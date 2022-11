Diskussion um Corona-Isolationspflicht – FDP: „Sollte bundesweit abgeschafft werden“

Von: Bjarne Kommnick

Die FDP pocht auf ein bundesweites Ende der Isolationspflicht nach einer Corona-Erkrankung. Derweil warnen Experten vor einem „Flickenteppich“.

Berlin – Die FDP fordert das einheitliche Ende der Isolationspflicht nach einer Corona-Erkrankung. Darüber soll nun im Bundestag diskutiert werden, wie der gesundheitliche Sprecher der Liberalen, Andrew Ullmann am Samstag gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt hatte. Demnach gebe es genügend Indikatoren dafür, dass sich die Pandemie in der Bundesrepublik dem Ende neigen würde. Auch Experten fordern eine bundeseinheitliche Regelung.

Corona: FDP gegen Isolationspflicht – aber: „Wer krank ist, sollte daheim bleiben“

Gegenüber Kreiszeitung.de erklärt Ullmann: „Die staatlich-fixierte Isolationspflicht sollte bundesweit abgeschafft werden“. Dies könnten demnach die Länder bereits heute selbst regeln. „Die staatlich-verordnete Isolationspflicht ist Teil der Werkzeugkiste des Infektionsschutzgesetzes, die die Länder selbst aktiviert haben und auch selbst wieder einstellen können“. Grundsätzlich gilt für ihn: „Wer krank ist, sollte daheim bleiben. Die Krankschreibung sollte wieder eine reine medizinische Entscheidung werden.“

Erste Länder beenden Corona-Isolation – Experten fordern einheitliche Regelung

Lob gibt es deshalb auch aus der FDP in Richtung Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, die bereits ein Ende der Isolationspflicht umgesetzt hätten. Ullmann, der auch Infektiologe ist, erklärte, dass eine Überprüfung durch die Behörden ohnehin nicht mehr funktionieren würde. Trotz scharfer Kritik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant auch Hessen das Ende der Isolationspflicht. Derweil wirft Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Karl Lauterbach vor, „Corona-Panik“ in Sachen Isolationspflicht zu verbreiten.

Derweil warnt auch der Deutsche Städte Gemeindebund vor uneinheitlichen Regeln für die Corona-Isolation. Geschäftsführer Gerd Landsberg erklärte gegenüber der „Rheinischen Post“: Bürgerinnen und Bürger müssen klar kommuniziert bekommen, welche Regelungen in welchen Bereichen gelten“ und warnt dabei vor einem „Flickenteppich“ aufgrund der verschiedenen Regeln in den Ländern.

Bundesärztekammer fordert bundeseinheitliche Corona-Regelung für Isolationspflicht

Wie auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, plädiert auch die Bundesärztekammer für eine einheitliche Regelung. Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen, erklärte in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass es für die Bevölkerung unverständlich sei, wenn die Isolationspflicht in einem direkten Nachbarbundesland anders geregelt ist. Dass die Isolationspflicht abgeschafft werden soll, hält Lundershausen grundsätzlich für vertretbar, jedoch nur, wenn die Regelung bundesweit gelten würde.

Grundsätzlich gelte: „Wenn jemand an Corona erkrankt, gehört er zum Arzt und gehört er nach Hause, das ist bei Influenza ja auch nicht anders“, so Lunderhausen. Symptomlos Infizierte müssten sich demnach mit dem Tragen von Masken schützen. Bei steigenden Infektionszahlen und möglichen neuen Virusvarianten sei es notwendig, die Situation neu zu überdenken. „Wir müssen allmählich lernen, mit dem Virus umzugehen“, so Lundershausen.

Bundesärztekammer-Präsident: „Freiheitseinschränkende Maßnahmen, die unverhältnismäßig sind“

Auch Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt hält das Aufheben der Corona-Isolation für medizinisch vertretbar „Isolationspflichten sind weitreichende freiheitseinschränkende Maßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig sind“, sagte er gegenüber der Rheinischen Post am Anfang der Woche.