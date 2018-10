Erklärung im Wortlaut: Merz schmeichelt Merkel und will offiziell ihr Nachfolger werden

Friedrich Merz will Merkel-Nachfolger werden - und zwar als CDU-Parteivorsitzender. Das hat der frühere Unionsfraktionschef nun offiziell angekündigt. Nach den Wahlergebnissen in Hessen und Bayern will die Kanzlerin den Posten räumen.

30.10.2018, 12.32 Uhr: Merz kündigt offiziell Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Nun hat der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz offiziell seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Er habe sich "nach reiflicher Überlegung" entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Posten des CDU-Vorsitzenden zu kandidieren, erklärte Merz am Dienstag in einer schriftlichen Mitteilung.

Seine schriftliche Erklärung im Wortlaut:

„Gestern hat die Vorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, bekannt gegeben, dass sie auf dem Hamburger Parteitag der CDU nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der Partei kandidieren wird. Angela Merkel verdient Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen in 18 Jahren an der Spitze der Partei. Damit hat die CDU Deutschlands nun die Chance, sich neu aufzustellen und eine neue Parteiführung zu wählen.

Ich habe mich nach reiflicher Überlegung und nach zahlreichen Gesprächen entschieden, auf dem Bundesparteitag in Hamburg für den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union Deutschlands zu kandidieren. Wir brauchen in der Union Aufbruch und Erneuerung mit erfahrenen und mit jüngeren Führungspersönlichkeiten. Ich bin bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig alles zu tun, um den inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der CDU Deutschlands zu stärken.“

30.10.2018, 12.32 Uhr: Friedrich Merz will Kandidatur für CDU-Vorsitz in Berlin bekanntgeben

Der frühe Unionsfraktionschef Friedrich Merz will seine Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz einem Bericht zufolge an diesem Dienstag in Berlin bekanntgeben. Der 62 Jahre alte Jurist werde begründen, warum er im Dezember auf dem Parteitag in Hamburg die Nachfolge von Angela Merkel antreten wolle, meldet das „Handelsblatt“ online unter Berufung auf Parteikreise. Ein Sprecher von Merz wollte den Bericht am Mittag zunächst nicht kommentieren.

20.11 Uhr: Merkel-Nachfolge - von der Leyen schließt Kandidatur aus

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat eine Kandidatur für den CDU-Bundesvorsitz als Nachfolgerin von Angela Merkel ausgeschlossen. Das werde sie „ganz definitiv nicht“ tun, sagte sie am Montagabend in einem „ZDF spezial“. „Ich sehe meine Rolle als stellvertretende Parteivorsitzende immer in einer beratenden und unterstützenden Funktion.“ Dies werde auch so bleiben. „Also, wer gewählt wird, kann sich meiner Loyalität sicher sein.“

19.38 Uhr: „Merz ist ein Mythos“: CDU-Landeschef gegen Friedrich Merz‘ Kandidatur

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hält eine Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Bundesvorsitz für rückwärtsgewandt. „Ich bin ein Fan von Friedrich Merz. Aber Merz ist Mythos“, sagte Mohring der Rheinischen Post. Der 62-jährige Merz war von 2000 bis 2002 Fraktionschef der Union im Bundestag, bevor Merkel ihn abgelöste. „Wir haben in der Partei eine neue Lage und eine Chance.“ In einem „klugen Prozess“ sollten nun die neuen Spielräume nach 18 Jahren Amtszeit von Merkel als Vorsitzende genutzt werden, um beim Bundesparteitag im Dezember einen Neuaufbruch zu starten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur plant Merz eine Kandidatur.

17.14 Uhr: Laschet lässt Kandidatur als CDU-Chef und Merkel-Nachfolge offen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hält sich eine eigene Kandidatur für den Bundesvorsitz seiner Partei offen. Laschet äußerte sich am Montag nicht näher zu der Frage, ob er sich um die Nachfolge der scheidenden Parteichefin Angela Merkel bewerben werde. Es sei wichtig, zunächst das Gespräch zu suchen, sagte er. Die CDU müsse die Lage zunächst analysieren und danach entscheiden.

