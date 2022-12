„Unmenschlich behandelt“: So schlecht geht es russischen Soldaten im Ukraine-Krieg

Von: Bona Hyun

„Niemand wusste, was einen erwartet“: In einem Interview mit der britischen BBC berichtet ein russischer Soldat von Gewalt gegen die eigenen Leute. © Celestino Arce/imago

Sie kämpfen an der Front – meist schlecht ausgerüstet und kaum ausgebildet. Immer mehr Berichte decken auf, wie miserabel es russischen Soldaten geht.

Moskau – Im Ukraine-Krieg hat Russland große Verluste hinnehmen müssen. Nach Angaben aus Kiew sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine über 50.000 russische Soldaten gefallen. Die Verluste hatten viele Fragen über die Fähigkeit der militärischen Führungskräfte aufgeworfen.

Es häuften sich immer mehr Berichte, wie schlecht russische Soldaten von eigenen Besatzungsmitgliedern und den Vorgesetzten behandelt werden. „Ich hätte nie gedacht, dass mein eigenes Land mich so behandeln würde“, zitierte BBC einen russischen Soldaten, der bis vor kurzem an der Front kämpfte. Er soll wohl nicht der einzige Soldat gewesen sein, dem ein solches Leid widerfuhr.

Russische Soldaten ziehen wohl meist schlecht ausgebildet und ausgerüstet in den Krieg

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind viele Soldaten ohne Vorwarnung und schlecht ausgebildet in den Krieg gezogen. „Niemand wusste, was einen erwartet“, sagte Sergei, Vater des russischen Soldaten Stas (beide Namen von der Redaktion geändert) im Interview mit der BBC.

Sergeis Sohn Stas war als Offizier im Dienst gewesen, als die Invasion der Ukraine durch Russland begann. Putin habe damals angekündigt, es werden professionelle Kräfte gebraucht, die an einer „speziellen militärischen Einheit“ teilnehmen würden. Im September wurden Hunderttausende Soldaten für eine „Teil-Mobilisierung“ eingezogen. Schon damals fiel die schlechte Ausbildung der russischen Soldaten auf. Sergei ist es nach etlichen Bemühungen gelungen, seinen Sohn aus den Kriegstruppen zu entziehen und zurück nach Russland zu schicken.

Russische Soldaten gewaltsam gezwungen, gegen die Ukraine zu kämpfen

Stas zufolge hätten andere russische Soldaten versucht, ihn gewaltsam zum Kämpfen zu zwingen. Andere russische Soldaten hätten ihn nach draußen gezerrt und geschlagen. Russische Soldaten, die sich wehrten gegen die Ukraine zu kämpfen, wurden bewacht und weggesperrt, so Sergei.

Die Daily Mail berichtete zuletzt über Konsequenzen der russischen Soldaten, die sich dem Befehl widersetzten, in den Krieg zu ziehen am Beispiel des russischen Soldaten Maksim Kochetkov. Dieser werde wohl laut Daily Mail noch immer in Gefangenschaft gehalten, weil er nicht gegen die Ukraine kämpfen wollte.

Auch ein russischer Leutnant wurde weggesperrt, als er die Truppen nicht in den Krieg schicken wollte. Laut Mutter Oxana (Name ebenfalls geändert) habe der Leutnant Kontakt zu ihr aufgenommen und über die Zustände der russischen Soldaten berichtet. Er sei „unmenschlich“ von den Russen behandelt worden, sagt Oxana.

Russische Soldaten in Gefangenschaft – Putin will davon nichts wissen: „Falsche Behauptungen“

Der Zustand der russischen Soldaten wirft besonders Fragen über die Militärführung der russischen Truppen auf. „Die (russischen) Führungskräfte kennen nur Gewalt und Einschüchterung“, sagte Elena Popva, Mitglied einer russischen Kriegsdienstverweigerung. Viele russische Soldaten, die nicht kämpfen wollen, würden Widerstand leisten, weil sie miserabel behandelt werden. Gegenüber BBC sagte Popva, die russischen Soldaten würden in der Kälte ausharren und werden bei ihrer Rückkehr von ihren Vorgesetzten zusammengeschrien.

Russland hatte jene Berichte über gefangene russische Soldaten dementiert. Es gebe keine Inhaftierungsorte für die russischen Soldaten, soll Putin laut BBC gesagt haben. „Das ist alles Blödsinn und falsche Behauptungen“, so der Kreml-Chef. Doch in Sachen Ausrüstung hatte Putin Probleme eingeräumt. Es gebe Schwierigkeiten, die russischen Soldaten mit genügend Kleidung auszustatten. Während die Ukraine von der Nato warm ausgestattet wurde, sind Medienberichten zufolge die russischen Soldaten an der Front dem Kältetod ausgeliefert.