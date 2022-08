Hofreiter mit deutlicher Kritik: Habecks Gasumlage „eindeutig ein Fehler“

Von: Patrick Huljina

Die Gasumlage steht weiter in der Kritik. Anton Hofreiter spricht von einem „eindeutigen Fehler“. Robert Habeck kündigte eine Überprüfung an.

Berlin - Die Kritik an der staatlichen Gasumlage reißt nicht ab. Gasimporteure sollen durch die von Robert Habeck (Grüne) in die Wege geleitete Maßnahme ihre gestiegenen Einkaufspreise an die Kunden weitergeben können. Für die Verbraucher entstehen dadurch Mehrkosten – ab Oktober 2022 wird es teuer.

Doch längst nicht alle der zwölf Unternehmen, die Anspruch auf die Gasumlage angemeldet haben, befinden sich in einer finanziellen Schieflage. Im Gegenteil: Einige von ihnen haben in letzter Zeit sogar deutliche Gewinne eingefahren. Firmen, denen es finanziell gut geht, könnten also von der Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde profitieren. Das sorgt für Kritik an Habecks Gasumlage von allen Seiten der Politik – nicht zuletzt auch aus der eigenen Partei.

Die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, sagte in einem Spiegel-Interview: „Die Gasumlage war von Anfang an der falsche Weg.“ Es könne nicht sein, dass die Gesellschaft die Verluste tragen soll, „während viele Unternehmen in dieser Krise Übergewinne gemacht haben“, erklärte die Grünen-Politikerin. „Die Regierung sollte das Wohl der Menschen und nicht das Recht auf Gewinne in den Mittelpunkt stellen“, forderte Heinrich.

Der ehemalige Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, bezeichnete Habecks Gasumlage als Fehler. „Die Gasumlage muss sich so verändern, dass Firmen, die gigantische Gewinne machen, schlichtweg davon nicht profitieren“, sagte er im „Frühstart“ von RTL und n-tv. Das sei nicht vermittelbar. Die Gasumlage sei von der Bundesregierung schnell beschlossen worden, es sei aber eine Stärke der Demokratie, Entscheidungen korrigieren zu können. „Denn Fehler passieren, und da ist eindeutig ein Fehler passiert“, so Hofreiter zur Gasumlage.

Kritik an Habecks Gasumlage: Esken bringt Bundestags-Blockade ins Spiel

Neben dem internen Zoff bei den Grünen kommt Kritik auch vonseiten der Opposition. CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete die Gasumlage zuletzt als „Chaos mit Ansage“. CDU-Generalsekretär Mario Czaja forderte eine Abschaffung der Maßnahme. Der Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach statt der Gasumlage von einer „Chaos-Umlage“. Union und Linke kündigten an, die Gasumlage im Bundestag kippen zu wollen.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken deutete das am Donnerstag (25. August) beim TV-Sender Welt ebenfalls an. „Am Ende hat das Parlament auch ein Eingriffsrecht“, erklärte sie. Davon werde der Bundestag auch Gebrauch machen. Wirtschaftsminister Habeck müsse die Verordnung zur Gasumlage nachbessern. Der Grünen-Politiker müsse „klarer stellen, wer Unterstützung bekommt und wer nicht“, forderte Esken. Es dürften nicht „mit Mitteln der Kundinnen und Kunden oder auch mit Steuermitteln Unternehmen unterstützt werden, die diese Unterstützung nicht brauchen“, bekräftigte die SPD-Vorsitzende am Freitag (26. August) im ZDF-„Morgenmagazin“.

Gasumlage in der Kritik: Habeck kündigt Überprüfung an

Habeck kündigte inzwischen eine Überprüfung der Gasumlage an. Es hätten sich ein paar Unternehmen „reingedrängelt“, „die nun wirklich viel Geld verdient haben und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen“, sagte er am Donnerstagabend in Münster. Die Unternehmen hätten aus Gründen der Gleichheit vor dem Gesetz zwar einen Rechtsanspruch, „aber es ist sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die ein Schweinegeld verdient haben, dann auch noch sagen: Für die paar Einnahmeausfälle, die wir haben, da bitten wir die Bevölkerung um Hilfe, die soll uns nämlich auch noch Geld geben“, so Habeck weiter.

Am Freitag erklärte der Wirtschaftsminister in Berlin, man prüfe, ob es rechtssichere Möglichkeiten gebe, diese „Trittbrettfahrer“ wieder auszusortieren. Finanzminister Christian Lindner (FDP) erklärte in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ am Donnerstag, man scheue sich nicht vor Korrekturen, „wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um dieses Instrument zielgenauer zu machen.“ Das Umlagesystem an sich stehe allerdings nicht zur Debatte, machte Habeck klar. Es müsse verhindert werden, dass die Gasversorgung in Deutschland gefährdet werde oder gar zusammenbreche. (ph mit dpa)