Gazprom stoppt Gastransport durch Nord Stream 1 „komplett“

Von: Nadja Austel, Sophia Lother

Entgegen vorheriger Ankündigungen wird am Samstag kein Gas aus Russland durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 fließen.

Moskau – Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Samstag (3. September) an anders als angekündigt weiter kein Gas aus Russland nach Deutschland fließen. Das teilte der Staatskonzern Gazprom am Freitag bei Telegram mit. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Bis zur Reparatur einer Turbine werde das Gas „komplett“ abgestellt, berichtet die Agentur France-Presse (afp).

Russland: Gazprom unterbricht am Mittwoch Gaslieferung nach Deutschland

Bereits seit Mittwoch (31. August) fließt kein Gas durch die zuletzt wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Deutschland. Grund sind laut dem russischen Energiekonzern Gazprom Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation. Zweifel an der Begründung für den Lieferstopp hatten unter anderem die Bundesnetzagentur und die Bundesregierung geäußert.

Wenn es nach der FDP-Bundestagsfraktion geht, soll Nord Stream 2 nicht mehr genutzt werden (Symbolbild) © IMAGO

Vor dem Lieferstopp war die Pipeline nur noch zu etwa 20 Prozent ausgelastet worden. Gazprom verwies mit Blick auf die Reduzierung der Liefermenge ebenfalls auf technische Gründe. Der Kreml in Moskau hatte weitere Lieferunterbrechungen nicht ausgeschlossen. (na/dpa)