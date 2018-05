Auf Wahlparty: Attacke auf Freiburgs neuen Oberbürgermeister

Martin Horn ist neuer Oberbürgermeister in Freiburg.

Der neue Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) ist kurz nach seinem Wahlsieg angegriffen und verletzt worden.

Freiburg - Der 33-Jährige wurde bei seiner Wahlparty am Sonntagabend attackiert, wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg bestätigte. Ein Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. Horn habe vom Rettungsdienst behandelt werden müssen, es handele sich um leichte Verletzungen.

Laut Angaben der Badischen Zeitung hat ein 54-jähriger Mann aus dem Markgräflerland Horn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei sei Horn ein Zahn ausgeschlagen und eine Wunde unter dem Auge zugefügt worden. Nach Angaben eines Wahlkampf-Unterstützers Horns leide der Angreifer unter psychischen Problemen und habe am Wahlabend verwirrt gewirkt.

Horn hatte bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag gesiegt und wird zum 1. Juli Nachfolger des Grünen-Politikers Dieter Salomon. Der scheidende Amtsträger sagte: "Ich wünsche Martin Horn gute Besserung. Es ist schlimm, dass in unserer Stadt so etwas passiert."

dpa