16.11 Uhr: AfD-Chefs Gauland und Weidel glauben nicht an Friedrich Merz

Die AfD-Spitze traut es dem als neuem CDU-Parteichef gehandelten Friedrich Merz nach eigenem Bekunden nicht zu, die Christdemokraten aus der Krise zu führen. AfD-Chef Alexander Gauland sagte am Montag in Berlin, er könne sich nicht vorstellen, dass die Partei dem ehemaligen Bundestagsfraktionschef der Union „verzeihen“ werde, dass dieser 2009 aus der Politik ausgeschieden und in die Wirtschaft gewechselt sei.

Alice Weidel, die gemeinsam mit Gauland die AfD-Bundestagsfraktion leitet, erklärte: „Friedrich Merz war illoyal gegenüber der CDU.“ Er habe die Partei damals „im Regen stehen lassen“. Der CDU fehle es auch nicht nur am richtigen Personal. Die Partei habe sich auch „programmatisch komplett sozialdemokratisiert“, sagte Weidel.

14.55 Uhr: Nachfolge-Debatte: Tritt Laschet in Merkels Spuren

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat die Entscheidung von Kanzlerin Angela Merkel, nicht erneut für das Amt der CDU-Parteichefin zu kandidieren, als „bemerkenswert“ bewertet. „Es waren 18 erfolgreiche Jahre, in denen sie als Bundeskanzlerin die Partei in die Regierung geführt hat“, sagte der CDU-Vize am Montag in Berlin nach Sitzungen der Parteigremien. Doch jetzt komme es darauf an, dass die große Koalition wieder bessere Arbeit leiste.

Laschet selbst werden Ambitionen auf den CDU-Vorsitz nachgesagt. Offenbar will er heute noch vor die Presse treten. Der Inhalt ist offen. Offenbar nicht antreten wird Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

13.56 Uhr: Merkel über ihre Nachfolge-Kandidaten Spahn, Merz und Kramp-Karrenbauer

Sind Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn die richtigen Nachfolger? Sie wolle sich an der Debatte und auch nicht an Spekulationen beteiligen. Dazu könne sie nichts Valides sagen. Sie werde jede Entscheidung ihrer Partei respektieren. Sie könne sicherlich auch mit Merz und Spahn zusammenarbeiten. Sie könne mit vielen Menschen auskommen, sagte Merkel auf der Pressekonferenz in Berlin. Merkel will den CDU-Vorsitz im Dezember abgeben, bis 2021 aber weiter Kanzlerin bleiben.

12.54 Uhr: Spahn, Merz und AKK als mögliche Merkel-Nachfolger

Mittlerweile verkünden sogenannte CDU-Kreise auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn als Nachfolger von Angela Merkel für den CDU-Vorsitz im Dezember kandidieren werden. Bereits angekündigt hatten ihre Kandidatur auch der Bonner Völkerrechtler Matthias Herdegen, der 26 Jahre alte Berliner Jura-Student Jan-Philipp Knoop und der 61 Jahre alte hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff.

11.48 Uhr: Merz-Kandidatur für Merkel-Nachfolge auf CDU-Vorsitz stößt in CSU auf Zustimmung

Die sich andeutende Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz stößt zumindest in Teilen der CSU auf Zustimmung. „Er - Friedrich Merz - eröffnet damit für die CDU eine immense Perspektive und setzt damit auch ein Signal gegen eine weitere Erosion hin zur AfD“, sagte der frühere CSU-Generalsekretär und Staatsminister Thomas Goppel am Montag in München. Goppel betonte, dass er die Kandidatur von Merz auch in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Senioren-Union in der CSU unterstütze. Die Unionsschwestern bräuchten einen wie ihn als führungsstarken Mann für die Zukunft.

