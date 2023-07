Gas wird zum Problem: Habeck schlittert ins nächste Energie-Dilemma

Von: Felix Busjaeger

Kohleausstieg bis 2030 – das plant die Ampel. Doch für Habeck gibt es ein Problem: Erneuerbare Energien reichen nicht immer aus. Beim Gas lauern Stolpersteine.

Berlin – Knapp 15 Jahre hat die Bundesregierung noch. Bis dahin soll deutschlandweit das Ende der Kohleverstromung erreicht sein – geht es nach Plänen der Ampel, ist 2030 schon das entscheide Jahr. Doch um den Kohleausstieg noch rechtzeitig zu schaffen, ist Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) gefordert. Aber Ukraine-Krieg, Inflation und Gesetze bremsten in den vergangenen Monaten den Umstieg auf Erneuerbare Energien aus. Klar ist zudem, dass Wind und Sonne allein nicht reichen werden, um Deutschlands Energiebedarf zu decken. Der Ausweg könnte Gas sein – doch auch hier lauern Stolpersteine für den Grünenpolitiker.

Kohleausstieg in Deutschland in Gefahr? Strom aus Wind und Sonne nicht immer zuverlässig

Mit dem Kohleausstieg will Deutschland den Anteil am CO2-Ausstoß deutlich reduzieren und die Energiewende vorantreiben. Spätestens mit Ablauf des Jahres 2038 sollen die letzten Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Der Braunkohleausstieg in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2030 wird acht Jahre eher erfolgen als ursprünglich im Kohleausstiegsgesetz geplant. Damit das „Ende der Kohle“ möglichst reibungslos verläuft, sind bis zu 40 Milliarden Euro vorgesehen, die in den Kohleregionen in den Strukturwandel investiert werden sollen. Derweil versinkt die Ampel im Streit um das Heizungsgesetz.

Doch die Abkehr von der Kohle birgt auch ein großes Risiko: Die Stromgewinnung aus Sonne und Wind ist äußert schwankend und abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen. Zwar gibt es schon jetzt Tage, an denen der Strombedarf nahezu gedeckt wird, doch nicht immer. Die mögliche Lösung, über die der Spiegel berichtet: Gaskraftwerke, die bei Bedarf zugeschaltet werden können. Der Bedarf ist riesig.

Versorgung nach Kohleausstieg 2030: Finanzierung für Gaskraftwerke nicht geklärt

Doch auch bei der flächendeckenden Versorgung mit Gaswerken gibt es Probleme. Zwar gibt es bereits vereinzelt Anlagen, die auch wasserstofffähig sind, doch ist ein Neubau in der Regel nur durch Subventionen möglich, da sich der Betrieb aufgrund der Fokussierung auf Erneuerbare Energien mit großer Wahrscheinlichkeit nicht rentieren wird. Die Branche fordert laut Spiegel Klarheit, wie es konkret um Förderungen steht.

Denn aktuell müssen Subventionen für Gaswerke dieser Art von der EU-Kommission genehmigt werden. Doch zwischen Brüssel und Berlin gibt es aktuell einen Streit. Die Bundesregierung will auf eine Regelung zurückgreifen, die den EU-Regierungen „die Förderung erneuerbarer Energien und von Energieeffizienz“ erlauben. Die EU-Kommission sieht dies anders: Da der Neubau von Kraftwerken nur gefordert werden kann, wenn er klimaneutral ist und also auf Wasserstoff setzt, sieht Brüssel die deutschen Pläne nur zum Teil als förderungsfähig an, was die Höhe der Subventionen drastisch schrumpfen lassen würde.

Förderung für Gas: Reserven sollen Kohleausstieg erleichtern – Regierung vor Problem

Wie der Spiegel schreibt, gäbe es allerdings auch einen Weg, der die Förderung erlauben würde. Die Bundesregierung müsste die Hilfe umdeklarieren und als Anreiz für die Energiebranche, genügend Kraftwerksreserven bereitzustellen, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen, etikettieren. Doch das würde dem Eingeständnis gleichkommen, dass Deutschland nach dem Atomausstieg nicht ausreichend Kapazitäten bei der Stromerzeugung hätte. Im Hinblick darauf, dass die Bundesnetzagentur entsprechende Mutmaßungen zuletzt offiziell zurückwies, ist dies problematisch.

Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung auf die aktuellen Probleme bei den Neubauten von Gaskraftwerken reagieren wird. Viel Zeit bleibt ihr wohl nicht, Verbände drängen auf eine Entscheidung, um entsprechende Planungsvorhaben anzustoßen.

Gas statt Kohle: Ausstieg für Erneuerbare Energien in Deutschland bleibt schwierig

Abseits der Debatte um neue Gaskraftwerke in Deutschland tut sich Berlin weiter schwer, den Weg zum Kohleausstieg zu beschreiten. Dabei gibt es auch mögliche Alternativen, die in Kombination mit anderen Technologien eine Ergänzung für die deutsche Energieversorgung darstellen können: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Helmstedter Revier am Freitag offiziell eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage eröffnet.

Die Klärschlamm-Verbrennungsanlage ist nach Angaben von EEW in der Lage, etwa 20 Prozent des jährlich in Niedersachsen anfallenden Klärschlamms zu verwerten. Es sollen etwa 160.000 Tonnen trockener Klärschlamm in der Anlage verbrannt werden. Rund 5000 Haushalte sollen von der dabei gewonnenen überschüssigen Energie profitieren und mit Strom versorgt werden.

CO2-Ausstoß in Deutschland: Kohleausstieg soll Emissionen reduzieren

Der deutsche Weg zum Kohleausstieg allein wird mit großer Wahrscheinlichkeit den Klimawandel nicht stoppen. Doch die Bundesregierung sieht in ihm einen guten Schritt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Gleichzeitig sucht die Ampel um Kanzler Olaf Scholz (SPD) den Dialog mit anderen Nationen. Unter anderem sieht die neue China-Strategie des Bundes vor, mit der Regierung in Peking den Austausch über eine globale Reduzierung der Emissionen zu erreichen. Seit Jahren steigt der Ausstoß in dem Land rapide an und die Volksrepublik gilt als größter Erzeuger von CO2 weltweit. (fbu mit dpa)