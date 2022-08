Geldwäsche von Oligarchen: Lindner will große Fische fangen

Von: Jens Kiffmeier

Peinlicher Bericht: Deutschland ist ein Paradies für die Geldwäsche von Oligarchen und Mafia-Bossen. Ein neues Bundesfinanzkriminalamt soll das ändern.

Berlin – Schluss mit Geldwäsche: Die Bundesregierung hat Oligarchen, Mafia-Bossen und Steuerbetrügern den Kampf angesagt. Mit einer neuen Bundesbehörde will Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Machenschaften stoppen und dem Staat Milliardensummen retten. „Bislang sind wir nur gut darin, die kleinen Fische zu fangen, die großen entwischen uns zu häufig. Da muss Deutschland besser werden“, sagte er dem Spiegel und kündigte die Schaffung eines Bundesfinanzkriminalamtes an. Die Frage ist nur: Ziehen die Länder mit?

Geldwäsche in Deutschland: Finanzminister Lindner plant neues Bundesfinanzkriminalamt

Hintergrund ist ein Bericht der internationalen Institution gegen Geldwäsche (FATF). Das Papier, das am Donnerstag erst veröffentlicht wird, stellt Deutschland ein blamables Zeugnis aus. So wird der Zustand bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität bemängelt, weil es große Reibungsverluste zwischen Bund und Ländern gibt. Die Zusammenarbeit funktioniere nur eingeschränkt und es gebe Schwierigkeiten, komplexen Finanzkonstruktionen bei der Geldwäsche auf die Schliche zu kommen. Mit der Schaffung des Bundesfinanzkriminalamtes will Finanzminister Christian Lindner (FDP) dies nun ändern.

Für den Liberalen wird das keine leichte Aufgabe in der deutschen Politik. Denn das Behörden-Wirrwarr, das er ordnen will, ist groß. Wie der Spiegel berichtet, sind in allen Ländern zusammen genommen bis zu 320 Behörden mit der Aufsicht der Immobilienbranche oder den Vorgängen im Glücksspielbereich beschäftigt. Aber es arbeiten „nur“ 280 Mitarbeiter für die Ämter, teilweise in Teilzeit. Sprich: Es gibt mehr Behörden als Beamte.

Wie funktioniert Geldwäsche? Für Beamte ist die Verfolgung schwierig – Christian Lindner will das ändern

Drei Phasen – wie funktioniert Geldwäsche? Für die Beamten ist die Kontrolle der Geldwäsche eine komplexe Aufgabe. Denn die kriminellen Geschäfte finden in allen möglichen Bereichen statt und durchlaufen drei Phasen: Erst einmal muss das illegal beschaffte Geld in den Wirtschaftskreislauf eingespeist und dann zweitens vor allem verschleiert werden. Danach wird das illegale Geld und Vermögen in den legalen Wirtschaftskreislauf integriert. Alles zusammen funktioniert über Strohleute, internationale Firmengeflechte und hunderte Transaktionen. Für die Fahnder ist es unfassbar schwer, die einzelnen Spuren zu verfolgen.

Kampf gegen Geldwäsche: Bundesfinanzkriminalamt soll Oligarchen in Deutschland das Handwerk legen

Zum Aufbau von mehr Schlagkraft und Expertise in den komplizierten Fällen soll nun die Zahl der Ämter in den Ländern reduziert und in einer Bundesbehörde gebündelt werden. Laut dem Medienbericht will das Finanzministerium die neue Behörde auf drei Standbeine stellen. Erstens: das neu zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt. Dort sollen Spezial-Fahnder mit echten Ermittlungsbefugnissen arbeiten, die die komplexe Finanzkriminalität aufdecken und die auch im Anschluss Sanktionen durchsetzen sollen – etwa gegen russische Oligarchen, die massenhaft in Deutschland ihr Vermögen, ihre Yachten oder Villen vor dem Zugriff der Finanzbeamten verstecken.

Daneben soll es als zweites Standbein bereits bestehenden Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bilden, besser bekannt als FIU. Sie soll als Analyseeinheit mit Hilfe von Computerprogrammen den tausenden Verdachtsmeldungen bei der Abwicklung von illegalen Geldgeschäften nachgehen. Und die dritte Säule wäre eine Zentralstelle für die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor. In diesem Bereich, zu dem die Immobilien- oder Glücksspielbranche gezählt wird, fällt den Angaben zufolge viel Schwarzgeld an.

Bundesfinanzkriminalamt: Fahnder sollen Geldwäschern in allen Phasen auf den Fersen sein

Wo findet die meiste Geldwäsche statt – die Beispiele Theoretisch kann Geldwäsche in allen kriminellen Milieus stattfinden. Besonders häufig kommt es aber beim Drogenhandel, illegalen Waffenhandel, bei Raub, Erpressung, Prostitution oder beim illegalen Glücksspiel vor. Aber auch Korruption und Steuerhinterziehung sind oftmals Quellen für schmutziges Geld, dessen Herkunft verschleiert werden muss. Der Immobiliensektor ist ebenfalls häufig betroffen.

Geldwäsche: Für seine Pläne gegen das organisierte Verbrechen braucht Lindner die Länder

Lindner jedenfalls will das illegale Treiben nicht länger dulden. „Wir müssen der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt uns mit der Aufdeckung einer Straftat, die mit Geldwäsche in Zusammenhang steht, zufriedenzugeben“, sagte er und warb eindringlich für seinen Vorschlag. Inwieweit er die Unterstützung der Koalition hat, bleibt abzuwarten. Zunächst lagen keine Reaktionen vor. Das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium sollen aber bereits in Kenntnis gesetzt worden seien.



Entscheidend wird am Ende auch die Zusammenarbeit mit den Ländern in Deutschland sein, weil sie in dem Konzept einige Zuständigkeiten einbüßen könnten. Doch laut dem Medienbericht soll der Widerstand eher gering sein. Denn am Ende geht es um die Einnahme von Milliarden Euro in die Staatskasse. Und in den aktuellen Krisensituationen dürfte sich dagegen kaum kein Politiker sperren – egal, ob in Bund oder Land.