Förderstopp von Gasheizungen ist „grotesk“ – denn Wärmepumpen sind kein „Allheilmittel“

Teilen

Der Einbau neuer Gasheizungen wird nicht länger gefördert – Wärmepumpen hingegen schon. Das stößt in der Politik teilweise auf Unverständnis. (kreiszeitung.de-Montage) © Silas Stein/dpa/MiS/Imago

Die Gaskrise in Deutschland zeigt sich nun auch im Förderstopp neuer Gasheizungen. Das stößt auf Unverständnis – denn Wärmepumpen allein sind nicht die Lösung.

Berlin – Die reduzierten Gaslieferungen aus Russland versetzen Deutschland in einen absoluten Ausnahmezustand. Obwohl sich die Gasspeicher derzeit schneller füllen als erwartet, muss an allen Ecken und Enden Energie gespart werden. Das zeigt sich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen: So wurde unter anderem die staatliche Förderung für neue Gasheizungen Mitte August früher beendet als erwartet. In der Politik stößt das nicht unbedingt auf Verständnis – denn Wärmepumpen allein können demnach nicht die Zukunft darstellen.

Gaskrise in Deutschland sorgt für vorgezogenen Förderstopp von Gasheizungen

Die Energiekrise in Deutschland hat inzwischen einen so fortgeschrittenen Punkt erreicht, dass Strom und Gas sparen ab September zur Pflicht wird. Da scheint es nachvollziehbar, dass der Einbau von Gasheizungen nicht länger gefördert wird: Seit dem 15. August müssen Hausbesitzer den vollen Preis dafür selber zahlen. Zuvor hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beim Einbau neuer Gashybridanlagen bis zu 40 Prozent der Kosten übernommen, wie das Handelsblatt berichtet.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Auf der offiziellen Website des BAFA wird der Förderstopp mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und in der Folge mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit von russischem Gas begründet.

Förderstopp von Gasheizungen sorgt für Kritik: „Wärmewende kann nicht allein auf Basis der Wärmepumpe gelingen“

Konrad Stockmeier, Abgeordneter der FDP und Mitglied des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, stimmt dem Ansatz auf Anfrage von kreiszeitung.de teilweise zu: „Wir müssen die Abhängigkeit von Putins Gas reduzieren. Hierfür brauchen wir kurzfristige und schnell wirksame Lösungen, wie beispielsweise ein Ende der Gas-Verstromung“, lenkt aber auch ein: „Unsere langfristigen Ziele dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten. Eine erfolgreiche Wärmewende als unverzichtbarer Schritt zur Erreichung unserer Klimaziele wird nicht allein auf Basis der Wärmepumpe gelingen können. [...]“ Zur Erklärung: Während die Förderung von neuen Gasheizungen gestoppt wurde, wird der Einbau einer als klimafreundlicher geltenden Wärmepumpen weiterhin finanziell unterstützt – mit bis zu 35 Prozent Kostenerstattung.

Doch: „Gasheizungen, die künftig mit dekarbonisierten Gasen betrieben werden können (H2-ready), dürfen gegenüber der Wärmepumpe nicht schlechter gestellt werden. Die BAFA-Förderung sollte entsprechend ausgerichtet werden“, sagte der FDP-Abgeordnete der Kreiszeitung von IPPEN.MEDIA.

BAFA-Förderstopp aller Gasheizungen sei „völlig unverständlich“ und „grotesk“

Auch die Chefin vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hält den Förderstopp aufgrund der Generalisierung von gasbetriebenen Heizungen für einen Fehler. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erläutert sie: „Es ist völlig unverständlich, dass das Bundeswirtschaftsministerium sämtlichen gasbasierte Heizungen die Förderung streicht – zukünftig somit auch Heizungen, welche ganz oder teilweise mit erneuerbaren oder dekarbonisierten Gasen betrieben werden.“

Die CDU-Abgeordnete Anne König vertritt eine ähnliche Meinung. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und sagte der Kreiszeitung: „Ich halte es für grotesk, dass mit diesem neuen Förderstopp nun die Umstellung auf energiesparendere Gasheizungen verhindert wird. Diese Ampel-Entscheidung wird kurz und mittelfristig nicht zu weniger, sondern zu mehr Gasverbrauch für Heizungen führen. Insgesamt kann man festhalten, dass durch den Stopp der BAFA-Förderungen die Ampel-Koalition das Problem nicht an der Wurzel packt.“

Ende von Gasheizungen steht bevor: ab spätestens 2025 keine reinen Öl- oder Gasheizungen mehr

Außerdem hält König die Wärmepumpe zwar für ein Instrument, das mehr Klimaschutz und Energieeffizienz in Gebäuden möglich machen kann, doch: „Wärmepumpen sowie Fern- und Nahwärmesysteme sind relevante Versorgungslösungen, aber nicht das Allheilmittel“, so die CDU-Abgeordnete. Vor allem seien diese kurzfristig nicht ausreichend verfügbar, offenbar warte man derzeit Monate auf einen Handwerkertermin.

Von der Regierung wurde ein Verbot von Gasheizungen zunächst auch aufgehoben und die Pflicht von Wärmepumpen erst einmal gekippt, doch sieht der Koalitionsvertrag ein Ende von reinen Öl- oder Gasheizungen ab spätestens 2025 vor – zumindest dürfen ab dann laut der Tagesschau keine neuen Wärmeversorger dieser Art mehr eingebaut werden. Schon jetzt setzen viele Bürger in Deutschland aus Kostengründen zum Heizen zunehmend auf Strom als Alternative zu Gas. Ob das jedoch im Angesicht der momentan explodierenden Strompreise eine nachhaltige Entwicklung ist, darüber lässt sich streiten.