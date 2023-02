Wer ist Franziska Giffey? Alle Infos zur Regierenden Bürgermeisterin

Von: Bona Hyun

Wer ist Franziskey Giffey? Die Regierende Bürgermeisterin will ihren Posten bei der Berlin-Wahl verteidigen. © Annette Riedl/dpa

Franziska Giffey (SPD) kämpft bei der Berlin-Wahl um den Posten als Regierende Bürgermeisterin. Wer ist die Senatschefin? Alle Infos.

Berlin – Für Franziska Giffey (SPD) geht es bei der Berlin-Wahl am 12. Februar um alles. Kurz vor der Wahl wächst der Druck auf die Regierungschefin. Bisherige Umfragewerte deuten darauf hin, dass die SPD dieses Mal die Wahl nicht für sich entscheiden könnte. Giffey möchte allerdings weiter ihren Posten als Bürgermeisterin behalten. Wer ist die Senatschefin? Ein näherer Blick auf Giffey zeigt, dass es nicht immer ruhig um die SPD-Landesvorsitzende war.

Kinder, Ehemann, Doktorarbeit: Wer ist Franziska Giffey?

Franziska Giffey galt eins als Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten. Einen ersten Rückschlag erhielt ihre politische Karriere durch die Plagiatsaffäre rund um ihre Doktorarbeit. Prüfer der Freien Universität kamen im Juni 2021 schließlich zu dem Urteil, dass Giffey Texte anderer Autorinnen und Autoren übernommen habe, ohne dies ausreichend zu kennzeichnen. Infolgedessen trat Giffey als Bundesfamilienministerin zurück. Nach ihrem Rücktritt entzog die Freie Universität ihren Doktortitel. Giffey akzeptierte das Urteil.

Einen weiteren Einschnitt in ihren Werdegang musste Giffey aufgrund ihrer Krankheit hinnehmen. Ärzte rieten ihr von dem geplanten Lehramtsstudium ab, nachdem bei Giffey eine Kehlkopfmuskelschwäche diagnostiziert wurde. Giffey brach ihr Studium an der Humboldt-Universität in Berlin ab.

Franziskey Giffey: Alles Informationen zur Regierenden Bürgermeisterin in Berlin

Franziska Giffey ist seit 2008 verheiratet mit dem Tierarzt Karsten Giffey. Giffeys Ehemann musste seinen Dienst beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) verlassen. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der 2009 zur Welt kam. Die Familie lebt derzeit in Berlin-Friedrichshain.

Franziska Giffey wurde 1978 in Frankfurt/Oder geboren. Ihr Abitur legte sie im Jahr 1997 am „Werner-Seelenbinder-Gymnasium“ in Fürstenwalde/Spree ab. Franziska Giffey war die Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordneten­haus­wahl 2021 und wurde in ihrem Rudower Wahlkreis in Neukölln direkt zum Mitglied des Abgeordnetenhauses gewählt. Seit dem 21. Dezember 2021 ist Franziska Giffey die Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Näheres zum Lebenslauf finden Sie hier.