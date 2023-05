Drohgebärde in der Ostsee: USA fahren Flugzeugträger vor Putins Haustür auf

„USS Gerald Ford“ in Oslo

Die USS Gerald Ford ist der größte Flugzeugträger der Welt. Jetzt ankert das Kriegsschiff vor Oslo. Die Ostsee wird zunehmend zum Brennpunkt der Mächte.

Oslo - Schaulaufen der alten Großmächte: Die USA haben Russland ein eindeutiges Zeichen der Stärke entgegenstellt. Auf einer ihrer ersten Auslandsfahrten ist der weltgrößte Flugzeugträger vor Oslo vor Anker gegangen. Die „USS Gerald Ford“ soll in den kommenden Tagen vor der Küste Norwegens an einem gemeinsamen Nato-Manöver teilnehmen. Im Kreml verfolgt man die Aktion mit Argusaugen. Denn wieder einmal wird die Ostsee zum Brennpunkt in der Auseinandersetzung der Militärmächte.

Schaulaufen in der Ostsee: US-Kriegsschiff „USS Gerald R. Ford“ ankert vor Oslo

Die atombetriebene „USS Gerald R. Ford“ gilt als modernster Flugzeugträger der Welt. Das Schiff ist nach dem 38. Präsidenten der USA benannt und bietet Platz für gut 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Anfang Mai war es nach Angaben der US-Marine in Norfolk zu seiner erst zweiten Einsatzfahrt ausgelaufen. Seit Mittwochabend (24. Mai) liegt das 337 Meter lange Kriegsschiff nun im Oslofjord.

„Es ist ein deutliches Zeichen für die Sicherheitsgarantien, die wir von der Nato bekommen haben und für die enge Partnerschaft mit den USA“, sagte Norwegens Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram laut dem Nachrichtenportal t-online.de beim Einlaufen des Schiffes in Oslo. „Es geht hier um Norwegens Sicherheit.“ Ähnlich äußerte sich dem Bericht zufolge auch der Sprecher der US-Marine. Der Besuch diene allein der Verstärkung der Partnerschaft und solle die Sicherheit in Nordeuropa und der Arktis-Region absichern, hieß es.

Drogebärde mit Flugzeugträger: Position der „USS Gerald R. Ford“ im Oslofjord verärgert Russland

In Russland wurde die neue Position der USS Gerald Ford aber erwartungsgemäß als „Drohgebärde“ aufgefasst, wie ein Vertreter der russischen Botschaft in Oslo sagte. Es gebe in der Region keine Probleme, deswegen sei das große Säbelrasseln der Nato wenig sinnvoll.

Was ist der größte Flugzeugträger der Welt? Die atombetriebene „USS Gerald Ford“ gilt mit einer Länge von 337 Metern und einer Höhe von 76 Metern als größtes Kriegsschiff der Welt. Die Höchstgeschwindigkeit des Flugzeugträgers, der 2012 in Dienst gestellt wurde, beträgt rund 56 Kilometer pro Stunde. Es verfügt über radargesteuerte Flugabwehrsysteme, großkalibrige Schiffsgeschütze zur Abwehr von Angriffen aus der Luft und ein elektromagnetisches Flugzeugkatapult. Die Kosten für den Bau werden ab Entwicklung auf 18 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Norwegen grenzt im Norden auf knapp 200 Kilometern Länge an Russland. Zudem ist es die Heimat von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wegen des Ukraine-Kriegs ist in Skandinavien die Sorge vor russischen Angriffen spürbar größer geworden. Die Anrainerstaaten Schweden und Finnland bewarben sich wegen Russlands Aggressionen um den Nato-Beitritt. Finnland gelang vor wenigen Wochen bereits die Aufnahme in die westliche Militärallianz.

Mit Kriegsschiffen und Kampfjets: Ostsee wird seit Ukraine-Krieg zum militärischen Brennpunkt

Vor diesem Hintergrund nahmen zuletzt auch die Scharmützel zwischen der Nato und Russland im Ostsee-Raum spürbar zu. Nach dem weiterhin ungeklärten Anschlag auf die Nordstream-2-Pipeline haben beide Länder die militärische Präsenz in der Region verstärkt. Während Russlands Präsident Wladimir Putin eines seiner größten Kriegsschiffe vom Schwarzen Meer zurück in die Ostsee beorderte, wollen auch die europäischen Länder die Absicherung der Infrastruktur auf See besser absichern. Dass neben Kriegsschiffen auch immer wieder Zwischenfälle mit Kampfbombern in der Region gemeldet werden, ist ebenfalls kein Zufall. (jkf/dpa)