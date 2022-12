Flucht aus dem Iran: „Sie nehmen dich und dein Kind und dann bist du weg“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Auch Kathy blieb nur die Flucht ins Ungewisse, nachdem ihre Tochter 1995 in Schwierigkeiten geraten war. Vieles im Iran ist seitdem unverändert. Ihre Geschichte.

Teheran – Der Iran bleibt für Kathy auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrer Flucht 1995 Heimat und Sehnsuchtsort zugleich, ihre Familie ist noch immer dort. Sie selbst lebt heute in Hessen. Der Grund: Ihre Tochter hatte sich in der Schule kritisch über das islamische Regime und Ajatollah Khomeini geäußert. Es sind dieselben Verhältnisse, gegen die dieser Tage tausende Menschen auf die Straßen des Landes ziehen. Auch Kathy beobachtet das und muss aus der Ferne mit ansehen, wie das Regime seinen Gegnern das antut, was wohl auch ihre Tochter und sie erwartet hätte, wenn sie geblieben wären. Um ihr Kind zu retten, ließ sie alles zurück.

Der Kreiszeitung hat Kathy ihre Geschichte erzählt. Es ist eine Geschichte über Flucht, Entwurzelung – und Hoffnung in die Proteste.

„Sie nehmen dich und dein Kind und dann bist du weg“

Die Fluchtgeschichte von Kathy und ihrer Tochter beginnt 1995 an einer Schule in Teheran. Im Religionsunterricht. Kathys Tochter, nennen wir sie Rojan, hatte zu Hause, wo niemand streng religiös war, kritische Positionen über Khomeini aufgeschnappt, über die Pflicht zum Tragen des Kopftuchs oder die Zwänge des Regimes. Sie war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Was Rojan zu Hause hörte, äußerte das Kind eines Tages auch in der Schule – mit verheerenden Folgen. Kathy sagt: „Einen Tag später kontaktierte mich diese wunderbare Lehrerin. Sie sagte mir, passen Sie auf, Sie, Ihre Tochter und ich als Klassenlehrerin sind in Gefahr, denn ich muss den Vorfall melden. Überlegen Sie sich etwas.“

Eine Frau zeigt auf einer Demo für Menschenrechte das Victory-Zeichen vor einer iranischen Fahne. © Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Symbolbild

Die Warnung war unmissverständlich. Kathys erster Gedanke: „Ich kann mein Kind nicht noch einmal in die Schule gehen lassen.“ Dass sie damit Recht behalten würde, zeigte sich nur einen Tag später: Regimekräfte erschienen vor der Haustür der Familie, ihr damaliger Mann ging zur Tür. Kathy über die Situation: „Wir haben gezittert. Er sagte, das Kind ist krank und nicht zu Hause, sondern bei seiner Großmutter. Sie wollten ihre Aussagen noch einmal von ihr hören.“ Der Mutter war schnell klar, was das bedeutet – die Familie musste gehen. Kathy sagt heute: „Was wolltest du machen? Es ist eine Diktatur: Sie nehmen dich und dein Kind und dann bist du weg. Keiner kann dir helfen.“

„Als Mutter ist es ganz schwierig, irgendeine Entscheidung zu treffen“

In der folgenden Zeit tauchte Kathy mit ihrer Tochter unter, bis alles für die Abreise aus dem Iran organisiert war. Das Ziel: das Ungewisse, namentlich Deutschland. Erst acht oder neun Jahre später, als sie ihren deutschen Pass erhalten hatte, besuchte sie den Iran wieder. Es habe auch früher Proteste gegeben, die blutig niedergeschlagen wurden, sagt sie. Die Bevölkerung ist leiderprobt. In Anbetracht der aktuellen Lage würde sie sich heute nicht mehr trauen, einzureisen: „Aktuell kann ich dort nicht hinfliegen, ich würde sofort verhaftet werden“, sagt Kathy gegenüber kreiszeitung.de. Auch sie ist in den sozialen Netzwerken präsent. Zu welch schmerzlicher Zerrissenheit die Entscheidung der Flucht auch für Rojan geführt hatte, zu deren Schutz sie ging, schildert ihre Mutter eindrücklich.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

