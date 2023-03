Gigantisches Kampfjet-Manöver Air Defender: Auswirkungen auf Flugverkehr während Reisezeit

Von: Nils Bothmann

Voller Himmel: Ähnliche Szenen wie bei dieser Übung von US-amerikanischen und südkoreanischen F-16, F-35 und B-1B-Bombern könnten sich im Juni auch über Deutschland beim Manöver „Air Defender 2023“ abspielen. © South Korea Defense Ministry/ZUMA Wire/imago

Im Juni startet das Kampfjet-Manöver Air Defender 2023 in Deutschland. Das hat Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr. Gibt es Einschränkungen während der Reisezeit?

Köln – Als „bis dato größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO“ bezeichnet die Bundeswehr die Übung Air Defender 2023. Vom 12. bis zum 23. Juni dieses Jahres soll das riesige Kampfjet-Manöver über Deutschland stattfinden. 210 Flugzeuge beziehungsweise Kampfjets aus 18 teilnehmenden Nationen werden dann am Himmel unterwegs sein, von denen allein die USA 100 Maschinen stellen. Erstmals werden dann auch F-35 über Deutschland zu sehen sein. In naher Zukunft werden Flugzeuge dieses Typs auch in den Bestand der Bundeswehr aufgenommen: Es wurde die Anschaffung von 35 Maschinen des Tarnkappenbombers beschlossen, um die veralteten Tornado-Kampfjets in den Reihen zu ersetzen. An dem Manöver im Sommer nehmen folgende Länder teil:

Air Defender 2023: Auswirkungen auf Flugverkehr während Reisezeit

Der Juni ist 2023 allerdings nicht nur Manöverzeit, sondern auch Reisezeit. Zwar gibt es lediglich in Nordrhein-Westfalen kleine Überschneidungen mit den Schulferien, die dort am 22. Juni, in anderen Bundesländern später beginnen. Doch der Juni fällt in die Hauptreisezeit, gerade für Menschen ohne schulpflichtige Kinder. Und für die könnten Flugreisen zum Problem werden: In den Übungsgebieten von Air Defender 2023 ist mit weiträumigen Luftraumsperrungen zu rechnen, was zu Verzögerungen oder schlimmstenfalls sogar Ausfällen im zivilen Luftverkehr führen kann.

Was ist der BDL? Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde 2010 gegründet. Er steht allen deutschen Unternehmen und Verbänden der Luftfahrt offen und fungiert als gemeinsame Interessenvertretung der deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) äußerte Besorgnis, auch wenn man sich im Austausch mit den Flugsicherungen der verschiedenen Länder sowie mit der gesamteuropäischen Eurocontrol befinde, um Verspätungen möglichst vorzubeugen. Voraussichtlich würden Teile des deutschen Luftraums gesperrt, so ein BDL-Sprecher gegenüber 24RHEIN. „Um Verspätungen im Luftverkehr zu vermeiden, brauchen die Unternehmen jetzt dringend die Information, welche Luftraumblöcke wann gesperrt werden. Zudem sollten die Auswirkungen der militärischen Übung auf den ohnehin hochbelasteten deutschen Luftraum auf ein Minimum reduziert werden“, so der BDL-Sprecher weiter.

Kampfjet-Manöver Air Defender: Treffen zwischen Luftverkehr und Luftwaffe

Der Austausch zwischen ziviler und militärischer Luftfahrt kam am Donnerstag ein Stück voran, wie das „Team Luftwaffe“ auf Twitter berichtete. Generalleutnant Günter Katz traf sich auf Einladung der Deutschen Flugsicherung (DFS) mit Vertretern der Flugplätze und der Fluggesellschaften, darunter Lufthansa und Eurowings. Was der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos in Köln mit den Vertretern der zivilen Luftfahrt genau besprach, wurde nicht kommuniziert. Es wurde lediglich bekannt gegeben, dass er „Fluggesellschaften und Flugplätze über die Übung“ informiert habe. Aber bei Twitter stellte das „Team Luftwaffe“ bereits klar, dass die „größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der @NATO, #AirDefender2023, [...] natürlich auch Auswirkungen auf die Lufträume“ über Deutschland haben werde.

Air Defender 2023: Luftwaffe übernimmt Führungsrolle

Auf dieser Karte zeigt die Bundeswehr die Übungslufträume des Manövers Air Defender 2023 © Bundeswehr/Marco Parge

Bei der Übung im Sommer übernimmt die deutsche Luftwaffe die Führungsrolle. Geprobt werden Luftkriegsoperationen, die jedoch defensiven Charakter haben. Bei den Verteidigungsübungen werden nach Bundeswehrangaben „Reaktionsfähigkeit und die gemeinsame Stärke in der Luft“ trainiert. Vor allem die nördlichen, südlichen und östlichen Gebiete werden von dem Manöver betroffen sein, während in der Mitte und im Westen Deutschlands dagegen weniger davon zu merken sein wird. (nbo)