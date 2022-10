Faeser will Stopp von Abschiebungen in den Iran – Niedersachsen geht voran

Von: Yannick Hanke

Teilen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) spricht sich für einen Abschiebestopp in den Iran aus. © Bernd von Jutrczenka/dpa/imago/Montage

Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht sich für einen Abschiebestopp in den Iran aus. Bremen und Niedersachsen gehen als erste Bundesländer voran.

Berlin/Bremen/Hannover – Die Lage im Iran ist prekär. Gewaltsam geht die Regierung gegen Demonstranten vor, die gegen den repressiven Kurs des Regimes protestieren. Aufgrund dieser angespannten Situation fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Politik nun zu einem bundesweiten Stopp von Abschiebungen in den Iran auf. Diese seien „in der aktuellen desaströsen Menschenrechtslage nicht verantwortbar“, sagte Faeser dem Spiegel.

Abschiebestopp in den Iran gefordert: Innenministerin Faeser sieht „richtigen Schritt“

„Ein Abschiebestopp ist der richtige Schritt, über den die Länder schnellstmöglich entscheiden sollten“, wird die Bundesinnenministerin zitiert. Erst im August 2021 hatte Horst Seehofer (CSU), der Amtsvorgänger von Faeser, die Unterstützung für Sammelabschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt, als die Taliban dort immer weiter vorrückten.

Doch wie es aus dem zuständigen Ministerium heißt, seien die beiden Situationen nicht miteinander vergleichbar. Schließlich sei es bei Afghanistan um Sammelabschiebungen gegangen, nach Iran gebe es diese hingegen nicht.

Niedersachsen geht voran: Abschiebungen in den Iran wegen „katastrophaler Menschenrechtslage“ vorerst ausgesetzt

Indes erklärte Faeser, dass das Mullah-Regime im Iran „den friedlichen Protest mit brutaler Gewalt niederschlagen“ lasse. Am Donnerstag, 6. Oktober 2022, hatte Boris Pistorius (SPD), der Landesinnenminister von Niedersachsen, angekündigt, bei der nächsten Innenministerkonferenz (IMK) vom 30. November bis zum 2. Dezember für einen allgemeinen Abschiebestopp werben und einen entsprechenden Beschlussvorschlag einbringen zu wollen.

Sowohl Pro Asyl als auch die Landesflüchtlingsräte forderten die anderen Bundesländer auf, dem Beispiel Niedersachsens zu folgen. Hier werden Abschiebungen in den Iran vorerst ausgesetzt. „Die Menschenrechtslage ist katastrophal und die Lage wird jeden Tag dramatischer“, begründete Pistorius den Schritt mit Blick auf die Situation im Iran. In den vergangenen zwei Jahren hätten Abschiebungen in den Iran kaum stattgefunden, demnach wurden 2020 und 2021 insgesamt zwei Männer abgeschoben.

Bremen ohne Abschiebungen in den Iran in den vergangenen zwei Jahren

In Bremen wiederum hätte es in den vergangenen beiden Jahren gar keine Abschiebungen in den Iran gegeben. Das berichtet buten un binnen unter Berufung auf Rose Gerdts-Schiffler, der Pressesprecherin des Senators für Inneres.

Vor jeder Abschiebung würde unabhängig von allgemeinen Regelungen die aktuelle Situation von Betroffenen vor Ort geprüft werden. Wegen der aktuellen Entwicklungen im Iran würde deshalb faktisch ein Abschiebestopp in eben jenes Land bestehen.

Demonstrationen im Iran richten sich gegen repressives Regime und Kopftuchzwang

Auslöser für die eingangs erwähnten Demonstrationen im Iran war der Tod der erst 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die junge Frau wurde von der Sittenpolizei wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ festgenommen. Was dann mit Amini geschah, ist bis heute unklar. Bekannt ist nur, dass sie ins Koma gefallen war und am 16. September in einem Krankenhaus starb.

Der Moralpolizei wird vorgeworfen, Gewalt angewendet zu haben, die Polizei weist das zurück. Seitdem kommt es landesweit zu großen Demonstrationen, die Proteste richten sich nicht zuletzt gegen den Kopftuchzwang in der islamischen Republik. (mit Material der dpa)