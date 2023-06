Gewalt und Rassismus: Vernichtendes Urteil für Polizeibehörde - „George Floyd sollte leben“

Von: Christoph Gschoßmann

George Floyd war kein Einzelfall: In der Polizei Minnesotas haben Rassismus und willkürliche Gewalt System. Zu diesem Urteil kommt das Justizministerium.

Minneapolis/Washington - Es ist ein Offenbarungseid für die Polizei: Gut drei Jahre nach der gewaltsamen Tötung des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis sieht das Justizministerium der Vereinigten Staaten von Amerika nach einer abgeschlossenen Untersuchung der Polizeibehörde „exzessive“ Anwendung von Gewalt und Diskriminierung von Minderheiten bei der Polizei der Stadt. „George Floyd sollte heute noch am Leben sein“, sagte Justizminister Merrick Garland am Freitag (17. Juni 2023) bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Untersuchung. Die Muster und Praktiken in der Behörde hätten dessen Tod erst möglich gemacht. Die Beamten würden ein Verhaltensmuster an den Tag legen, bei dem exzessive Gewalt angewendet werde und Schwarze, Menschen mit psychischen Problemen sowie Minderheiten diskriminiert würden.

Polizei in Minnesota wendet „wahllos Gewalt an“

„Unsere Untersuchung ergab, dass die systemischen Probleme der Polizeibehörde Minnessotas das, was George Floyd widerfuhr, möglich machten“, heißt es in dem Bericht. Die Polizei von Minneapolis setze seit Jahren gefährliche „Techniken und Waffen“ gegen Personen ein, die ein geringfügiges oder gar kein Vergehen begangen hätten, „einschließlich ungerechtfertigter tödlicher Gewalt“, heißt es weiter. „Die Behörde setzte Gewalt ein, um Menschen zu bestrafen, die Beamte verärgerten oder die Polizei kritisierten“, heißt es in dem Bericht, und „patrouillierte in Vierteln unterschiedlich aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit und diskriminierte aufgrund ihrer Rasse bei der Durchsuchung, dem Anlegen von Handschellen oder der Anwendung von Gewalt gegen Menschen bei Kontrollen.“

Mai 2020: Demonstranten halten während eines Protestes das Porträt von George Floyd in die Höhe. © Christine T. Nguyen/Minnesota Public Radio/AP/dpa

Im Rahmen seiner Untersuchung überprüfte das Justizministerium Hunderte von am Körper der Polizei getragenen Kameravideos, Vorfall- und Polizeiberichte, Hunderte gegen Beamte eingereichte Beschwerden und Dutzende Interviews mit Stadtführern, Gemeindevorstehern und Polizeibeamten. In dem Bericht kommt das Ministerium zu einem vernichtenden Urteil: „Wir schätzen, dass die Behörde schwarze Menschen 6,5-mal so schnell stoppt wie weiße Menschen, wenn man ihren Anteil an der Bevölkerung berücksichtigt. In ähnlicher Weise schätzen wir, dass die Behörde in Anbetracht des Bevölkerungsanteils die Ureinwohner Amerikas 7,9-mal schneller aufhält als die Weißen.“ Die Beamten des Departments wenden außerdem „häufig wahllose Gewalt an und unterscheiden nicht zwischen friedlichen Demonstranten und denen, die Verbrechen begehen.“

Mörder von George Floyd sitzt Haftstrafe ab - insgesamt über 43 Jahre

Am 25. Mai 2020 war Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Dies hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung ausgelöst. Videos dokumentierten, wie die Beamten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Der weiße Polizist Derek Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser flehte, ihn atmen zu lassen und schließlich das Bewusstsein verlor. Chauvin war von einem Gericht in Minneapolis wegen Mordes zweiten Grades zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er sitzt diese Strafe bereits ab. Ein Bundesgericht hatte ihn zu weiteren 21 Jahren Haft verurteilt. Auch im Januar war es nach dem Tod von Tyre Nichols zu Protesten gekommen.

Die Untersuchung durch Garlands Ministerium hatte bereits vor rund zwei Jahren begonnen. Es handelte sich dabei um eine zivilrechtliche Prüfung, die unabhängig von der strafrechtlichen Untersuchung des Ministeriums zum Tod Floyds stattfand. Garland sagte, dass der frühere Polizist Chauvin bereits in der Vergangenheit übermäßige Gewalt angewendet habe. Es habe sich auch gezeigt, dass Polizisten auf Aussagen von Personen, wonach diese nicht atmen könnten, mehrfach nicht reagiert hätten. Stattdessen hätten sie gesagt, dass jemand, der rede, auch atmen könne. (cgsc mit dpa)