Habeck rechnet mit fallenden Gas-Preisen – „wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021“

Von: Fabian Pieper

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet auch fürs kommende Jahr mit hohen Gaspreisen. © Kay Nietfeld/dpa

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Gaspreise in die Höhe geschossen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet erst gegen Ende 2023 mit Besserung.

Berlin – Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Gaspreise hierzulande deutlich gestiegen. Doch die jüngsten Entwicklungen machen Hoffnung, denn trotz des phasenweise sehr kalten Winters in Deutschland ist der Gaspreis in den vergangenen Wochen sogar ein Stück gefallen. Das macht sich zwar noch nicht beim Endkunden bemerkbar, doch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Licht am Ende des Tunnels: „Wann sinken die Preise? Ich hoffe, dass es gegen Ende 2023 schon besser ist, wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021“, erklärte der Grünen-Politiker und Vize-Kanzler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Denn um nicht mehr vom russischen Gas abhängig zu sein, baut Deutschland derzeit die Infrastruktur aus. Der Ausbau solle Ende des Jahres weit genug vorangeschritten sein, um ausreichend Ersatz aus anderen Bezugsquellen importieren zu können. Dann würden sich auch die Preise wieder von selbst regulieren, so Habeck.

Gaspreise in Deutschland: Robert Habeck erwartet positive Effekte durch den Ausbau der Infrastruktur

Doch schon jetzt machen sich positive Effekte bemerkbar, zum Beispiel auf dem Spotmarkt, betonte der Wirtschaftsminister. Dort sei der Gaspreis vor Weihnachten von 130 auf nur noch etwa 100 Euro pro Megawattstunde gefallen. Das sei zwar „deutlich zu hoch“ – Mitte 2021 lag der Preis dort bei 10 bis 30 Euro je Megawattstunde – jedoch sei der Preis weit weniger als befürchtet explodiert. Im August hätten die Preise dort laut Habeck bei zeitweise mehr als 300 Euro gelegen.

Doch noch seien die Preise hoch, „weil die Hälfte des Gases, das Deutschland verbraucht, durch Putins Lieferstopp weggebrochen ist“. Zwar drücke die Gaspreisbremse bis Frühjahr 2024 den Preis für den Verbraucher auf rund 12 Cent je Kilowattstunde, doch sieht Robert Habeck vor allem den Ausbau der Infrastruktur als wichtigen Punkt an, etwa beim zuletzt vorangetriebenen Ausbau von Flüssiggasterminals: „Wenn wir es schaffen, das in dem jetzt vorgelegten Tempo weiter auszubauen, dann schließen wir Deutschland wieder an den Weltmarkt an. Und dann werden wir auch die Weltmarktpreise bekommen, die deutlich unter dem liegen, was wir jetzt haben.“

Robert Habeck: Versorgungssicherheit in Deutschland dank steigender Gasspeicher-Füllstände

Und noch eine gute Nachricht: Die Versorgungssicherheit mit Gas ist laut Habeck gegeben – auch mit Blick auf die zuletzt steigenden Temperaturen. Mitte Dezember sanken die Füllstände der Gasspeicher um mehr als einen Prozentpunkt pro Tag, doch mittlerweile steigen sie sogar wieder. Am ersten Weihnachtstag waren sie laut dem europäischen Gasspeicherverband GIE zu mehr als 88 Prozent gefüllt.

Der Minister lobte die Bürger und die Industrie: „Wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie sind, werden wir keine Gasmangellage bekommen.“ Damit meine er nicht die Wetterlage, „sondern die Bereitschaft der Bürger und der Industrie einzusparen, den hohen Speicherstand und die Versorgung über das nichtrussische Ausland.“ Eine derartige Solidarleistung sei in einer Konsumgesellschaft „was völlig Ungewöhnliches“. Er sei optimistisch, dass es auch für den Winter 2023/24 gut aussehe, wenn die Speicher Anfang Februar noch zu mindestens 40 Prozent gefüllt sind. „Dass wir so dastehen, liegt daran, dass die Deutschen im Herbst Gas gespart haben“, betonte Habeck, der sich auch noch mal persönlich an alle Bürger richtete: „Da kann ich nur Danke sagen.“