Generaldebatte zum Haushaltsetat 2023: Heftiger Schlagabtausch erwartet

Von: Katja Thorwarth

Teilen

Am Mittwoch findet im Bundestag die Generaldebatte statt. Zu Wort melden sich die Spitzen aller Fraktionen.

Generaldebatte: Der Bundestag debattiert über den Bundesetat 2023.

Der Bundestag debattiert über den Bundesetat 2023. Schwarze Null: Finanzminister Christian Lindner (FDP) will von der Schuldenbremse nicht abweisen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) will von der Schuldenbremse nicht abweisen. Opposition: Wie reagiert Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU)? Der News-Ticker.

Update vom Mittwoch, 23. November, 8.25 Uhr: Im Bundestag findet am Mittwoch die Generaldebatte zum Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr statt (09.00 Uhr). Die Behandlung des Kanzleretats nutzen Koalition und Opposition traditionell zum Schlagabtausch über die Regierungspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird eine Rede im Plenum halten, die Spitzen der Fraktionen werden sich ebenfalls zu Wort melden.

Haushaltsetat 2023: Lindner verteidigt Schuldenbremse – und plant Steuerentlastungen

+++ 12.30 Uhr: Finanzminister Christian Lindner hält in den kommenden Jahren weitere Steuerentlastungen für die Wirtschaft für nötig. „Wir werden auch über weitere steuerliche Maßnahmen sprechen müssen, mit Blick auf den Haushalt 2024“, sagte der FDP-Chef im Bundestag in der Haushaltsdebatte. Konkret nannte Lindner die sogenannte Super-Abschreibung, eine Art Investitionsprämie, mit der Unternehmen Anschaffungen anders steuerlich abschreiben dürfen. Lindner verteidigte zudem seinen Etat für 2023 gegen Kritik. Dieser Haushalt bilde die „regulären politischen Vorhaben“ ab - getrennt davon würden Ausgaben zur Bewältigung der Krisen aus Sondervermögen finanziert.

Kanzler Scholz muss in der Generaldebatte seine Politik verteidigen. © Michael Kappeler/dpa

Bundestag: Lindner verteidigt die Schuldenbremse im Haushaltsetat 2023

Erstmeldung: Berlin – Die Bundesregierung will auch in 2023 an der Schuldenbremse festhalten. Klingt unmöglich angesichts der Ausgaben, die die Ampel bereits angekündigt hat. Doch bezüglich der Schwarzen Null wird Finanzminister Christian Lindner (FDP) nicht mit sich reden lassen. Rund 476,3 Milliarden Euro sieht der Etat aktuell vor - und da sind die Sondervermögen nicht eingepreist.

Am Dienstag (22. November) nun kommt der Bundestag zu den abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2023 zusammen (ab 10.00 Uhr). Zum Auftakt der auf vier Tage angesetzten Debatte stellt Christian Lindner den Entwurf seines Hauses vor, der eine Neuverschuldung von 45,6 Milliarden Euro vorsieht.

Debatte über den Bundeshaushalt 2023: Wie reagiert die Opposition auf Lindners Entwurf?

Danach stimmen die Abgeordneten über die Einzelhaushalte der Ressorts und Verfassungsorgane ab. Am Anfang stehen die Etats für das Bundespräsidialamt, den Bundestag und den Bundesrat, die traditionell ohne Aussprache verabschiedet werden.

Wie wird die Opposition auf die Pläne reagieren? CDU-Chef Friedrich Merz hatte kürzlich erst der Ampel vorgeworfen, „jedes Maß“ zu verlieren und „keinen Kompass“ mehr zu besitzen. Er soll in der Generaldebatte am Mittwoch zu Wort kommen, ebenso wie Kanzler Olaf Scholz und alle anderen Fraktionsvorsitzenden.

Endgültig verabschiedet werden soll der Haushalt 2023 dann am Freitag (25. November). (ktho/AFP)