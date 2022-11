„Verkaufen statt abfackeln“: EU rügt Putin wegen Gas-Verschwendung

Von: Felix Busjaeger

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Wladimir Putin scharf kritisiert. (Archivbild) © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Beim G20-Gipfel in Indonesien übt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scharfe Kritik an Wladimir Putin. Dieser lässt sich durch Lawrow vertreten.

Nusa Dua – Russlands Angriffskrieg und die Auswirkungen auf die Welt sind beim G20-Gipfel in Indonesien die zentralen Themen der Debatte. Bereits während der ersten Sitzung hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen klare Ansagen in Richtung des Kremls gemacht und den Umgang Russlands mit Energie scharf kritisiert. „Wir sehen, dass Russland sein Gas lieber abfackelt, anstatt es zu verkaufen“, erklärte die Politikerin am Dienstag, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfahren hat. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs seien weltweit an den Energiemärkten zu spüren.

Scharfe Kritik beim G20-Gipfel: Von der Leyen verurteilt Wladimir Putin deutlich

Wie von der Leyen weiter ausführte, würde die gegenwärtige Energiepolitik von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu einer globalen Verknappung führen, die weltweit die Preise für Gas und andere Energieträger in die Höhe schnellen lasse. Die Auswirkungen sind unter anderem auch in Deutschland zu spüren. Eine Antwort auf die Frage, wie die globale Energiekrise überwunden werden kann, liefert die EU-Kommissionspräsidentin ebenfalls: „Unsere beste Antwort auf die Lage ist aber die Beschleunigung des Übergangs zu sauberen Energieformen.“

Dieses Vorgehen würde auch die entsprechende Reaktion auf die Klimakrise darstellen, so von der Leyen. Europa werde so in den nächsten fünf Jahren mindestens vier Milliarden Euro in erneuerbare Energien wie Wasserstoff investieren. Dies werde auch massive private Investitionen auslösen. EU-Ratspräsident Charles Michel kritisierte nach Angaben von Sitzungsteilnehmern ebenfalls Russland. Energie sei als Waffe instrumentalisiert worden, wurde der Belgier zitiert.

G20-Staaten treffen sich zum Gipfel: Wladimir Putin ist nicht dabei – Außenminister Lawrow als Vertretung

Derzeit findet auf Bali das diesjährige Treffen der G20-Staaten statt. Nachdem Putin seine Teilnahme ausgeschlagen hatte, nimmt stellvertretend Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer teil. Um dessen Gesundheitszustand gab es in den vergangenen Tagen vermehrt Gerüchte. Premierminister Rishi Sunak kritisierte Wladimir Putin scharf für seine Abwesenheit beim G20-Treffen.