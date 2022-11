Entlastungen, Bürgergeld: Scholz muss jetzt seinen Kurs in Bundestags-Generaldebatte kräftig verteidigen

Die Ampel wird von der Union bei einigen Themen scharf kritisiert. So dürfte es auch bei der anstehenden Generaldebatte im Bundestag der Fall sein. Scholz hingegen wird seinen Kurs kräftig verteidigen müssen.

Update vom 23. November, 9.10 Uhr: Bei der Generaldebatte im Bundestag spricht CDU-Chef Friedrich Merz - zunächst über den Ukraine-Krieg. „Das sind Kriegsverbrechen der schlimmsten Art, für die sich Putin und sein Regime irgendwann vor der Weltgemeinschaft verantworten müssen“, sagt er mit Blick auf die Aktionen der russischen Armee. Dann geht er auch schon direkt die AfD und die Linken an: „Aufschlussreich zu sehen, dass sich auf der ganz linken und der ganz rechten dieses Hauses, keine Hand rührt bei diesem Satz.“ Aus den Reihen der Linken gibt es Zwischenrufe, denn nach einigem Zögern wurden die Sätze von Merz von manchen Abgeordneten applaudiert. „Bei Ihnen einer, ja“, korrigiert sich Merz.

Generaldebatte: Hitzige Debatte im Bundestag erwartet

Erstmeldung vom 23. November: München/Berlin – Ukraine-Krieg, Energiekrise, Entlastungen, Bürgergeld und vieles mehr - bei der Generaldebatte zum Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr wird es voraussichtlich um einige, heikle Themen gehen, die Gegenstand hitziger Debatten zwischen der Ampel-Koalition und der Union sind.

Generaldebatte: Bundeshaushalt für das nächste Jahr soll im Bundestag debattiert werden

Die Diskussionen werden nun ohne Zweifel auch im Mittelpunkt der Debatte im Bundestag stehen. Die Behandlung des Kanzleretats nutzen Koalition und Opposition immerhin traditionell zum Schlagabtausch über die Regierungspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird eine Rede im Plenum halten, die Spitzen der Fraktionen werden sich ebenfalls zu Wort melden. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2023 sieht bei Ausgaben von 495,8 Milliarden Euro eine Neuverschuldung von 45,6 Milliarden Euro vor.

Zur Debatte stehen dann am Nachmittag der Einzeletat für das Auswärtige Amt (13.00 Uhr), das Bundesverteidigungsministerium (14.45 Uhr) und das Ministerium für Entwicklungshilfe (16.30 Uhr). Am Donnerstag folgen dann die Debatten zu den Einzeletats weiterer Ministerien, ehe der Bundeshaushalt am Freitag endgültig verabschiedet werden soll. (bb/dpa)