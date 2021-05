FDP-Parteitag live: Kubicki will bei Bundestagswahl „aufs Treppchen“

Freitag bis Sonntag

Freitag bis Sonntag bereitet sich die FDP auf ihren Bundestagswahlkampf vor. Auf dem Parteitag wird das Wahlprogramm verabschiedet. Der News-Ticker.

Die FDP* befasst sich auf einem dreitägigen, digitalen Parteitag mit ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl* und einigen Personalentscheidungen (siehe Erstmeldung).

Parteichef Christian Lindner wird am Freitag eine Rede halten.

Wolfgang Kubicki wünscht sich, dass seine Partei bei der Wahl im Herbst drittstärkste Kraft wird (siehe Update vom 14. Mai, 11.58 Uhr).

Update vom 14. Mai, 11.58 Uhr: Mit deutlicher Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung hat der stellvertretende FDP Vorsitzende Wolfgang Kubicki den Bundesparteitag der Liberalen eröffnet. „Es wurden Grundrechtsbeschränkungen eingeführt, von denen die Bundesregierung selbst nie richtig erklärte, ob diese Beschränkungen überhaupt ihren Zweck erfüllen können“, sagte Kubicki am Freitag in Berlin. „Das Narrativ entstand, härtere Grundrechtseinschränkungen führten zu größeren Erfolgen in der Pandemiebekämpfung.“ Die FDP habe sich anhören müssen, mit ihrer Kritik verantwortungslos zu sein.

„Wenn die Verteidiger der Freiheit und des Rechtsstaats mit Populisten verglichen werden, dann sollte uns das nicht irritieren“, betonte Kubicki. Es sollte für die FDP vielmehr Ansporn sein, um noch mehr für Freiheit und Rechtsstaat zu streiten. „Wenn das Populismus ist, dann will ich Populist sein.“

Kubicki gab als Ziel für die Bundestagswahl am 26. September aus, das Ergebnis der Wahl 2017 von 10,7 Prozent zu übertreffen. „Wir wollen so stark werden, dass es ohne uns keine seriöse Regierungsbildung geben kann“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Sein persönliches Ziel sei es, dass die Freien Demokraten drittstärkste Kraft werden. „An unsere Sportfans: Wir wollen aufs Treppchen.“

FDP-Parteitag live: Vorstandsmitglied sieht Chance gegen CDU - „bisherige Ambitionslosigkeit“

Erstmeldung vom 14. Mai: Berlin - Die Bundestagswahl 2021 rückt näher, nach und nach beschließen die Partei ihre Wahlprogramme. Ab Freitag 11 Uhr befasst sich auch die FDP damit - auf einen dreitägigen, digitalen Parteitag. Höhepunkte im Programm sind etwa die Rede von Parteichef Christian Lindner am Freitag, um 12 Uhr. Am Nachmittag stellt er sich anschließend zur Wiederwahl. Lindner will die Freien Demokraten auch als Spitzenkandidat in die Wahl führen will.

Zudem entscheiden die 662 Delegierten über andere Posten im Präsidium und dem Bundesvorstand. Wie bereits etwa beim digitalen Parteitag der CDU müssen die Abstimmungsergebnisse anschließend per Briefwahl bestätigt werden.

FDP-Parteitag mit Christian Lindner unter dem Motto „Nie gab es mehr zu tun“

Neben den Personalentscheidungen soll es eben auch zur Verabschiedung des Wahlprogramms der FDP kommen. „Nie gab es mehr zu tun“, heißt das Motto und der Entwurf dazu, bestückt mit klassischen Themen der Liberalen, etwa Steuersenkungen und Entbürokratisierung, aber auch gesellschaftlich progressive Forderungen. Zudem setzte die Partei auf ein moderneres Bildungssystem und einen Staat, der digitaler wird.

In der Corona-Pandemie hat die FDP ihre Rolle in der Opposition gefunden und kritisiert seit Monaten scharf die Maßnahmen der Regierung. Vor allem die nächtliche Ausgangssperre und längere Schließungen prangern FDP-Politiker an. Angesichts aktuell sinkender Corona-Fallzahlen hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing beispielsweise erneut eine klare Perspektive für die Öffnung von Hotels und Gastronomie angemahnt. In der Neuen Osnabrücker Zeitung forderte er, „ein bundeseinheitliches Signal für Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants zu setzen, wann es für sie wieder losgehen kann“. Die Menschen in diesen Branchen bräuchten „endlich eine Perspektive“, sagte er. „Der jetzige Zustand ist eine große Belastung.“

Dreitägiger, digitaler FDP-Parteitag: Im Wettbewerb mit CDU, SPD und Grünen

In Umfragen liegt die Partei derzeit meist zwischen zehn und zwölf Prozent. Damit liegen die Liberalen in der Nähe ihres Ergebnisses der Bundestagswahl 2017, als sie 10,7 Prozent der Stimmen erhielten.

Nach den Worten ihres Vorstandsmitglieds Johannes Vogel werde sich die FDP im Bundestagswahlkampf nun nicht auf einen bestimmten Gegner festlegen. „Mein Eindruck ist, dass wir in den vergangenen Wahlkämpfen dann erfolgreich waren, wenn wir uns mit den anderen Parteien nichts geschenkt haben und entschlossen mit allen Mitbewerbern aus dem demokratischen Spektrum um Wechselwählerinnen und Wechselwähler gerungen haben“, sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur. Die FDP sollte daher in den Wettbewerb sowohl mit der CDU wie auch mit Grünen* und SPD* eintreten.

Vogel sagte, die FDP solle die Grünen zum Beispiel in der Sozialpolitik stellen - „wo viele Wählerinnen und Wähler nach meinem Eindruck gar nicht wissen, wie links deren Überzeugungen sind“. Außerdem: „Die CDU* sollten wir stellen bei ihrer bisherigen Ambitionslosigkeit, die haben ja noch nicht einmal ein Wahlprogramm.“ Die SPD habe seit Jahren Verantwortung für die Rente „und nicht einen Vorschlag für ein zukunftsfestes System vorgelegt“.

FDP-Parteitag von Freitag bis Sonntag in digitaler Form

Ein digitaler Parteitag wegen der Corona-Pandemie bringt immer auch eine gewisse Spannung für alle Beteiligten und Zuschauer mit, denn die Technik kann den Plänen der Partei schnell mal einen Strich durch die Rechnung machen. Das musste vor Kurzem auch die FDP in Rheinland-Pfalz erleben*, als auf ihrem Parteitag das Abstimmungssystem nicht funktionierte.