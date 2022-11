„Feindseliger“ Vorwurf: Nordkorea bestreitet Munitionslieferung an Russland

Konflikt

Nordkorea leugnet die Lieferung von Munition an Russland. Die Vorwürfe der USA seien ein Versuch, Nordkoreas Ruf zu schädigen.

Nordkorea bestreitet, heimlich Munition an Russland geliefert zu haben. Die Vorwürfe der USA seien ein „feindseliger Versuch“, Nordkoreas Ruf zu schädigen.

Moskau – Nordkorea hat am Dienstag, 8. November 2022, Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, Russland im Ukraine-Krieg heimlich mit Munition beliefert zu haben. „Wir machen noch einmal deutlich, niemals Waffenhandel mit Russland gehabt zu haben und es künftig auch nicht vorhaben“, zitierte abcnews einen anonymen Vertreter des nordkoreanischen Ministeriums.

Das Verteidigungsministerium in Pjöngjang warf den USA vor, durch einen „feindseligen Versuch“ den Ruf Nordkoreas beschädigen zu wollen.

Nordkorea leugnet Waffenlieferung an Russland nach Vorwürfen der US-Regierung

Nordkoreas jüngste Stellungnahme ist eine Reaktion auf die Vorwürfe des Kommunikationsdirektors des Nationalen Sicherheitsrates in den USA, John Kirby. Nordkorea habe laut Kirby eine „bedeutende“ Menge Artilleriemunition an Russland verschickt. Nordkorea habe die Munitions-Lieferung an Russland verschleiert, um den Eindruck zu erwecken, dass die Lieferung an den Nahen Osten oder Nordafrika bestimmt seien, schreiben abcnews und der tagesspiegel.

Der US-amerikanische Offizier hatte am 2. November laut abcnews geäußert, er habe „eine Idee“, an welches Land Nordkorea die Waffen tatsächlich liefern wolle, gab aber dann keine weitere Auskunft. „Wir werden weiterhin überwachen, ob die Lieferungen empfangen werden“, wird Kirby vom tagesspiegel zitiert..

Putin geht Munition aus – Greift Russland auf Waffenlieferungen aus Nordkorea zurück?

Angesichts der Wirksamkeit internationaler Sanktionen gegen Russland müsse sich die Führung in Moskau an Staaten wie Nordkorea und den Iran, wo es derzeit viele Proteste gibt, wenden, um ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine fortzusetzen, sagte Kirby weiter. Nordkorea sei Experten zufolge ein geeigneter Lieferer von Munition, da Nordkorea über viele ähnliche Granaten verfüge, die zur Zeit der ehemaligen Sowjetunion eingesetzt wurden. Um die Munitionsproduktion zu entlasten, soll der Kreml über den Winter verstärkt auf Geschosse aus nordkoreanischer Produktion zurückgreifen, schreibt der Guardian.

Bereits im September konnten US-Offiziere bestätigen, dass Russland bei Nordkorea Millionen von Raketen und Munition erworben hatte. Schon damals bestritt Nordkorea jegliche Vorwürfe der USA, die sie als „rücksichtslose Behauptungen“ bezeichneten. Die US-Offiziere sollen sich mit solchen Aussagen zurückhalten, hieß es damals. Auch die Kritik zum Einsatz von Atomwaffen und Raketenabschüsse des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der sich zur 27. Klimakonferenz geäußert hatte, wurde von Nordkorea zurückgewiesen.

Medienberichten zufolge kritisierte ein nordkoreanischer Diplomat Guterres, für seine Voreingenommenheit gegenüber Nordkorea. Mit seinem „unfairen und voreingenommen Verhalten“ würde Guterres für weitere Spannung im Land sorgen.

Angst vor einem Atomkrieg 2022: Abhängigkeit zwischen Russland und Nordkorea könnte sich verstärken

Die Entwicklung des Ukraine-Kriegs könnte die Abhängigkeit zwischen Russland und Nordkorea weiter stärken. Pjöngjang erkannte als eines der wenigen Länder die Annexion der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson durch Russland an. Zuvor hatten Moskau und China durch ein Veto die neuen Sanktionen gegen Nordkorea im UN-Sicherheitsrat blockiert. Vor dem Hintergrund der jüngsten Raketentests des Regimes in Pjöngjang hatten die USA neue Strafen gefordert.