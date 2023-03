Streit über Verbrenner-Aus und E-Fuels: FDP weist Vorwürfe zurück – „Haltung haben viele“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im Streit über das Ende des Verbrennungsmotors sieht sich die FDP erheblichen Vorwürfen ausgesetzt. Einige will man in der Partei so nicht stehen lassen.

Berlin – Das Ende des Verbrennungsmotors beschäftigt Europa und die Ampelkoalition. Dabei gehen die Meinungen deutlich auseinander, auch innerhalb der Koalition: Grüne wollen eigentlich ein eindeutiges Verbrenner-Aus, die FDP sieht das naturgemäß anders. In einem Kompromisspapier der Ampel ist die Bitte an die EU-Kommission enthalten zu prüfen, ob E-Fuels auch zukünftig infrage kommen könnten.



Die auf den letzten Drücker angedrohte deutsche Blockade des geplanten Aus für neue Verbrenner war bei einigen europäischen Partnern auf Unverständnis gestoßen. Isoliert sei man mit den eigenen Positionen trotzdem nicht, glaubt FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Ende des Verbrennungsmotors und die Debatte um E-Fuels: „Wir warten nach wie vor auf einen Vorschlag“

Die Liberalen fühlen sich im Streit um das Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035 ungerecht behandelt und in die Rolle des Buhmanns gedrängt. Sie betonen: „In Europa müssen unterschiedliche Formen klimaneutraler Mobilität möglich sein. Diese Haltung haben zahlreiche europäische Partnerländer“, so Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der Partei.

Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten darauf geeinigt, dass ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Kurz vor der geplanten Abstimmung hatte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing im Februar dann jedoch gedroht, dem Ergebnis nicht zuzustimmen.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai

Die Partei und der Verkehrsminister fordern einen Vorschlag, wie auch nach 2035 private Neuwagen zugelassen werden könnten, wenn diese auf sogenannte E-Fuels setzen – sprich klimaneutrale, synthetische Kraftstoffe. Von Partei-Generalsekretär Djir-Sarai heißt es: „Wir warten nach wie vor auf einen Vorschlag der EU-Kommission, wie nach 2035 synthetische Kraftstoffe in Pkw genutzt werden können.“

Aus für den Verbrenner: Wissing sieht verschleppte Debatte über E-Fuels seitens der EU

Auch der Verkehrsminister selbst hatte zuletzt Vorwürfe zurückgewiesen, überraschend eine Prüfung über den Einsatz von E-Fuels gefordert zu haben. Der FDP-Politiker erklärte dem Deutschlandfunk, die EU habe lange davon gewusst und gehofft, Deutschland würde von dieser Forderung abrücken. „Wir kommen nicht erst jetzt mit dieser Forderung, sondern wir haben sie schon im Oktober 2021 erhoben“, so Wissing. Und weiter: „Die EU-Kommission weiß seit Monaten, dass diese Frage beantwortet werden muss, wie geht man mit Verbrennungsmotoren nach 2035 um, die mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden.“

Er habe Gesprächsangebote gemacht, so der Verkehrsminister, der auch sagt: „Dass jetzt alles verschleppt worden ist, ist bewusst gemacht worden. Jedenfalls ist es der Bundesregierung nicht vorzuwerfen, dass sie bei ihrer Haltung bleibt, die sie seit über einem Jahr vertritt. Insofern kommt hier nichts plötzlich, sondern man hat ganz offensichtlich gedacht, dass die Bundesregierung auf diese Forderung nicht weiter bestehen wird.“

In der FDP geht man zum Gegenangriff über, nachdem man allerhand Kritik aus verschiedenen Richtungen geerntet hatte. Längst gelten die Liberalen vielen als Bremsklotz in der Klimapolitik – nicht nur wegen ihrer Haltung zu Tempolimit und E-Fuels. Im Zentrum der Debatte: Volker Wissing und sein Verkehrsministerium. (Alexander Eser-Ruperti)