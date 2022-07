„Hau ab“ und Pfiffe: Robert Habeck wird zum Sündenbock der Bürger

Von: Felix Busjaeger

Die Gaskrise in Deutschland treibt die Verbraucher um. Der Frust sitzt tief und entlädt sich bei Robert Habeck, der seit Wochen in den Schlagzeilen steht.

Bayreuth/Berlin – Ihm kommt in der Gaskrise in Deutschland keine einfache Rolle zu: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist zurzeit durch die Bundesrepublik und verteidigt bei öffentlichen Auftritten die Arbeit der Ampel-Koalition. Wie sich nun herausstellt, ist der Vizekanzler in Zeiten von drohendem Gasnotstand und der Debatte über Atomkraft in Deutschland insbesondere eins: Sündenbock für frustrierte Bürger. Das zeigte Habecks Auftritt am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, in Bayreuth deutlich. Während der Minister sprach, sah er sich lautstarken Protesten ausgesetzt.

Gaskrise in Deutschland: Russische Gaslieferungen treiben Preise für Verbraucher in die Höhe

Deutschland befindet sich momentan am Scheideweg. Nach jahrelanger Abhängigkeit will sich die Regierung von Olaf Scholz (SPD) bei Energielieferungen von Russland lösen. Dieses Bestreben ist maßgeblich durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs entstanden. Seit Monaten leiden die Bürger in Deutschland unter einer hohen Inflation und wurden schlussendlich auch Spielball beim internationalen Tauziehen der Politik. Denn vor einigen Wochen stoppten die russischen Gaslieferungen über Nord Stream 1 wegen planmäßigen Wartungsarbeiten. Zwar fließt inzwischen wieder Gas, allerdings deutlich weniger.

Robert Habeck spricht im Ehrenhof beim Bürgerdialog und erntet Protest. Der Vizekanzler wird zum Ziel von Buhrufen. © Soeren Stache/dpa

Inwieweit Russlands Präsident Wladimir Putin im Hintergrund durch die Gaslieferungen den Druck auf Deutschland erhöht oder ob es wirklich planungsmäßige Arbeiten an Nord Stream 1 waren, kann offiziell nicht gesagt werden. Allerdings liegt es nahe, dass der Kremlherrscher die Gaskrise in Deutschland, die auch die Lebensmittel trifft, für seine Vorteile nutzen will. Die Leidtragenden sind neben der deutschen Politik auch die Bürger, die nicht nur beim wöchentlichen Einkauf im Supermarkt immer tiefer in die Tasche greifen müssen, sondern auch bei der kommenden Nebenkostenabrechnung extreme Kosten zu erwarten haben.

„Hau ab“ – Frust wegen Gaskrise in Deutschland: Robert Habeck gerät ins Ziel des Protests

Der Frust ist in der Bevölkerung groß und scheint sich nun in Bayreuth entladen zu haben. Während Habeck bei seinem Auftritt deutlich machte, dass Deutschland trotz finanzieller Nachteile russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht tolerieren dürfe und deshalb auch stark steigende Gaspreise und Energiepreise in Kauf nehmen müsse, zeigten sich viele Besucher des Bürgerdialogs empört. Neben lauten Pfiffen erntete Robert Habeck auch Äußerungen wie „Hau ab“. Auf Plakaten wurde er als „Kriegstreiber“ bezeichnet. Insgesamt waren die Protestierenden zwar in der Minderheit, allerdings machte der Vorfall deutlich, dass derzeit der Unmut wegen der Gaskrise in Deutschland tief sitzt.

Während des Bürgerdialogs bezog Habeck allerdings auch deutlich Position zu Russland und warf der Regierung in Moskau Lugen vor, die die Gaskrise verschlimmern würden. Die in Kanada gewartete Turbine für Nord Stream 1 sei seit Montag vergangener Woche in Deutschland. Alle Papiere lägen vor, er habe sie selber in der Hand gehabt, so der Vizekanzler. Russland aber weigere sich, die Turbine ins eigene Land zu holen. „Sie lügen einem ins Gesicht“, beschuldigte er laut Deutscher Presse-Agentur die Verantwortlichen im Kreml.

Verbraucher leiden unter Gaskrise: Habeck spricht sich für neues Entlastungspaket aus

Den Grund für die Gaskrise in Deutschland und die stark steigenden Energiepreise, die Verbraucher bereits dazu veranlassen, nach Alternativen für die Gasheizung zu suchen, machte Robert Habeck derweil im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus. Seine Botschaft war klar: Das diktatorische Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfe nicht siegen. Habeck erklärte aber auch, dass es in Deutschland wegen der steigenden Kosten dringenden Redebedarf gebe. „Weil ich zu wissen glaube, welche Belastungen da kommen können, bin ich klar auf der Seite, da großzügiger zu sein“, sagte Habeck

Mit dem Entlastungspaket 2022 hatte die Bundesregierung von Olaf Scholz bereits vor Monaten Hilfen für Verbraucher auf den Weg gebracht. Teilweise werden Bürger in den kommenden Wochen noch von den Maßnahmen profitieren. Neben einem 9-Euro-Ticket, einem Tankrabatt, einer Energiepreispauschale von 300 Euro beinhaltete das Entlastungspaket auch einen Kinderbonus und einen Bonus für Hartz IV.

Gaskrise in Deutschland: Robert Habeck steht in der Öffentlichkeit und wird zum Sündenbock

Habecks Ankündigung, wegen der Gaskrise in Deutschland über ein neues Entlastungspaket sprechen zu wollen, könnte auch eine Reaktion auf seine Politik der vergangenen Wochen sein, die ihn nun zum Sündenbock der Nation machen könnte. Sei es das Energiesparen, die Rettung von Uniper oder die neuen Schreckensnachrichten im Zusammenhang mit der Energiekrise: Fast bei allen wichtigen Themen, die Deutschland derzeit innenpolitisch beschäftigen, steht Habeck mit in der ersten Reihe. Und selten hatte er in den vergangenen Wochen dabei gute Botschaften im Gepäck.

Deutschland scheint angesichts der Gaskrise gespalten. Seit Wochen sehen Politiker den sozialen Frieden in der Bundesrepublik in Gefahr. Zwar zeigte Bayreuth, dass der laute Protest noch in der Minderheit ist, doch Grünen-Politiker Habeck wird am Freitag, dem 29. Juli, noch weitere öffentliche Termine wahrnehmen – unter anderem bei Unternehmen, die beim Thema Energieversorgung in Krisenzeiten mitunter eine andere Meinung als der Minister haben könnten.