29.10.2018, 10.32 Uhr: Merz will Merkel-Nachfolger in der CDU werden

Nach dem angekündigten Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der ehemalige Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz offenbar bereit, für den CDU-Parteivorsitz zu kandidieren. Das erfuhren Bild-Zeitung und dpa aus dem Umfeld von Friedrich Merz. Gegenüber Vertrauten hat Merz geäußert, er sei bereit, sich der Verantwortung zu stellen, wenn die Partei das möchte. Die Unterstützung der Konservativen der Partei hätte der Merkel-Widersacher von einst sicher, falls er nun als Merkel-Nachfolger kandidiert.

Nicht überall stößt das aber auf Zustimmung: „Kandidaten haben wir genug, Friedrich Merz zählt auch dazu. Es geht aber jetzt nicht danach, wer zuerst die Hand hebt“, sagte Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze.

Erstmeldung zu Friedrich Merz als möglicher Merkel-Nachfolger

Brüssel - Seit bald zehn Jahren ist Friedrich Merz aus der Politik verschwunden. Minister war der Sauerländer nie - und auch Fraktionschef der Union nur während der Oppositionsjahre der Ära Schröder. Trotzdem erinnern sich so einige Anhänger der Unionsparteien mit Nostalgie an Merz.

Merz trifft EU-Politiker und -Beamte - es ging auch um Angela Merkel

Für diese Menschen gibt es nun gute Neuigkeiten: Gewisse Indizien sprechen dafür, dass Merz nach seiner 2009 verkündeten „Polit-Pause“ wieder mitmischen will. Und das womöglich auf höchster Ebene. Wie die Welt berichtet, weilte Merz nun in Brüssel, um Gespräche mit EU-Kommissar Günther Oettinger, Brexit-Unterhändler Michel Barnier und 15 unionsnahen deutschen EU-Spitzenbeamten zu führen.

Es habe sich um einen „Testlauf“ gehandelt, sagte ein Teilnehmer der Unterredungen dem Blatt. „Merz wollte erfahren, was man in der EU über die Bundesregierung und Kanzlerin Merkel denkt.“ Konkret sei es etwa um die Beziehungen zu den USA, den Brexit, aber auch die Leistung der Bundesregierung und den - vor allem im Sommer hochgekochten - Streit zwischen CDU und CSU gegangen.

Kehrt Friedrich Merz zurück? Ministerpräsident brachte ihn als Kanzlerkandidat ins Spiel

Rückkehrbestrebungen Merz‘ müssten solche Gespräche noch nicht zwingend bedeuten: Merz ist seit seinem Ausstieg aus der Politik in der Wirtschaft tätig - unter anderem als Berater und als Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland. BlackRock ist nach eigenen Angaben der „größte unabhängige Vermögensverwalter weltweit“. Merz steht auch dem Netzwerk „Atlantik-Brücke“ vor.

+ Friedrich Merz und Angela Merkel. © picture-alliance/ dpa / Stephanie Pilick

Allerdings kommt die Nachricht zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Die CDU befindet sich im Umfragetief. Schon seit längerem gibt es Forderungen nach einer Erneuerung der Partei. Auch über einen Abschied Angela Merkels vom Amt als CDU-Chefin war im September öffentlich spekuliert worden. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer brachte Merz unlängst gar als möglichen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl ins Spiel.

Friedrich Merz als Kontrast zu Merkel? Konservativ und wirtschaftsnah

Merz gilt als Vertreter einer konservativen und wirtschaftsnahen Politik. Der 62-Jährige prägte auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere unter anderem den Begriff „Leitkultur“ mit und sprach sich für ein stark vereinfachtes Steuerkonzept aus. Im Jahr 2008 plädierte Merz auch für eine Einschränkung von Sozialleistungen.

Zuletzt machte Merz allerdings Schlagzeilen, als er den Ludwig-Erhard-Preis ausschlug - Berichten zufolge, weil er nicht mit dem streitbaren Stiftungs-Vorsitzende Roland Tichy auf einer Bühne auftreten wollte.

