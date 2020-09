Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht komplett in Flammen: War es Brandstiftung?

Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht komplett in Flammen. Die Feuerwehr kämpft schon die ganze Nacht gegen das Feuer. Die Ursachen sind noch unklar.

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel steht in Flammen.

Die Feuerwehr kämpft schon die ganze Nacht gegen das Feuer.

Migranten und Inselbewohner beschuldigen sich gegenseitig der Brandstiftung.

Athen - In der Nacht zum Mittwoch sind im griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos mehrere Brände ausgebrochen. Medienberichten zufolge stehen auch Wohncontainer in Flammen. Deshalb mussten die Behörden das Lager evakuieren. Der staatliche griechische Radiosender ERT berichtete in den frühen Morgenstunden, dass mittlerweile nahezu alle Menschen das fast vollständig in Flammen stehende Lager verlassen hätten.

Starke Winde, die teilweise bis zu 60 Stundenkilometer erreichten, fachten die Flammen an. Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer vor Ort berichteten in Sozialen Medien von Menschen, denen Rauch und Flammen die Fluchtwege abgeschnitten hätten.

Moria: Flüchtlingslager steht komplett in Flammen - Unterschiedliche Angaben über Ursachen

Über die Ursachen des Feuers gab es unterschiedliche Angaben: Manche Lagerbewohner sprachen von Brandstiftung von Inselbewohnern, anderen Berichten zufolge hatten Migranten selbst Feuer gelegt und behinderten danach die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Seit Dienstagabend gibt es auf der Insel einen Waldbrand rund 25 Kilometer nordwestlich von Moria, mit dem die Feuerwehr parallel zu kämpfen hat.

Moria brennt. Es gab immer wieder Feuer, aber das ist anders, #Moria brennt. Ich weiß nicht, wer die Feuer gelegt hat. Aber ich weiß dass viele wollen, dass dieser entwürdigende Ort nicht mehr existiert. Wir haben politisch versagt, jahrelang. Europa versagt. #leavenoonebehind pic.twitter.com/i2QYoO0OTU — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) September 8, 2020

Das Flüchtlingslager Moria ist seit Jahren heillos überfüllt, derzeit leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten - bei einer Kapazität von gerade mal 2800 Plätzen. Seit vergangener Woche treten zudem immer mehr Fälle von Corona-Infektionen auf, weshalb das Lager unter Quarantäne gestellt worden ist. Das führte auch zu Unruhen unter den Migranten. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass es 35 Infizierte gebe. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur ANA-MPA berichtete, dass manche Flüchtlinge das Lager jedoch verlassen wollten, um sich nicht anzustecken. Einige Infizierte hatten sich hingegen geweigert das Lager zu verlassen und in Isolation gebracht zu werden.

Die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager sorgten auch in der deutschen Politik schon für viele Debatten. Einzelne Bundesländer und Städte wollten freiwillig Flüchtlinge aufnehmen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte dies jedoch verboten. Erst kürzlich wollte sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will sich einen Eindruck vom Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos machen. Doch der Besuch endet abrupt. (dpa)

Rubriklistenbild: © Panagiotis Balaskas/AP/dpa