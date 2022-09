FDP-Chef Christian Lindner und die Bienen – ein schwarz-gelber Traum

Von: Carolin Gehrmann

Der Bundesfinanzminister Lindner möchte Imker werden. Ist das schon der grüne Einfluss des Ampelpartners oder wird der FDP-Chef nach seiner Hochzeit bodenständig?

Bremen – Nachhaltigkeit und Natur sind absolut in. Viele Unternehmen wollen derzeit mit dem Thema punkten. So ernst meinen sie es damit aber nicht immer unbedingt – Stichwort „Greenwashing“. Auch der Chef der wirtschaftsfreundlichen FDP, Christian Lindner, hat nun ein Umweltthema für sich entdeckt: Er möchte sich gerne der Imkerei zuwenden, wie er im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) verriet. Viele Bienenarten in Deutschland gelten inzwischen als bedroht, vor allem die industrielle Landwirtschaft ist laut Umweltverbänden ein Problem. Für Lindner wohl nun der Grund zu handeln.

Christian Lindner: Ein Minister mit Ambitionen – zum Imkern

Auch der junge Christian Lindner wollte einmal Bauer werden, erzählte er am Donnerstagabend, dem 15. September, beim RND-Talk. Zwischendurch träumte er dann von einer Karriere als Topmanager. Doch mittlerweile scheinen die Träume des erwachsenen Bundesfinanzministers in eine deutlich grünere Richtung zu gehen. „Ich habe eine große Affinität zu Natur und Wald“, plauderte Lindner weiter. Er habe deshalb viele Hobbys im Freien. „Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt.“

FDP-Chef will Imker werden: Porsche-Fan Christian Lindner hat eine „große Affinität“ zur Natur

Ist das schon der Einfluss der Ampel? Hat die intensive Zusammenarbeit in der Koalition auf den Privatmann Lindner abgefärbt, sodass er sich jetzt für Umweltthemen interessiert? Nach gelb kommt ja bekanntlich grün. Oder liegt es vielleicht daran, dass auch Porsche-Fahrer wie Christian Lindner inzwischen merken, dass nach einer temporeichen Spritztour immer weniger Insekten auf der Windschutzscheibe kleben? Seine genauen Gründe, warum er nun selbst Bienen halten und in die Imkerei einsteigen möchte, lässt der FDP-Chef offen. Man kann also nur spekulieren.

Christian Lindner (FDP) mit selbstgemachtem Honig. (Montage) © Christophe Gateau/dpa/Rupert Trischberger/imago

Lindner bringt auf jeden Fall schon viel Erfahrung im Umgang mit der Natur mit: Er hat bereits einen Jagdschein, einen Fischerschein und arbeitet gerade am kleinen Reitabzeichen. Nun kommt noch das Trendhobby Imkern dazu. Gerade bei jungen, hippen Hauptstädtern ist es momentan ja sehr beliebt, sich einen Bienenstock auf den Balkon zu stellen und eigenen Honig zu gewinnen.

Schwarz-gelbe Liebe bei FDP-Chef: Folgt auf Lindners Glamour-Hochzeit auf Sylt jetzt der Rückzug zur Natur?

Auch Christian Lindner und seine Frau leben in Berlin. Auf deren Balkon dürften allerdings mehrere Bienenvölker Platz finden. Nach der Hochzeit des Paares auf Sylt, zu der zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft, Medien und Politik angereist waren – im Fall von CDU-Chef Friedrich Merz sogar im Privatjet – scheint der Finanzminister nun seine Vorliebe fürs Bodenständige entdeckt zu haben. Ganz nach dem Motto: mein Haus, mein Auto, meine Bienen.

Christian Lindner liebt Bienen und den BVB – und die Farbkombination schwarz-gelb

Vielleicht hat der Bundesfinanzminister aber auch aus einem ganz einfachen Grund eine Schwäche für die kleinen Tierchen: Wie sein Lieblingsfußballverein, der BVB, leuchten sie auch in den Farben schwarz-gelb. Für diese Farbkombination hatte es bei der vergangenen Bundestagswahl allerdings nicht gereicht.

Den Honig aus seiner eigenen Produktion kann der Minister mit Managervergangenheit später eventuell sogar einmal gut vermarkten: Bienen-Lindners Honig aus Berlin – gelb, urban, gewinnorientiert.