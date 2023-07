„Mobbing und Machtmissbrauch“: Fridays for Future in Bremen löst sich auf - wegen Rassismus

Von: Michelle Brey

Das Statement zur Auflösung ist mit Kritik nur so gefüllt. Die Ortsgruppe Bremen verabschiedet sich von „Fridays for Future“-Dachverband mit vielen Vorwürfen.

Bremen - Die Bremer Ortsgruppe von Fridays for Future löst sich auf. Das teilten die Aktivisten in einem Statement auf ihrer Website mit. „Nach reichlicher Überlegung haben wir entschieden, uns als Gruppe aus Fridays for Future zurückzuziehen“, heißt es darin. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen den Dachverband Deutschland - und damit indirekt auch gegen Luisa Neubauer, eine der Hauptorganisatorinnen der Bewegung.

Fridays for Future: Bremer Ortsgruppe löst sich unter Rassismus-Vorwürfen auf

„Fridays for Future Deutschland ist strukturell rassistisch“, schreiben die Bremer Aktivisten. BiPoC-Menschen (Abkürzung für „Black, Indigenous and People of Colour“) hätten rassistisches „Mobbing, Beleidigungen, Machtmissbrauch und viel weiteres Traumatisches“ erlebt. „Aufarbeitungen, Entschuldigungen? Fehlanzeige“, klagten die Verfasser. Stattdessen sei alles unter den Teppich gekehrt und Täter in den Schutz genommen worden. Namentlich genannt wird in dem Statement niemand.

Die Gruppe verweist unter anderem auf eine von ihr veranstaltete Demonstration unter dem Thema „antikoloniale Klimagerechtigkeit“. Hier ließ die Ortsgruppe am 23. September 2022 auch Palästinenser zu Wort kommen. Ein Redebeitrag der Organisation „Palästina spricht“ sorgte für Aufruhr: Antisemitismus stand als Vorwurf im Raum.

Daraufhin „wurden wir nicht nur von medialer Seite verunglimpft, auch die deutsche FFF-Bundesebene positionierte sich gegen uns. Dabei wurde eine Kommunikation mit uns gar nicht erst versucht, es wurde über die Presse verlautbart, wir seien eben ein Problem und man müsse da ‚Aufklärungsarbeit‘ leisten“, schreibt die Bremer Ortsgruppe.

Fridays for Future: Ortsgruppe Bremen kritisiert scharf - „Ziellos“

Aber auch strategische Fehler prangert die Ortsgruppe an. „Anstatt die große Welle der Unterstützung und medialen Aufmerksamkeit 2019 in konkrete Projekte, Aktionen und Forderungen zu leiten, wurde weiter an der Minimalforderung des 1,5-Grad-Ziels festgehalten, ohne dabei klar zu benennen, welche Maßnahmen notwendig wären, um dieses zu erreichen.“

Fridays for Future stelle die falschen Fragen und appelliere ziellos an die Politik, ohne das zerstörerische System an sich anprangern zu wollen, so die Klimaaktivisten weiter. Dabei folge Fridays for Future Deutschland den internationalen Vorgaben häufig nicht. Streiks seien unter eigenem Motto und mit anderen Themen als abgesprochen organisiert worden.

„Diese Bewegung ist für uns an ihrem Ende“, lauten abschließende Worte. Die Aktivisten möchten nach eigenen Angaben nun „anderweitig mehr zur Lösung der Klimakrise beitragen“. Wo und wie? Das geht aus dem Statement nicht hervor. (mbr)