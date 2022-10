Forderung nach Preisbremse für Heizöl wird laut – Wirtschaftsweise Grimm dagegen

Von: Anika Zuschke

Die Rufe nach einer Preisbremse für Heizöl aus der Politik werden lauter – Wirtschaftsweise Veronika Grimm spricht sich aber dagegen aus. (kreiszeitung.de-Montage) © Olaf Döring/Imago/Hannes P Albert/dpa

Preise von Gas und Strom sind auf einem Allzeithoch – aber auch Haushalte mit Ölheizungen müssen draufzahlen. Politiker fordern deswegen eine weitere Preisbremse.

Berlin – Die Preise für Energie in Deutschland steigen in fast allen Bereichen merklich an – nicht nur bei den stets diskutierten Energiequellen Gas und Strom. Deswegen fordern immer mehr Politiker inzwischen auch eine Preisbremse für Heizöl, Holz und Pellets. Begründet wird das mit einer Ungleichbehandlung der Bundesbürger, da immerhin ein Viertel der Haushalte mit Öl heizt. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat sich jedoch gegen diese Forderung ausgesprochen.

Preisbremse für Heizöl gefordert – bisher werden nur Gaskunden entlastet

Die Gaspreisbremse wird aktuell für März 2023 anvisiert, eine Strompreisbremse soll bereits im Januar Wirkungen zeigen. Damit erhalten zahlreiche Haushalte in Deutschland in Zeiten der Energiekrise Entlastungen vom Bund. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete dies als „Doppel-Wumms“ in Höhe von 200 Milliarden Euro.

Doch schließt das Entlastungspaket erst einmal nur Gas und Fernwärme ein. Menschen, die auf anderem Weg heizen, bleiben demnach auf der Strecke. Deswegen schrieb der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vor wenigen Tagen auf Twitter: „Es braucht eine Heizkostenbremse für alle – neben Gas auch für Heizöl, Holz und Pellets. Es darf keine zwei Klassen beim Heizen geben.“

Heizölpreise steigen ebenfalls – Politiker fordern deswegen weitere Preisbremse

Auch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist laut Welt der Meinung, dass für die Nutzer von Öl- und Pelletheizungen Entlastungen geschaffen werden müssten, die mit denen vergleichbar sind, die für Gaskunden im Dezember erwogen werden. Ähnlich sieht das auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die Entlastungen für Haushalte mit Ölheizungen forderte. „Auch beim Heizöl sind die Preissteigerungen schmerzhaft, deshalb sollte Heizöl in Entlastungsmaßnahmen eingeschlossen werden“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst scheint mit diesem Ansatz ebenfalls konform zu sein. Vor kurzer Zeit wies er darauf hin, dass in seinem Bundesland rund ein Viertel der Bürger mit Öl heize. „Wir reden also nicht von einer zu vernachlässigenden Größe“, so der Ministerpräsident.

25 Prozent deutscher Haushalte heizen mit Öl – und Heizölpreise haben sich verdoppelt

Tatsächlich heizten statistischen Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zufolge im Jahr 2020 etwa 25 Prozent der Haushalte in ganz Deutschland mit Heizöl. Davor kommt mengenmäßig nur die Nutzung von Gas – etwa die Hälfte der Haushalte setzen demnach Erdgas als Wärmequelle ein. 3,7 Prozent heizen laut dem MDR mit Holz oder Pellets.

Auch diese Haushalte müssen mit extremen Kostensteigerungen rechnen. Denn die Preise für Heizöl und Pellets haben sich in den vergangenen Monaten verdoppelt. Laut des Statistischen Bundesamtes seien die Preise im September 2022 um 108,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Bei Umsetzung einer Gaspreisbremse würden für Haushalte, die sich durch Heizöl oder Holzpellets mit Wärme versorgen, gegenüber der subventionierten Erdgas- oder Fernwärmeheizung, jährlich Mehrkosten in Höhe von mehreren hundert Euro anfallen, erklärt der Hauptgeschäftsführer vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, Adrian Willig, der Südwest-Presse. „So begrüßenswert die Entlastung der Menschen auch ist, sie darf nicht zu solchen Ungleichbehandlungen führen“, schließt der Verbandschef.

Preisentwicklung von Heizöl reicht Veronika Grimm nicht aus – Gas sei deutlich schlimmer

Veronika Grimm, eine der Vorsitzenden der von der Bundesregierung eingesetzten Gaspreiskommission, sprach sich mit Blick auf die aktuellen Gaspreise trotzdem gegen eine Preisbremse für Heizöl aus. „Beim Gas sprechen wir von einer anderen Dimension als bei Heizöl und Pellets. Die Großhandelspreise beim Gas haben sich mehr als verzehnfacht. Bei den Verbrauchern kommen Preise an, die um das Fünf- bis Achtfache gestiegen sind. Bei anderen Energieträgern sehen wir eine Verdoppelung, maximal eine Verdreifachung der Kosten auf die Verbraucher zukommen“, erklärte die Wirtschaftsweise im Sachverständigenrat im Gespräch mit der Welt.

Weitere Preisbremsen sind nach Ansicht von Veronika Grimm schwer möglich. „Man sollte nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat die gestiegenen Energiekosten für alle Bürger dauerhaft pauschal abfangen kann“, findet Grimm. Ergänzend zur Gaspreisbremse könne die Regierung lediglich über zusätzliche gezielte Hilfen für Haushalte nachdenken. Doch das müsse ihr zufolge gezielt Haushalte mit geringen Einkommen adressieren.

Heizölpreise sind nicht hoch genug – Preisbremse wird erst einmal ausgeschlossen

Auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium kam ein vorläufiges Nein zu der Frage nach einer Heizöl-Preisbremse. Bei der Bundespressekonferenz am 12. Oktober 2022 wurde die Frage in den Raum geworfen, doch ist laut einer Pressesprecherin des Ministeriums, Susanne Ungrad, keine Ölpreisbremse geplant. Demnach sei das Thema Gas dringender zu behandeln, weil hier die Preissprünge extremer seien.

Ob es aber eine Regelung im 200 Milliarden-Rettungsschirm für Verbraucher mit Ölheizung geben werde, sei noch nicht absehbar, so Ungrad. Auf Anfrage vom MDR teilte das Wirtschaftsministerium ebenfalls mit, dass die Steigerung bei den Gaspreisen aktuell sowohl für Verbraucher als auch für die Wirtschaft die höchste Kostenbelastung sei und nochmal höher als bei Strom oder bei anderen Produkten wie Öl, Holzpellets oder Kohlebriketts ausfalle. Daher liege dort ein Schwerpunkt der Maßnahmen.