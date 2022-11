G20 in Bali: Sergej Lawrow offenbar in Krankenhaus eingeliefert

Von: Alexander Eser-Ruperti

Russlands Außenminister Sergej Lawrow soll in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. (Aufnahme vom September 2022 in Moskau) © Pavel Bednyakov/dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist in Bali in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Grund hierfür sollen Herzprobleme sein.

Bali – Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist in Indonesien offenbar in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lawrow soll nach seiner Ankunft zum G20-Gipfel offenbar unter Herzproblemen gelitten haben, wie verschiedene Medien berichten, genauere Details sind nicht bekannt. In Bali findet ab morgen, dem 15. November 2022, das Gipfeltreffen der G20 statt.

Laut der Nachrichtenagentur „Associated Press“ berichtet, sollen indonesische Beamte die Informationen über Lawrows Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit durchsickern lassen haben, obwohl sie nicht dazu befugt waren. Das russische Außenministerium dementierte den Bericht der AP und bezeichnete ihn als „Höhepunkt der Fälschung“.

Weitere Informationen in Kürze.