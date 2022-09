Vor Sommerinterview: Merz wirft Scholz‘ Ampel in AKW-Debatte Ideologie vor

CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte im Privatflieger (Archivbild vom Sommer 2022) © Axel Heimken/dpa

Der CDU-Chef und Oppositionsführer spart nicht mit Kritik an der Ampel-Koalition. News-Ticker zu Friedrich Merz‘ ARD-Sommerinterview.

Berlin - Aus dem ZDF-Sommerinterview mit Olaf Scholz ist schon vor der offiziellen Ausstrahlung um 19.10 Uhr einiges bekannt. So betonte der SPD-Kanzler, dass die Regierung alles dafür getan habe, damit es nach „menschlichem Ermessen“ nicht zu einem „Blackout“ komme.

„Ich bin sehr sicher, dass uns das erspart bleibt“, sagte Olaf Scholz. Um die Stromversorgung zu sichern, habe die Ampel-Koalition etwa dafür gesorgt, dass Kohlekraftwerke aus der Bereitschaft geholt würden, um Strom zu produzieren. So könne Gas gespart werden.

Vor Sommerinterview in der ARD: Merz warnt vor „Blackout“

Der CDU-Parteichef hingegen ist besorgt. Friedrich Merz warnt vor einem Ausfall der Stromversorgung im Winter, falls Deutschland am Atomausstieg festhält. Wenn nur jeder fünfte Gaskunde diesen Winter mit Strom heize, verdopple sich der Strombedarf der privaten Haushalte, sagte er der Bild am Sonntag (Bams). „Wenn diese Regierung so weitermacht und aus ideologischen Gründen am Atomausstieg festhält, droht uns Anfang nächsten Jahres ein Blackout.“ Das ARD-Sommerinterview mit Merz (CDU) soll am 4. September um 18:00 Uhr in der ARD ausgestrahlt werden.

AKW-Debatte: Stresstest soll Klarheit zu Strom bringen

Wegen der Energiekrise, die sich durch den Ukraine-Krieg zugespitzt hat, gibt es seit Monaten eine Debatte, ob die drei verbleibenden Atomkraftwerke länger laufen sollen, obwohl ihre Leistungsbetrieb-Berechtigung zum Jahresende erlischt. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP prüft derzeit in einem Stresstest die Sicherheit der Stromversorgung. Danach will sie entscheiden, ob die AKW noch etwas länger laufen. (dpa/frs)