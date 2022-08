Mit Fake News: Putin stachelt Querdenker und Radikale zum Wutwinter an

Von: Jens Kiffmeier

Extremisten und Querdenker: Die radikale Szene ruft in der Gaskrise zum Wutwinter auf. Befeuert wird der Protest durch die Propaganda von Putins Troll-Fabrik.

Berlin/Moskau – Linksextremisten, Rechtsradikale oder Querdenker: Wegen der Gaskrise braut sich in Deutschland eine radikale Protestwelle zusammen. So warnt der Bundesverfassungsschutz (BfV) jetzt eindringlich vor einer wachsenden Mobilisierung bei den staatsfeindlichen Kräften. Dabei würden die einzelnen Szenen auch durch russische Propaganda angestachelt, teile BfV-Präsident Thomas Haldenwang mit. Mit „gezielter Verbreitung von Falschinformationen“ werde versucht, die Angst vor einem Energie- oder Lebensmittelnotstand zu schüren.

In der Bundesregierung ist man sich der Gefahr des Wutwinters bewusst. Unklar ist jedoch, was genau dem Treiben entgegengesetzt werden soll.

Gaskrise in Deutschland: Russland stachelt mit Fake News bei Twitter den Wutwinter an

Tatsächlich brodelt es wegen der Gaskrise gewaltig in Deutschland. Angesichts der hohen Inflation und den steigenden Preisen für Strom, Gas, Sprit und Lebensmittel hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bereits vor Wochen vor „Volksaufständen“ gewarnt. Zwar hatte sie die Aussage später ein wenig relativiert. Doch Experten rechnen durchaus mit einem Wutwinter. Denn sowohl Linke wie Rechte als auch Querdenker haben mehrfach bei Twitter zu Protesten ab Herbst aufgerufen. Mit gezielter Propaganda, Fake News und Verschwörungstheorien werden die Kräfte nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes durch Hacker und Trolle aus Russland beeinflusst.

Bereits seit Wochen setzt Russlands Präsident Wladimir Putin Deutschland unter Druck. Im Streit um die westlichen Sanktionen als Reaktion auf den Ukraine-Krieg drosselte er die Zufuhr von Gas durch die Pipeline von Nord Stream 1. Offizielle Begründung: stockende Wartungsarbeiten wegen einer fehlenden Turbine. Doch diese wurde bereits repariert und könnte zum Betreiber geliefert werden, doch Moskau lehnt das immer wieder mit neuen Argumenten an. Deshalb hegen viele Beobachter den Verdacht, dass Putin Deutschland mit der Gasknappheit erpressen und die Genehmigung für die gescheiterte Eröffnung von Nord Stream 2 durchdrücken will.

Hohe Energiepreise: Die Trolle von Wladimir Putin mobilisieren mit Propaganda die Radikalen und Querdenker

Parallel dazu führt Russland bereits auch schon einen Cyberkrieg gegen Deutschland. Speziell im extremistischen Milieu und unter Verschwörungstheoretikern versuche die russische Propagandamaschine mit Fake News zu zündeln, um die deutsche Gesellschaft in der Energiefrage zu spalten, vermutet BfV-Präsident Haldenwang. Man gehe davon aus, dass „der russische Staat neben solchen Desinformationskampagnen auch seine politischen und militärischen Aufklärungsversuche weiter verstärken und anpassen wird“. Dass Russland mit seiner Troll-Fabrik gehörigen Einfluss auf die deutsche Stimmung nehmen kann, bezweifelt kaum einer. Bereits im Bundestagswahlkampf 2021 mischten Putins Hacker kräftig mit.

Wut im Winter: Hohe Gaspreise treiben Protest in Deutschland an – Hotspot in Sachsen

Unklar ist aber, wie groß das Ausmaß der Protestwelle tatsächlich sein wird. Angesichts der drohenden Energiekrise und hoher Inflation ist laut einer Insa-Umfrage jeder zweite Bundesbürger theoretisch bereit, bei anhaltend hohen Preisen zu Demonstrationen auf die Straße zu gehen. „Sachsen wird hierbei ein Hotspot sein“, sagte Piotr Kocyba, Protestforscher in Chemnitz, der Nachrichtenagentur dpa.



So sei schon in sozialen Netzwerken die Stimmung von Akteuren wie den rechtsextremen Freien Sachsen und der Identitären Bewegung angeheizt. Zudem will auch die Linke Bürger zu Demonstrationen gegen die geplante Gasumlage auf die Straße rufen. Für ausgewachsene Unruhen mit Straßenschlachten oder gar terroristischen Aktivitäten sieht der Forscher aber derzeit noch keine konkreten Anzeichen.

Gaskrise: Ampel-Koalition von Scholz schnürt drittes Entlastungspaket

Der Großteil der Entwicklung wird nun davon abhängen, wie die Politik auf den angekündigten Wutwinter reagiert. Die Grünen wollen sich vor allem mit einem dritten Entlastungspaket gegen den sozialen Unfrieden stemmen. „Putin will unser Land mit hohen Preisen spalten und Rechtsextreme mobilisieren zum Wutwinter“, schrieb Vize-Fraktionschef Andreas Audretsch bei Twitter. „Wir dürfen Politik nicht mit der Schuldenbremse abwürgen. Wir müssen sie an der Realität ausrichten.“

Bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) läuft der Grüne damit offene Türen ein. Natürlich sei die Energiekrise für viele Menschen in Deutschland belastend, gestand der Regierungschef auf seiner Sommer-Pressekonferenz. „Aber sie sind auch schlau“, fügte er hinzu. Sie könnten sich darauf verlassen, dass die Regierung sie nicht alleine lassen würde. Bis zum Oktober, so versprach der Kanzler, werde man ein drittes Entlastungspaket geschnürt haben. Auf konkrete Inhalte wollte sich der Kanzler aber nicht festlegen lassen.