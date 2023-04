Friedrich Merz in Bremen: CDU-Chef gibt vor Wahl eigene Fehler zu

Von: Bettina Menzel

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, spricht bei einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrates des Landesverbands Bremen (29. April 2023). © Focke Strangmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der CDU-Vorsitzende Merz kritisiert bei einem Wahlkampfauftritt in Bremen die Energiepolitik des Bundes – gibt aber auch einen CDU-Fehler zu.

Bremen - Am 14. Mai findet in Bremen die Bürgerschaftswahl statt. Vor vier Jahren war die CDU zwar erstmals zur stärksten Kraft aufgestiegen, ging bei der Regierungsbildung aber dennoch leer aus. In diesem Jahr liegen die Christdemokraten in Umfragen hinter der SPD. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz rührte bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag nun kräftig die Werbetrommel für seine Partei und kritisierte die Energiepolitik des Bundes scharf.

CDU-Vorsitzender Merz kritisiert Energiepolitik der Bundesregierung und räumt CDU-Fehler ein

Bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag in Bremen bezeichnete der CDU-Vorsitzende Merz den im Jahr 2011 unter der CDU beschlossenen Atomausstieg als Fehler. Ebenso sei es jedoch auch ein Fehler der jetzigen Bundesregierung für alle Bereiche wie Wärme, Verkehr und Industrie nur auf Strom zu setzen, sagte Merz vor dem Landesverband des CDU-Wirtschaftsrates.

Damit verbaue die Regierung Technologien den Weg, die in Zukunft vielleicht verfügbar seien. „Ich bin fest überzeugt, dass es nur mit marktwirtschaftlichen Instrumenten gelingt, diese ökologischen Probleme zu lösen“, so der Politiker. Ziel müsse es sein, dass Deutschland und Europa Industriestandort blieben und Wohlstand und Freiheit gesichert würden.

Welche Technologien Merz dabei wohl im Blick hatte, lässt sich aus früheren Äußerungen schließen. So sprach er sich etwa beim „Zukunftskongress“ seiner Partei am Donnerstag für die Speicherung oder Wiederverwendung des Klimagases CO₂ aus. Nach seinem Wahlkampfauftritt in Bremen wurde der CDU-Vorsitzende am Samstagnachmittag auch in Bremerhaven erwartet.

CDU liegt bei Bremen-Wahl hinter SPD – und der Rückstand wird größer

Zwar stellen Wahlumfragen immer Momentaufnahmen dar, doch ein Trend lässt sich in der Regel ablesen. In Bremen sehen aktuelle Umfrage zur Bürgerschaftswahl in Bremen einen Vorsprung für die SPD. Die Sozialdemokraten kämen laut Infratest-DIMAP auf 31 Prozent der Stimmen, die CDU auf 28 Prozent. Noch Anfang März war der Abstand deutlich geringer, die SPD lag damals bei 28 Prozent und die CDU bei 27 Prozent.

Auf Platz drei sah die Umfrage die Grünen mit 17 Prozent, darauf folgten die Linkspartei mit sieben Prozent und die FDP mit sechs Prozent. Die in Bremen tief zerstrittene Alternative für Deutschland (AfD) ist in diesem Jahr nicht für die Wahlen zugelassen. Die rechtspopulistische Partei war in zwei Lager zerfallen, wobei beide eine Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahlen einreichten. Dies ist vor dem Gesetz jedoch nicht zulässig. Sowohl das Verfassungsgericht des Landes als auch das Bremer Wahlprüfungsgericht bestätigten diese Entscheidung. Die rechten Stimmen könnte nun die Partei „Bürger in Wut“ abgreifen, die Infratest-Umfrage sieht die Rechtspopulisten bei rund sechs Prozent.

Die Bürgerschaftswahl vor vier Jahren hatte die CDU mit 26,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Die SPD erreichte damals 24,9 Prozent und bildete eine Regierung mit den Grünen und der Linken, für die 17,4 Prozent beziehungsweise 11,3 Prozent der Wähler gestimmt hatten (dpa/bme).