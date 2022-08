„Gerechtigkeit Genüge getan“: Al-Qaida-Terrorchef bei gezielten Angriff getötet

Von: Felix Busjaeger

Aiman al-Sawahiri, damaliger stellvertretender Führer der Terrororganisation Al-Kaida, spricht im Jahr 2006 im arabischen Nachrichtensender Al-Jazeera. Nun wurde er bei einem Drohnenangriff getötet. © Anonymous/AL-JAZEERA/AP/dpa

Den USA ist ein Schlag gegen Al-Qaida gelungen: Bei einem gezielten Drohnen-Einsatz soll Osama Bin Ladens Nachfolger, Aiman al-Sawahiri, gestorben sein.

Washington – Bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Kabul ist der Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida getötet worden. Wie aus Informationen der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht, ist Aiman al-Sawahiri bei einem gezielten Drohnen-Angriff in einem Unterschlupf in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen. Der Schlag gegen Osama Bin Ladens Nachfolger wurde von einer ranghohe Vertreterin der US-Regierung am Montagabend bestätigt.

USA töten Al-Qaida-Terrorchef: Drohnenangriff erfolgte in Kabul

US-Präsident Joe Biden äußerte sich bei einer Ansprache auf einem Balkon der Regierungszentrale zu Al-Sawahiris Tod. „Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Dieser Terroristenanführer lebt nicht mehr“, sagte Biden während der TV-Übertragung. Gleichzeitig sprach er eine Drohung gegen alle Feinde der USA aus: „Egal, wie lang es dauert, egal, wo du dich versteckst: Wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die USA dich finden und ausschalten.“

Al-Sawahiri wurde bereits am 30. Juli durch einen „Präzisionsschlag“ in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Die Regierungsmitarbeiterin sagte, die Attacke auf Al-Sawahiri sei über Monate vorbereitet worden. Er sei schließlich getötet worden, als er auf den Balkon seines Unterschlupfs in Kabul getreten sei. Zivile Opfer habe es nicht gegeben, nach US-Erkenntnissen sei lediglich Al-Sawahiri bei der Attacke ums Leben gekommen.

Aiman al-Sawahiri getötet: Osama Bin Ladens Nachfolger rief zu Anschlägen gegen die USA auf

Berichten zufolge war Aiman al-Sawahiri seit den Anschlägen vom 11. September 2001 Stellvertreter von Osama bin Laden, hielt sich aber über viele Jahre im Hintergrund. Nach der Tötung des Al-Qaida-Terrorchefs im Jahr 2011 war al-Sawahiri nachgerückt und habe als ranghöchster Vertreter der Organisation weiter zu Anschlägen gegen die USA aufgerufen, heißt es weiter.

Genau 20 Jahre nach den Anschlägen in New York hatte der Ägypter seinen letzten öffentlichen Auftritt. In einer Videobotschaft rief er seine Anhänger damals auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen. Über viele Jahre war sein Aufenthaltsort unbekannt und es gab immer wieder Gerüchte über seinen Tod. Die USA hatten zuletzt ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (rund 24,4 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt. (Mit Material der dpa)