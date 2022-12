Menschen zieht es auf die Straße: Große Unterstützung für Generalstreik im Iran

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Ein dreitägiger Generalstreik soll die Wirtschaft des Landes lahmlegen, die Unterstützung ist groß: Die Bevölkerung im Iran beugt sich dem Regime nicht.

Teheran – An vielen Orten im Iran gehen die Menschen weiter auf die Straßen – und erscheinen nicht zur Arbeit, trotz angedrohter Strafen: Mehrtägige Streiks im Zuge des Jahrestags der niedergeschlagenen Studentenproteste von 1953 sollen den Druck auf die iranische Führung erhöhen. Verlässliche Zahlen zu erhalten ist schwer, doch Bilder, die aus dem Land nach außen dringen, zeugen von massiver Streikbeteiligung in vielen Städten am Montag: Viele Basare blieben leer und auch Teile der Industrie treten in den Ausstand – trotz der staatlichen Gewaltkulisse von Verhaftung, Folter und Tod im Iran.

Generalstreik im Iran und Protestaufruf für Mittwoch

Die Demonstrierenden im Iran erhöhen den Druck auf das Regime weiter: Beginnend am Montag haben sie anlässlich der 1953 niedergeschlagenen Studentenproteste zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen. Am Mittwoch soll es dann auf dem Azadi-Platz in Teheran zu einer Kundgebung kommen. In fast 40 Städten nahmen unter anderem Ladenbesitzer und Lastwagenfahrer am Montag, dem 05. Dezember 2022, an den Streikaktionen teil, das berichtet unter anderem der Guardian. Bilder in den sozialen Medien zeigen geschlossene Läden, in den Straßen vieler Städte hängen Plakate, die zur Einhaltung des Streiks aufrufen.

Geschlossene Geschäfte in Teheran. © ATTA KENARE / AFP

Doch nicht nur viele Läden blieben geschlossen: Auch in anderen Bereichen, wie der petrochemischen oder der Gasindustrie kam es zu Ausständen, ebenso streikten, wie bereits erwähnt, viele Lastwagenfahrer. Die Demonstrierenden riefen in diesem Zuge auch dazu auf, vorübergehend auf Überweisungen zu verzichten: Auf diesem Wege sollen die Banken geschwächt werden. Die Menschen im Iran beweisen weiter enorme Widerstandskraft. Auch in den kurdisch geprägten westlichen Gebieten des Landes, wo das Regime zuletzt besonders gewaltsam vorgegangen war, beteiligten sich zahlreiche Städte.

Große Beteiligung am Generalstreik im Iran: Regime muss Schließung vieler Läden zugeben

Wie groß die Beteiligung am Generalstreik tatsächlich ist, zeigt sich in Äußerungen des Regimes: Auch wenn die iranische Führung die Ereignisse verkehrt und umdeutet, kam sie zuletzt nicht umhin einzugestehen, dass viele Läden im Land geschlossen geblieben waren. Das Regime flüchtet sich in die Behauptung, die Streikbeteiligung sei durch vermeintliche „Bedrohungen“ derart hoch gewesen – und droht seinerseits abermals mit Repression. Nicht erst die tatsächliche Beteiligung an den Demonstrationen der letzten Wochen zeigt, dass dieses Narrativ des Regimes – das zugleich behauptet, die Proteste seien vorbei – in keiner Weise haltbar ist.

Die Führung im Iran fürchtet eine Ausweitung der Streikwelle, das hat sie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich gemacht: Beschäftigten des öffentlichen Sektors waren zuletzt unter anderem Gehaltserhöhungen gewährt worden, ein Versuch des Regimes, sie zu Loyalität zu treiben. Selbst würde ihnen das gelingen, wovon nicht mehrheitlich auszugehen ist, gibt es laut Statistikbehörde knapp 3,5 Millionen Angestellte des öffentlichen Dienstes im Iran – und etwa 84 Millionen Einwohner. Die meisten von ihnen leiden nicht nur unter dem Regime an sich, sondern auch unter der verheerenden Wirtschaftslage.

Iran-Proteste: Immer wieder ist es in der jüngeren Vergangenheit zu Streiks gekommen

Immer öfter war es im Iran zuletzt zu Streiks gekommen. Auch in der Industrie gab es verschiedene Protestaktionen: DW berichtet unter anderem von kürzlichen Ausständen in der Eisen-Fabrik von Isfahan oder im Stahlwerk Ahwaz im Südiran. Es macht nicht den Anschein, als würde es dem Regime gelingen, einer Ausweitung der Streiks etwas entgegenzusetzen – trotz ausufernder Gewalt und Drohungen. Es stimmt: Im Iran steht derzeit „alles auf der Kippe“, denn auch die massive staatliche Repression kann den Wunsch großer Bevölkerungsteile nach Veränderung nicht mehr aufhalten.