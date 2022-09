Wegen Gaskrise: Lindner lässt Homeoffice-Pauschale ausweiten

Von: Jens Kiffmeier

Lange gefordert, jetzt fast gebilligt: Die Ampel-Koalition will die Homeoffice-Pauschale ausweiten – wegen der Gaskrise. Damit beugt Lindner einer Kostenfalle vor.

Berlin – Privates Arbeitszimmer statt kaltes Büro: Im Winter sollen die Deutschen wieder vermehrt ins Homeoffice zurückkehren. Doch damit die Arbeit vom heimischen Küchentisch in der Gaskrise nicht zur Kostenfalle wird, will die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger finanziell unterstützen. So plant Finanzminister Christian Lindner (FDP) offenbar die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale. So sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer künftig in der Steuererklärung mehr Tage anrechnen können als bisher, berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise. Damit reagiert der Liberale auf lautstarke Forderungen der Gewerkschaften.

Gaskrise in Deutschland: Lindner stellt wegen hoher Gaspreise die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale in Aussicht

Für die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale braucht Finanzminister Christian Lindner (FDP) aber noch den Segen der Ampel-Koalition. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen sich am Samstag im Koalitionsausschuss zusammensetzen, um das 3. Entlastungspaket zu beschließen. Möglicherweise kommt dann auch die steuerliche Absetzung der heimischen Arbeitszimmer auf den Verhandlungstisch. Mit dem Milliardenpaket sollen die Bürgerinnen und Bürger von den enormen Kostensteigerungen in der Gaskrise in Deutschland befreit werden.

Homeoffice-Pauschale: Für Arbeitszimmer oder Internetkosten – Deutsche sollen mehr Tage in der Steuererklärung abrechnen dürfen

Die Homeoffice-Pauschale ist nicht neu. Bereits während der Corona-Pandemie unterstützte die Regierung die Arbeit von Zuhause. Allerdings läuft die bisherige Regelung zum Homeoffice-Bonus zum Ende des Jahres aus. Wer kein eigenes Arbeitszimmer absetzen kann, bekommt damit einen pauschalen steuerlichen Ausgleich für die Extra-Kosten durch die Arbeit zu Hause, etwa für Strom und Heizung. Pro Tag im Homeoffice kann man derzeit fünf Euro in der Steuererklärung ansetzen, dies maximal aber für 120 Tage. Das ergibt einen Höchstsatz von 600 Euro im Jahr.

Steuererklärung zur Homeoffice-Pauschale – wo eintragen? Seit der Corona-Pandemie können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Homeoffice von der Steuer absetzen. Dafür wurden die Steuerformulare 2021 angepasst. Dadurch kann die Homeoffice-Pauschale in der Anlage N der Steuererklärung in Zeile 45 eingetragen werden. Arbeitnehmer tragen in der Zeile die Anzahl der Tage ein, die sie ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet haben. Sind Sie an Tagen doch noch ins Büro gefahren, dürfen Sie lediglich in der Steuererklärung die Pendlerpauschale von 30 Cent ansetzen. Die Pauschale ist auf 120 Tage und 600 Euro gedeckelt.

Homeoffice-Pauschale 2022: Bis 600 Euro können derzeit bis zum Jahresende geltend gemacht werden

Bereits vor Wochen hatten die Gewerkschaften auf eine Erhöhung der Pauschale gedrängt. Die bisherige Pauschale von 600 Euro sei „viel zu eng gefasst und wird den Herausforderungen nicht gerecht“, hatte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell im Interview mit dem Netzwerk von IPPEN.MEDIA, zu dem auch kreiszeitung.de gehört, gewarnt. Er schlug vor, die Pauschale auf mindestens 1500 Euro zu erhöhen. Denn es sei absehbar, dass Homeoffice im kommenden Winter wieder eine stärkere Rolle spiele.

Gaskrise zwingt Ampel-Koalition zum Handeln – Eine Homeoffice-Pflicht wie 2021 lehnt Arbeitsminister Hubertus Heil aber ab

Tatsächlich hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Tarifpartner aufgerufen, wieder verstärkt auf das Homeoffice zu setzen. Zum einen erwarten Experten ab Herbst wieder eine Corona-Welle. Zum anderen muss Deutschland im Winter massiv Gas und Strom sparen. Um den Notfallplan Gas einzuhalten, hat Habeck bereits eine Verordnung zum Gassparen erlassen, mit dem unter anderem die Mindesttemperatur in Büros heruntergeregelt werden soll. Statt Büros zu heizen, sollten die Deutschen nach Möglichkeit von daheim arbeiten, forderte der Grüne. „Die Energiebilanz ist dann eine positive“, so Habeck, „wenn in den Büros nicht geheizt wird und Räume genutzt werden, die sowieso geheizt werden.“ Doch das Ganze ist nur ein Appell, denn vor einer Homeoffice-Pflicht wie im Jahr 2021 schreckte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zuletzt dann doch zurück.



Denn die Sache mit dem Homeoffice hat auch einen Haken: Wer im Homeoffice arbeitet, muss die Zusatzkosten erst einmal alleine stemmen. Und das kann teuer werden. Denn durch den Streit mit Russland um die Sanktionen im Ukraine-Krieg schießen die Strompreise und die Gaspreise aktuell durch die Decke. Deshalb will die Politik handeln und die Pauschale erhöhen. Auf eine konkrete Zahl ließ sich Lindner aber noch nicht festnageln. Dem Medienbericht zufolge beträgt das Finanzvolumen für die steuerliche Maßnahme insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

Drittes Entlastungspaket: Hilfen für Arbeitnehmer im Homeoffice müssen verhandelt werden

Entscheiden muss nun die Ampel-Koalition. Bei den Verhandlungen zum dritten Entlastungspaket liegen viele Vorschläge auf dem Tisch. Zum Teil sind die Inhalte zwischen den drei Regierungsparteien umstritten. Zuletzt schälten sich aber einige Eckpunkte heraus. So soll es eine Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner ebenso geben wie die Ausweitung des Wohngelds und des Heizkostenzuschusses. Auch ein Kinderzuschlag, ein Hartz-IV-Bonus sowie eine Inflationsprämie wird diskutiert. Profitieren sollen vor allem Gering- und Mittelverdiener von dem „wuchtigen Entlastungspaket“, wie Lindner es am Mittwoch nannte. Ob in dem neuen Milliardenprogramm aber die Erhöhung der Homeoffice-Pauschale Platz hat, bleibt abzuwarten.