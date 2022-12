Putins Pakt gegen die Nato: Russland schmiedet neues Bollwerk mit China

Von: Bona Hyun

Fake News und Cyber-Attacken: Russland und China könnten sich verbünden – warnt die Nato. Die USA wollen die Allianz jedenfalls gegen Angriffe wappnen.

Washington – Russland und China könnten eine gemeinsame Strategie planen, um gegen die Nato zu arbeiten. In der westlichen Militärallianz sieht man jedenfalls derartige Bestrebungen mit einer wachsenden Skepsis. Dahinter könne durchaus eine Taktik stecken, die transatlantischen Partner zu trennen, sagte Nato-Sprecherin Julianne Smith. Es sei zweifellos, dass China und Russland sich zusammenschließen würden. Beide Weltmächte pflegen eine enge Partnerschaft. Aber könnte die Zusammenarbeit für die Nato tatsächlich zur Bedrohung werden?

Zwei Weltmächte gegen die Nato: China und Russland arbeiten wohl an gemeinsamer Startegie

Aus Sicht der Nato ist die Sorge durchaus berechtigt. Russland und China würden Strategien teilen, um Nato-Mitglieder zu untergraben. „Das sollte den Bündnis-Partnern und der Organisation zu denken geben“, sagte Smith im Interview mit der Financial Times. Smith zufolge sei zu beobachten, dass China von Russland Elemente der hybriden Kriegsführung übernehme. Dies betreffe etwa die Verbreitung falscher Informationen und Cyberattacken. Die Troll-Fabrik von Russlands Präsidenten Wladimir Putin diene dabei als Vorbild.

China hatte sich auch im Zuge des Ukraine-Kriegs zuletzt auf Russlands Seite gestellt und blieb für Russland als einziger Verbündeter übrig. Die Volksrepublik China hat im Gegensatz zu den anderen Ländern den Kreml nie öffentlich für den Angriff auf die Ukraine kritisiert. Zudem hatte Peking wiederholt den Westen für den Ukraine-Krieg beschuldigt und die „Kalte Kriegs-Mentalität“ der USA und der Nato für den Konflikt in der Ukraine verantwortlich gemacht. Waffen hat Peking noch keine an Russland geliefert. Erst am heutigen Mittwoch (21. Dezember) zementierten die beiden Länder erneut ihre „grenzenlose“ Partnerschaft. So traf Präsident Xi Jinping den ehemaligen russischen Präsidenten Dimitri Medwedew bei einer bilateralen Konsultation in Sputnik.

Enge Zusammenarbeit von China und Russland bereitet der Nato Sorgen

Die strategische Zusammenarbeit beider Länder und ihre Positionierung gegen den Westen hatten der Nato in der Vergangenheit bereits größere Sorgen bereitet. So wurde China auch beim Nato-Gipfel in Madrid in den Blick genommen. Die „Vertiefung“ der Partnerschaft zwischen China und Russland und ihre Versuche, die „auf Regel basierende internationale Ordnung zu untergraben“, widerspreche den Werten und Interessen, hieß es in einem vorgestellten Strategiepapier der Nato.

In den vergangenen Monaten häuften sich Konfrontationen zwischen China und dem Nordatlantikpakt. Die Nato hatte China zum systematischen Rivalen erklärt. Indes sprachen chinesische Staatsmedien laut tagesschau.de im September über die Nato als „ernsthafte Bedrohung“ für den Weltfrieden. Der chinesische Außenminister bezeichnete die Nato als Instrument der USA, um die Sicherheit Europas zu kontrollieren.

China und Russland gegen Nato und Ukraine: Kreml kritisiert USA-Reise von Präsident Selenskyj

Vor allem der Ukraine-Krieg befeuert auch die neue Blockbildung. Während Russland die Nähe zu China sucht, stellt sich die Nato weiterhin klar an die Seite der Ukraine. Seit Beginn des Konflikts haben die Nato und die USA das Land mit Militärhilfen unterstützt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde am heutigen Mittwoch in den Vereinigten Staaten erwartet, um mit US-Präsident Joe Biden über weitere Verteidigungsstrategien für die Ukraine zu sprechen. Unter anderem soll die bekannt gegebene Freigabe des Patriot-Flugabwehrsystems besprochen werden.

Der Kreml hat die USA-Reise des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die angekündigten neuen Waffenlieferungen kritisiert. „Das alles führt zweifellos zu einer Verschärfung des Konflikts und verheißt an sich nichts Gutes für die Ukraine“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er erwarte nicht, dass Selenskyj nach seiner Reise verhandlungsbereiter gegenüber Moskau sein werde.