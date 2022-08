„Werden dieses Problem lösen“ – Habeck plant Überarbeitung der Gasumlage

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Gasumlage erntet Widerspruch, denn viele halten sie für ungerecht. Wirtschaftsminister Habeck erklärt nun, man wolle „dieses Problem lösen“ – doch wie?

Berlin – Die staatliche Gasumlage erregt die Gemüter in Bevölkerung und Politik, denn viele Kritiker halten sie für ungerecht. Während die Krisenlast in Deutschland augenscheinlich auf die Bevölkerung abgewälzt wird, sollen auch Unternehmen, die nicht konkret von der Insolvenz bedroht sind, von der Umlage profitieren können – das war zumindest bisher der Plan. Doch der Unmut über das Vorhaben ist parteiübergreifend groß, weshalb nun auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ankündigt einlenken zu wollen – und konkrete Änderungen zusagt.

Gasumlage: Habeck plant Überarbeitung – „hart an dem Problem arbeiten“

Die geplante Gasumlage bringt Robert Habeck in die Bredouille: Auch Firmen, die keine Hilfe benötigen, können von ihr in der jetzigen Fassung profitieren. Das soll sich ändern, denn In großen Teilen der krisenbelasteten Bevölkerung kommt der bisherige Plan alles andere als gut an. Kritik kommt auch aus der eigenen Partei. Die Zusatzzahlungen von Gaskunden sollen nun doch nicht an Unternehmen fließen, die nicht in wirtschaftlicher Not sind, so Habeck. Er erklärte dem ZDF-heute journal mit Blick auf den umstrittenen bisherigen Empfängerkreis: „Wir müssen sehen, dass diese Unternehmen, die eigentlich keinen Zugang zu dieser Umlage brauchen, ihn auch nicht bekommen“. Man müsse daher „hart an dem Problem arbeiten“, so der Minister, der ergänzte: „Das tun wir auch.“ Wie genau die Nachbesserungen aussehen sollen, bleibt derweil offen.

Änderungen sollen nach Ansicht der Koalitionspartner von SPD und FDP möglichst schnell beschlossen werden, bestenfalls schon bis zur Regierungsklausur am kommenden Dienstag, den 30.08.2022, oder zumindest in ihrem Rahmen. Der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner etwa hatte der Bild zuvor erklärt: „Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln.“ Ebenfalls in der Bild hatte zudem der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr erklärt, die Gasumlage dürfe „keinesfalls zu Extrarenditen bei Unternehmen führen“. Klar ist: Für Verbraucher entstehen in jedem Fall Mehrkosten, ab Oktober 2022 wird es teuer.

Gasumlage erntet Widerspruch: Kritik aus allen Richtungen, auch Finanzminister Lindner offen für Änderungen

Während für viele die Maßnahme generell umstritten ist, gibt es aus der Ampelkoalition Kritik an der aktuellen Fassung – die Gasumlage erntet Widerspruch, und das auf breiter Basis. Selbst Finanzminister Christian Lindner (FDP), der in den letzten Wochen bisweilen wie seine eigene Karikatur erschien, zeigt sich offen für Nachbesserungen. Der Minister hatte dem ZDF zuletzt erklärt: „Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen“. Lindner ergänzte: „Wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um dieses Instrument zielgenauer zu machen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren, dann scheuen wir uns nicht vor Korrekturen.“

Habecks Parteikollege Anton Hofreiter hatte mit Blick auf Habecks Gasumlage zuletzt ebenfalls bekannt, diese sei „eindeutig ein Fehler“. Bisher hatten zwölf Unternehmen Ansprüche auf die Gasumlage angemeldet. Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) drängt ebenfalls darauf, die Umlage auf insolvenzbedrohte Unternehmen zu begrenzen. Habeck erklärte derweil „Wir werden dieses Problem lösen“ und betonte, die Versorgung von Bevölkerung und Unternehmen mit Gas sei gefährdet gewesen – sie zu gewährleisten sei die Herausforderung.

Gasumlage statt Übergewinnsteuer: Die Frage nach der Gerechtigkeit

Im Zentrum der Debatte um die Gasumlage steht die Gerechtigkeitsfrage. Während Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit noch Profite der Unternehmen sichern sollen, wird es keine Übergewinnsteuer geben. Konzerne, die krisenbedingt große Gewinne einfahren, müssen keine Sonderabgaben tätigen, während die Bevölkerung das Risiko der Unternehmen begrenzen soll. Insbesondere dieser Gegensatz verdeutlicht, woran sich die Diskussion um die aktuellen Maßnahmen derzeit entzündet.

Insgesamt 76 Prozent der Befragten hatten in einer Umfrage zuletzt bekannt, eine Übergewinnsteuer zu befürworten. In der Regierung scheiden sich derweil die Meinungen in diesem Punkt. Während die FDP sich ebenfalls für Nachbesserungen bei der Gasumlage ausspricht, blockiert sie weiter die Übergewinnsteuer. Auch wenn Robert Habeck bei der Gasumlage nun nachbessern will, bleibt die Frage nach der sozialen Ausgewogenheit in der Krisenbekämpfung der Ampel.