Trotz Corona: Fridays for Future demonstriert wieder - eine Tatsache könnte Abstände garantieren

Fridays for Future will wieder demonstrieren: Greta Thunberg ruft zum globalen Klimastreik auf

Die Klimabewegung Fridays for Future will am Freitag wieder auf die Straße gehen: Alleine in Deutschland soll es über 400 Demos geben - trotz Corona.

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ will am Freitag wieder demonstrieren.

Alleine in Deutschland sind 400 Demonstrationen geplant.

Weil es regnen soll, könnte es leichter werden, die Abstandsregeln einzuhalten.

München - Inmitten der Corona*-Pandemie rufen die Vertreter von Klimaaktivistin Greta Thunberg* angestoßene Bewegung „Fridays for Future“ zu einem erneuten „globalen Klimastreik“ auf. Unter dem Motto „Kein Grad weiter!“ soll am Freitag allein in Deutschland an mindestens 400 Orten demonstriert werden. Weltweit seien sogar rund 2.500 Streiks geplant.

Dass aufgrund der Beschränkungen durch die Pandemie dieses Mal alles anders werden soll, darüber sind sich die Aktivisten im Klaren. Sie haben sich eine eigene, besondere Maßnahme ausgedacht - und wollen ein starkes Argument vorbringen.

Fridays for Future und Corona: Wir brauchen generationenübergreifende Solidarität

„Die Brände in Kalifornien, die Überflutungen in Südostasien und das Schmelzen der Arktis machen derzeit eindrücklich die Folgen der Klimakrise deutlich“, erklärten Aktivisten von „Fridays for Future“-Deutschland. Obwohl es eine schwere Entscheidung gewesen sei, zu einem Streik aufzurufen, dürfe auch während Corona nicht vergessen werden, dass auch in der Klimakrise schnelles Handeln gefragt sei: Das Zeitfenster für das im Pariser Klimaschutzabkommen gesteckte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, schwinde mit jedem Tag der Untätigkeit.

Immer wieder bringen junge Klimaaktivisten das Argument zur Sprache, dass die Corona-Krise und die Klima-Krise eines gemeinsam haben: Sie erfordern generationenübergreifende Solidarität. Während sich die potenziell nur leichter betroffenen Jüngeren derzeit an Hygiene- und Abstandsregeln halten würden - zugunsten einer eher stärker betroffenen älteren Generation - betreffe der Klimawandel vor allem die Jüngeren. Diese wiederum seien darauf angewiesen, dass sich - auch bei der älteren Generation - ein schneller Wandel durchsetzt.

Fridays for Future während Corona: Eine Maßnahme könnte die Abstände garantieren

Man ist darauf getrimmt, Menschenansammlungen in diesen Tagen mit einem - zumindest leichten - Schaudern wahrzunehmen. Doch die Organisatoren betonen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden sollen. „Bei diesem Klimastreik wird alles anders sein als bekannt, denn das Virus macht auch um Klimaproteste keinen Bogen“, sagten Mitorganisatoren Carla Reemtsma und Nick Heubeck. „Wo lange Zeit die dicht gedrängte Menschenmasse unser wichtigster Trumpf war, um uns Gehör zu verschaffen, ist plötzlich die Einhaltung von Abstandsregeln zu unserer Hauptaufgabe geworden“, betonten sie.

Luisa Neubauer, die oft als die „deutsche Greta Thunberg*“ bezeichnet wird, postet auf Twitter einen Aufruf: „Bringt Regenschirme mit!“ Am Freitag soll es in ganz Deutschland schlechtes Wetter mit viel Regen geben. Die Schirme, die die Teilnehmer zum Kommen und Bleiben ermuntern sollen, könnten einen zusätzlichen Schutz gegen die Ausbreitung der Pandemie, die sich aktuell auch in Europa wieder auf dem Vormarsch befindet, bieten.

UNFASSBARE 446 (!) Klimastreiks morgen in ganz Deutschland. 💥🌍Unsere Hygienekonzepte erfüllen ihren Zweck, die Klimapolitik der Bundesregierung tut das nicht. Kommt morgen mit, bringt Schirm & Maske mit, sagt es weiter, wir sehen uns auf der Straße. #KeinGradWeiter pic.twitter.com/zbQhM0vsdh — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) September 24, 2020

Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten die Fridays for Future-Proteste eine andere Gestalt angenommen:

