Hausdurchsuchung bei Gauland: Fahnder holen AfD-Fraktionschef aus dem Bett

Update 18.41 Uhr: Alexander Gauland fehlte am Donnerstagabend wegen einer Erkältung im Bundestags-Plenum - als die Fahnder dann Freitagmittag anklopften, war er noch nicht aufgestanden: „Ich lag im Bett“, sagte der 78-Jährige jetzt zu Bild.de (Artikel hinter Bezahlschranke). „Ich bin nämlich krank.“ Die Fahnder durchsuchten demnach gut zwei Stunden lang das Potsdamer Haus des AfD-Fraktionschefs. Es besteht der Verdacht auf Steuerhinterziehung.

Die Ermittler hätten in der Nähe seines Hauses in Zivil-Autos gewartet, so der Bericht weiter, bis der Bundestag am Vormittag die Immunität des Politikers aufhob. Die Ermittler hätten zwei Umschläge voller Dokumente zur Auswertung mitgenommen.

Ermittlungen gegen AfD-Gauland: Bundestag hebt Immunität auf - Wohnhaus wird durchsucht