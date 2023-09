Olena Selenska klagt im Ukraine-Krieg: „Mein Sohn vermisst seinen Vater!“

Von: Maximilian Kurz

Die ukrainische First Lady Olena Selenska sprach im BBC-Interview nun sehr privat über ihr Familienleben. © Markus Schreiber/AP/dpa

Die ukrainische First Lady Olena Selenska äußert sich über ihr Eheleben: Der Ukraine-Krieg sei auch für ihre Familie eine Herausforderung.

Kiew - Die ukrainische First Lady Olena Selenska hat in einem Interview persönliche Details aus ihrem Familienleben geteilt. Ihr 2013 geborener Sohn Kiril, ihre 19-jährige Tochter Oleksandra und sie selbst lebten aktuell nicht mit Vater, Ehemann und Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte sie vor einigen Tagen der BBC.

Die Treffen der Familie würden seltener. „Wir haben die Gelegenheit, einander zu sehen, aber nicht so oft, wie wir es gerne würden. Mein Sohn vermisst seinen Vater“, erzählte Selenska.

Ukraine-Krieg: Selenskyjs Kinder träumen von Reisen und Erfahrungen

Selenska erzählte von den Wünschen und Träumen der gemeinsamen Kinder. So sagte die zweifache Mutter: „Es schmerzt mich zu sehen, dass meine Kinder nichts planen. In solch einem Alter, junge Menschen. Meine Tochter ist 19. Sie träumen vom Reisen, von neuen Empfindungen, Emotionen.“ Sie selbst habe nie davon geträumt, dass ihr Mann zu einer „historischen Figur“ werden würde - vermisse es aber, ihn privat als Ehemann an ihrer Seite zu haben. Denn das werde immer seltener.

Selenska bemüht sich, der ukrainischen Bevölkerung im Umgang mit den psychologischen Auswirkungen des Krieges zu helfen: Sie bereitet sich auf ein großes Gipfeltreffen in Kiew vor, das sie mitveranstalten wird. Der Gipfel wird sich mit der psychischen Gesundheit und Resilienz in Bezug auf den Krieg auseinandersetzen. Selenska sagte: „Ich hoffe wirklich, dass ich jemanden inspirieren kann, jemandem Hoffnung und Rat geben kann oder mit meinem eigenen Beispiel beweisen kann, dass wir leben, arbeiten und vorankommen“. Bereits letztes Jahr sprach Selenska auf der Frankfurter Buchmesse über den Krieg in der Ukraine.

Präsident Selenskyj seit über 20 Jahren verheiratet

Olena Selenska, geboren am 6. Februar 1978, verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Krywij Rih. Dort besuchte sie auch die Schule und absolvierte später ihr Bauingenieurstudium an der Nationalen Universität. Trotz ihrer technischen Ausbildung entdeckte sie während dieser Zeit ein Talent für das Schreiben. Nach ihrem Abschluss entschied sie sich, unter anderem als Autorin für eine ukrainische TV-Show zu arbeiten. In besagter Show war auch ihr Ehemann und jetziger Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehen. Das Paar heiratete im Jahr 2003.