„Meine Tochter war nie wieder da“, berichtet Kathy, deren gesamte Verwandtschaft im Iran lebt. Außer ihrer Tochter und ihr konnten alle bleiben. „Ich habe hier keine Familie“, sagt sie. Und weiter: „Als Mutter ist es ganz schwierig, irgendeine Entscheidung zu treffen“. Besonders bei ihrer Tochter sorgte die Flucht für Zerrissenheit. In früheren Jahren musste sich Kathy den Vorwurf ihrer jungen Tochter anhören, ihr Leben durcheinander zu bringen – durch eine Flucht, zu der sie das Regime doch gezwungen hatte. „Das werde ich nie vergessen“, sagt sie, die ihrem Kind erklären musste, warum keine andere Wahl blieb, als der Heimat den Rücken zu kehren.

Proteste im Iran: „Diese Generation hat keine Angst“

Der Mut der Demonstrierenden sei unglaublich, so Kathy. Es habe sie einige Zeit gebraucht, um zu realisieren, was gerade im Iran geschehe, erklärt sie der Kreiszeitung. „Wenn ich heutzutage sehe, wie mutig die Jugendlichen sind – unfassbar. Ich habe mindestens zwei Monate gebraucht, um diesen Mut überhaupt zu erfassen.“ Sie schwenkt in ihre Vergangenheit: „Wir waren nicht so. Wir durften nicht einfach mit einem Kumpel auf der Straße laufen und uns unterhalten. Wir durften auch keine Musik hören“. Der Mut, sich dem Regime zu widersetzen, war damals wie heute kaum messbar.

„Ich stehe jeden Tag auf und sage mir, die werden gehen, sie sind am Ende. Ein Volk kannst du nicht für Jahrzehnte unter Druck setzen. Das ist meine Hoffnung.

Kathys Glaube an Wandel ist unerschütterlich, trotz der erschreckenden Berichte über das Vorgehen der Regimekräfte: „Ich stehe jeden Tag auf und sage mir, die werden gehen, sie sind am Ende. Ein Volk kannst du nicht für Jahrzehnte unter Druck setzen. Das ist meine Hoffnung.“ Über die Generation vieler der Protestierenden sagt sie: „Diese Generation hat keine Angst“. Die Hoffnung älterer Jahrgänge auf Wandel lebt auch in der iranischen, kurdischen oder belutschischen Jugend im Land.

Unterstützung der Iran-Proteste in Deutschland: „Man muss einfach herausgehen“

Auf die Frage, wie die Iran-Proteste auch in Deutschland unterstützt werden können, sagt Kathy „Man muss einfach herausgehen“, etwa die verschiedenen Demonstrationen im Land besuchen. Sie berichtet von Drohungen gegen iranische Aktivistinnen und Aktivisten in den Sozialen Medien. Auch diese Menschen in der Diaspora brauchen Solidarität. Einer ihrer Bekannten sei wegen ihrer Berichte über die Ereignisse im Iran gedroht worden, man würde sie und ihre Kinder auch in Deutschland „kriegen“, wenn man wolle. Die deutschen Behörden hätten darauf erstaunlich reagiert: Man habe nicht die Kapazitäten, um sie zu schützen – zahlreiche Iranerinnen und Iraner würden sich wegen derartiger Anliegen melden.

Was auch bei Kathy bleibt, sind große Hoffnungen in die Proteste, in Wandel und darauf, dass auch ihre Tochter ihre Heimat eines Tages wiedersieht – als Ort, an dem sie sagen kann, was sie denkt. Kathys und Rojans Familie im Iran wartet darauf seit langer Zeit. Die Proteste gegen die Verhältnisse, die auch Kathy und ihrer Tochter fast zum Verhängnis wurden, ebben nicht ab. Die gewaltsame Reaktion des Regimes auf seine Gegnerinnen und Gegner ist eine blutige Kontinuität: Sie erzeugt Vertriebene, Verhaftete und Tote – doch möglicherweise auch genug Widersacherinnen und Widersacher, um die Verhältnisse im Iran nachhaltig ins Wanken zu bringen.