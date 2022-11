FDP leistet sich das „Nein“: Debatte um Steuern für Reiche bedroht Ampelfrieden

Von: Alexander Eser-Ruperti

In der Debatte um die Frage, wer die Last der Krise tragen soll, geraten die Ampelparteien aneinander: Höhere Steuern für Reiche lehnt man in der FDP weiter ab.

Berlin – In der Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) droht Streit um die Finanzierung der Krisenpolitik: Während man bei SPD und Grünen offen ist für eine stärkere Besteuerung besonders wohlhabender Bevölkerungsteile, leistet sich die FDP das „Nein“, und muss sich deshalb einmal mehr den Vorwurf der Klientelpolitik gefallen lassen. Derweil ergeben Umfragen, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland sich eine Vermögenssteuer wünscht – bisher vergebens.

FDP stellt sich gegen eine stärkere Besteuerung von Reichen in Deutschland

Die FDP begegnet dem Vorstoß des Koalitionspartners der SPD, Reiche stärker zu besteuern, mit Unmut. Kritiker sehen darin die Fortführung einer Klientelpolitik seitens der Liberalen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr erklärt laut Spiegel: „Es wäre ein Schlag ins Gesicht des Mittelstandes, wenn nach den Krisen jede wirtschaftliche Erholung direkt wieder abgewürgt werden würde.“ Er fordert: „Wir müssen auf dem Pfad der Entlastung bleiben“.

Dürr schließt weitere steuerliche Belastungen aus. Er sieht im Inflationsausgleichsgesetz von Parteichef und Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen Schritt in Richtung mehr Steuergerechtigkeit, eine Position, die Kritiker nicht teilen. Besonders Topverdiener würden von der Maßnahme profitieren, befinden Gegner. Dürr sieht das anders, er betont: „Das ist ein Weg, den wir gemeinsam weitergehen müssen“. Bereits im Koalitionsvertrag hatte die FDP eine höhere Besteuerung von Topverdienern blockiert, mit der Grüne und SPD ihrerseits im Wahlkampf geworben hatten.

SPD und Grüne fordern höhere Steuern für Vermögende in Deutschland

Bei SPD und Grünen hingegen ist man offen für höhere Steuern für Vermögende: SPD-Chef Lars Klingbeil hatte erst kürzlich einen verstärkten Diskurs über höhere Besteuerung von Topverdienern sowie allgemeine Steuergerechtigkeit gefordert. Aus der eigenen Partei kommt Unterstützung, unter anderem von Fraktionschef Achim Post. Post betonte in der Welt, die gerechte Verteilung der Krisenlast sei „eine der ganz elementaren Gerechtigkeitsaufgaben, die vor uns liegen“. Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Beck, erklärte der Welt ebenfalls, man müsse sich ernsthaft mit Vorschlägen beschäftigen, „starke Schultern mehr an der Finanzierung der Krisenkosten zu beteiligen.“

Auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte sich zuletzt ähnlich geäußert. Esken betonte laut Zeit, die Inflation und die erwartete Rezession würden den Zusammenhalt in Deutschland gefährden. Die Lösung sieht sie in einem handlungsfähigen Staat, der für Entlastungen sorgt und zugleich die Problemursachen bekämpft. Esken dazu: „Um diesen handlungsfähigen Staat zu gewährleisten, die Krisenbewältigung ebenso zu finanzieren wie unsere Investitionen in Zukunft und Zusammenhalt, dafür (…) brauchen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen.“

Sachverständigenrat erwägt „zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes“

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wagt einen mehr als vorsichtigen Vorstoß in diese Richtung. Im Jahresgutachten des Gremiums heißt es, für eine „Teilfinanzierung“ der Entlastungsmaßnahmen könnte „eine zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder die Einführung eines Energie-Solidaritätszuschlags für Besserverdienende in Betracht gezogen werden“. Von einer tatsächlich nachhaltigen Vermögenssteuer ist das noch weit entfernt.

Erst kürzlich hatte eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu Gerechtigkeitsempfinden ergeben, dass eine Mehrheit der Befragten eine Vermögenssteuer begrüßen würde. Das Ergebnis war mehr als deutlich: Insgesamt 76,5 Prozent der Befragten erklärten, eine solche Steuer hielten sie für „gut“ oder „sehr gut“. Nichtsdestotrotz leistet sich die FDP ein unnachgiebiges „Nein“ zu jeglichen Erwägungen in dieser Richtung – so zaghaft diese auch sind.