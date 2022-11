Generalstreik in Deutschland: Linke wollen politische Streiks generalisieren

Von: Bona Hyun

Generalstreiks in Deutschland sollen zulässig werden. Das forderte die Linke in einem Antrag. © Bernd Wüstneck/dpa

Die Linken wollen den Generalstreik in Deutschland legalisieren. Die Fraktion will Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten bieten, sich zu wehren.

Berlin – Die Linke will angesichts der aktuellen Lage Generalstreiks in Deutschland legalisieren. In einem Antrag der Fraktion betont die Partei, dass Arbeitnehmer durch politische Streiks „ihre gemeinsame materielle Interessenslage wirkmächtig zum Ausdruck zu bringen“, zitiert die Rheinische Post (RP) eine Stelle aus dem Antrag.

Linke will Generalstreiks in Deutschland für Arbeitnehmer legalisieren

Generalstreiks bieten Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten bieten, sich zu wehren. Politische Streiks seien eine direkte Maßnahme gegen die zunehmende Politikverdrossenheit. „Will man ein wirkliches Gegengewicht schaffen, bleibt nur der Rückgriff auf den politischen Streik“, heißt es laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) weiter in dem Antrag der Linken. Denn die Streiks beeinflussen das Staatshandeln und würden ein Gegengewicht zu den Einflussmöglichkeiten der Arbeitgeber schaffen.

Gesellschaftliche Herausforderungen durch Krieg, Klimakrise und die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise würden politischen Streiks mehr Gewicht verleihen, sagte Jan Korte, Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion. Daher sollte die Frage nach der Zulässigkeit von Generalstreiks in Deutschland diskutiert werden. Die Chancen, dass der Antrag im Bundestag eine Mehrheit findet, stehen laut RP schlecht. Ob die Zulässigkeit von Generalstreiks im Hinblick auf den Wutwinter gescheit ist, lässt sich bestreiten.

Generalstreiks in Deutschland sind bislang rechtswidrig – Frage nach Zulässigkeit gewinnt Gewicht

Der politische Streik ist in Deutschland bislang nicht erlaubt. Aus Sicht der Experten ist ein Generalstreik, der das ganze Land lahmlegt, rechtswidrig. Politische Streiks sind laut RP Arbeitsniederlegungen, die nicht tariflich regelbare, sondern politische Ziele verfolgen. Gewerkschaften wie Ver.di, die öfter zu Streiks aufrufen, drohen Schadenersatzforderungen von Unternehmen.

Laut RP definierte ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages aus dem August 2022: Unter einem politischen Streik verstehe man „die kollektive Arbeitsniederlegung zur Bekräftigung und Durchsetzung politischer, vom Staat oder den Kommunen zu verwirklichender Ziele“. Das deutsche Streikrecht beziehe sich aber auf tarifliche Regelungen, also auf konkrete Lohnabschlüsse für ganz bestimmte Branchen. Daher sind Generalstreiks vom deutschen Streikrecht nicht gedeckt. (Mit Material der dpa)