Nur mit Mehrwertsteuer: EU lässt Ampel bei Gasumlage auflaufen – und nun?

Von: Jens Kiffmeier

Voll abgeblitzt: Die Gasumlage bleibt hoch. Die EU hat eine Ausnahme bei der Mehrwertsteuer abgelehnt. Lindner braucht einen Plan B für die Verbraucher.

Berlin/Brüssel – Mission gescheitert: Die Verbraucher müssen auf die Gasumlage ab Oktober die Mehrwertsteuer bezahlen. Eine Ausnahme vom EU-Recht lehnt die Europäische Union ab. Das teilte die EU-Kommission am Dienstag (16. August) in Brüssel mit. Es gebe da leider keine andere Möglichkeit, hieß es. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das ein herber Schlag. Denn ohne die Steuerabgabe hätte sich die Höhe der Belastungen deutlich unterschieden. Die Bundesregierung will die Deutschen jetzt anderes entlasten. Doch nur wie? Die Frage sorgt in der Hauptstadt weiterhin für Zoff.

Gasumlage ab Oktober: EU pocht auf Mehrwertsteuer – Deutsche Verbraucher müssen Mehrkosten schultern

Ungeachtet dessen tritt die Gasumlage in Deutschland in Kraft. Ab Oktober müssen die Gaskunden unter bestimmten Umständen 2,419 Cent zusätzlich pro Kilowattstunde bezahlen, um strauchelnde Energieversorger in der Gaskrise zu unterstützen. Am Montag hatte das Trading Hub Europe die Höhe der Umlage bekannt gegeben. Nötig ist die Umlage, weil Russland im Streit um die westlichen Sanktionen die Liefermenge nach Europa und Deutschland massiv reduziert hat. Nun sind die Versorger gezwungen, am Weltmarkt zu überteuerten Preisen Ersatz zu beschaffen – was sie mitunter an den Rand der Insolvenz führt.

Durch die Gasumlage soll die Pleitewelle verhindert und die Mehrkosten auf viele Schultern verteilt werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte das Vorgehen gegen Kritik. Die Mehrkosten, die man den Gaskunden aufbürde, sei eine „bittere Medizin“, gestand er im ZDF. Aber ohne die Gasumlage hätte man den Kollaps des Versorgungsnetzes in Kauf genommen. Deshalb sei die Einführung ab Oktober unumgänglich.

Gasumlage: Wie hoch? Die Ampel-Koalition hätte gerne auf die Mehreinnahmen verzichtet

Nach deutschen und europäischen Recht muss auf diese Umlage die Mehrwertsteuer erhoben werden – wodurch die Politik in der Krise beim Steuerzahler abkassieren würde. Jedoch wollte die Bundesregierung auf die Einnahmen verzichten und hatte bei der EU-Kommission um eine Ausnahme ersucht – vergeblich. Für den Verbraucher ist der Unterschied nicht unerheblich. Wie unterschiedlich hoch die Gasumlage mit und ohne Mehrwertsteuer ausfällt, zeigt diese Übersicht von Beispielrechnungen:

Mit oder ohne Mehrwertsteuer – so unterschiedlich berechnet sich die Gasumlage in Deutschland

Gasumlage ab Oktober für Haushalte: ohne Mehrwertsteuer mit Mehrwertsteuer Single (50qm/5000 kWh) 121 Euro 144 Euro 2 Personen (100qm/12.000 kWh) 290 Euro 345 Euro Familie/1 Kind (150qm/18.000 kWh) 435 Euro 518 Euro Haus (180qm/20.000 kWh) 484 Euro 576 Euro Familie/3 Kinder (250qm/35.000kWh) 847 Euro 1008 Euro

Nach der Niederlage in Brüssel sucht die Bundesregierung jetzt nach einem Plan B. Bereits vor der Entscheidung der EU-Kommission hatte Habeck weitere Finanzhilfen zugesichert. Sollte man gezwungen sein, die Mehrwertsteuer zu erheben, dann werde es „Ausgleichsmechanismen“ auf anderem Wege geben, versprach der Bundeswirtschaftsminister. Jedoch muss sich der Grünen-Politiker dabei noch mit seinem Koalitionspartner über ein Entlastungspaket auseinandersetzen.

Neues Entlastungspaket soll die Mehrkosten bei der Gasumlage abfedern

Grundsätzlich ist sich die Ampel-Koalition mittlerweile einig, dass es ein neues Entlastungspaket geben soll. Nachdem sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) dagegen lange gesperrt und die Deutschen vertröstet hatte, signalisierte er Handlungsbereitschaft. Er schlug vor, die kalte Progression in Deutschland mit einem Steuerentlastungsgesetz abzubauen. Dagegen wehren sich aber noch SPD und Grüne. Denn dadurch profitieren auch Topverdiener. Stattdessen wollen sie aber ausschließlich Menschen mit mittleren und geringen Einkommen entlasten.

Bis Oktober soll eine Einigung über das dritte Entlastungspaket stehen. Das hat mittlerweile auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) zugesichert. „Das klappt“, sagte er bei seiner Sommer-Pressekonferenz. Die Details für das dann dritte Entlastungspaket in Deutschland müssen aber noch festgezurrt werden. Auf welche alternative Entlastung die Gaskunden hoffen können, bleibt dadurch auch noch unklar.