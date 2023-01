Frist für Grundsteuererklärung endet: Bei der FDP fordert man Nachsicht

Von: Alexander Eser-Ruperti

Am 31. Januar 2023 endet die Frist für die Grundsteuererklärung. Einhalten werden sie viele nicht. Wie damit umgehen? Die FDP hat klare Vorstellungen.

Berlin – Die Grundsteuererklärung ist mit Stichtag 31. Januar 2023 fällig, doch es ist davon auszugehen, dass viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in Deutschland diese Frist nicht einhalten werden. Was droht in diesen Fällen? Aus der Politik kommen seitens der Liberalen Forderungen zur Nachsicht mit all denjenigen, die spät dran sind.

Allzu groß muss die Sorge bei geringen Verspätungen nicht sein – wird sich ganz geweigert, kann es jedoch teuer werden.

Frist für Grundsteuererklärung endet: FDP fordert Nachsicht bei Fristverletzungen

Aus Reihen der FDP kommt die eindeutige Aufforderung an die Behörden der Länder, mit verspätet abgegebenen Grundsteuererklärungen kulant umzugehen. Der Finanzexperte der Partei, Markus Herbrand, erklärte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Angesichts der bei weitem noch nicht vollständigen Unterlagen appellieren wir an die Bundesländer, auch nachträgliche Einsendungen zu ermöglichen und kulant mit Fristverletzungen umzugehen“. Der Stichtag 31. Januar 2023 ist bereits das neue Datum, denn es wurde bereits verlängert. Ursprünglich war das entscheidende Datum der 31. Oktober 2022.

Die Frist für die Grundsteuererklärung läuft ab. © Political-Moments/Imago

Mehrere Bundesländer hatten zuvor erklärt, dass es keine weitere Verlängerung der Abgabefrist geben würde. Herbrand warnt seinerseits vor vermeintlich übermäßigen Sanktionen: „Das Gelingen der verfassungsrechtlich gebotenen Grundsteuerreform hängt entscheidend vom Beitrag der Bürgerinnen und Bürger ab, sodass Kooperation und nicht Strafandrohung das Gebot der Stunde sein sollte.“ Bei „Häuslebauern“ stößt er damit auf offene Ohren.

Finanzamt Grundsteuer: Besteuerungsgrundlage kann geschätzt werden

Es drohen Probleme mit dem Finanzamt bei der Grundsteuer: Werden Unterlagen gar nicht eingereicht, können die Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden – für Eigentümer ist das selten gut. Dies geschieht allerdings keineswegs im ersten Schritt, in der Regel schicken die Behörden zuerst ein Erinnerungsschreiben. Ein Sprecher von Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) erklärt laut ZDF, wer auf die Erinnerung nicht reagiere, müsse mit einem Verspätungszuschlag rechnen. Dieser wird vom zuständigen Finanzamt festgelegt.

Die Steuerbehörden selbst haben bereits signalisiert, erst einmal auf Verspätungszuschlag oder Zwangsgelder zu verzichten und zuerst ein Erinnerungsschreiben zu versenden. Zwangsgelder können für Eigentümer schmerzhaft enden, laut Eigentümerverband Haus & Grund betragen sie bis zu 25.000 Euro. Bei einer kurzen Verspätung sind derartige Zahlungen indes sehr unwahrscheinlich.

Grundsteuer über Elster und Co.: Viele Unterlagen waren zuletzt noch ausständig

Die Grundsteuer über Elster und Co. einzureichen ist aufwändig, viele Eigentümerinnen und Eigentümer tun sich schwer. Das spiegelt sich auch in der Zahl der zuletzt noch ausständigen Unterlagen wider. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums hatte erklärt, bis zum 29. Januar 2023 seien bundesweit rund 59,77 Prozent der insgesamt erwarteten Erklärungen auf elektronischem Wege übermittelt worden. Etwa 9,09 Prozent der Erklärungen wurden zudem auf Papiervordrucken eingereicht. Alles in allem lag die Quote eingegangener Erklärungen damit bei etwas mehr als 68 Prozent. Auch in Bremen und Niedersachsen waren zuletzt noch einige Erklärungen ausständig.