig kaufkräftigen Bevölkerung. In den vergangenen Jahren haben steigende Weizen- und Brotpreise politischen Unruhen ausgelöst, Regierungen gestürzt und Staaten destabilisiert. Umso wichtiger wäre es jetzt, dass die internationale Gemeinschaft sich für eine Fortsetzung des Getreideabkommens am Schwarzen Meer einsetzt und vorbeugende Maßnahmen zur Versorgung der ärmsten Länder ergreift. (Von Steffen Bach)