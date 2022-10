Faeser gegen illegale Migration auf Flüchtlingsroute am Balkan: Was dahinter steckt

Von: Felix Busjaeger

Noch immer fliehen Menschen über die Balkanroute nach Europa. Nun wollen die EU-Innenminister gegen illegale Migration vorgehen. © Manu Brabo/dpa

Die Balkanroute ist spätestens seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise ein Begriff. Nun gewinnt sie durch die Innenminister wieder an Bedeutung. Die Hintergründe.

Berlin – Es ist ein Vorstoß, der für Aufsehen sorgt: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich deutlich gegen illegale Migration über die sogenannte Balkanroute ausgesprochen. Vor der Konferenz mit den Vertretern der Westbalkan-Staaten machte die Politikerin deutlich, dass die Länder Europas gemeinsam in der Verantwortung stehen, die Flüchtlingsroute einzudämmen. Der Hintergrund: Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland sagte sie, dass so Menschen geholfen werden könnte, die „dringend unsere Unterstützung“ benötigen würden.

Zuletzt hatte die Balkanroute im Zusammenhang mit illegalen Migrationsbewegungen wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Daneben kämen aber auch über das Mittelmeer und die Balkanroute wieder mehr Menschen nach Europa.

Balkanroute für Geflüchtete: Schutzsuchende nutzen Flüchtlingsroute nach Europa

Wie die Eindämmung der illegalen Migration über die Flüchtlingsroute am Balkan gelingen könnte, ist Bestandteil eines Treffens am Donnerstag, 20. Oktober, in Berlin. Dass Faesers Vorstoß nicht nur auf Zustimmung stößt, sondern auch viel Kritik erfährt, überrascht wenig. Die Balkanroute nach Mitteleuropa spielte nämlich in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Migrationsbewegungen immer wieder eine größere Rolle und wurde mitunter zu einem Sinnbild einer gescheiterten Politik in Europa. Denn auf der Route wird auch von Schutzsuchenden genutzt, die Anspruch auf ein Asyl in Europa haben.

Wo die Balkanroute ist, ist auf den ersten Blick nicht einfach festzulegen. Vielmehr wird unter dem Begriff eine Sammlung von Flüchtlingsrouten verstanden, über die Geflüchtete aus dem Nahen Osten von der Türkei aus nach Mitteleuropa kommen. In der Mitte der 2010er Jahre prägten Bilder von zahlreichen Menschen, die zu Fuß unterwegs waren, das Nachrichtenbild vieler Medien. Im Jahr 2015 sollen nach Schätzungen der EU-Kommission über 700.000 Menschen über die Balkanroute nach Mitteleuropa gekommen sein.

Im Detail wird in der Regel zwischen zwei Flüchtlingsrouten unterschieden: Der westliche Weg führt von Griechenland über Mazedonien und Serbien, der östliche über Bulgarien und Rumänien nach Serbien.

Flüchtlingsroute am Balkan: Berichte über steigende Zahlen an den Grenzen zu Serbien

In den vergangenen Jahren hatte die Balkanroute zunehmend an Bedeutung verloren, weil immer weniger Menschen über sie in Richtung Mitteleuropa unterwegs waren. Doch mitunter kam es immer wieder vor, dass die mutmaßlichen „Zustände“ auf der Balkanroute in den Argumentationen einzelner EU-Staaten instrumentalisiert wurden, um auf die Geflüchtetenbewegungen aufmerksam zu machen. Die Realität der vergangenen Monate zeigt: Ja, auf der Balkanroute sind weiter Menschen in Richtung Europa unterwegs, allerdings hat ihre Zahl deutlich abgenommen. Asyl in Deutschland stand bereits im Jahr 2021 in der Kritik.

Balkanroute: Welche Länder auf der Flüchtlingsroute liegen Eine einzelne Balkanroute existiert in dieser Form nicht. Vielmehr wird zwischen der Westbalkanroute und der Ostbalkanroute unterschieden. Erstere führt von Griechenland über Mazedonien nach Serbien. Die östliche Flüchtlingsroute startet in der Türkei und verläuft über Bulgarien und Rumänien nach Serbien. Von dort führen die Wege weiter nach Mitteleuropa.

Die Tagesschau schrieb Mitte Oktober, dass in den ersten acht Monaten im Jahr 2022 insgesamt knapp 100.000 Geflüchtete die Flüchtlingsroute über den Balkan nutzen. Nichtsdestotrotz soll die Zahl zuletzt wieder angestiegen sein. Aleksandar Vulin, Innenminister von Serbien, sprach zuletzt von einem „enormen Druck“ an den Grenzen. Zudem seien die Zahlen der Geflüchteten seiner Einschätzung nach mit 2015 vergleichbar.

Balkanroute: Geschlossene Grenzen würden Problem nicht lösen

Doch wieso drängt Faeser ausgerechnet jetzt auf eine Lösung für die Flüchtlingsroute über den Balkan? Hintergrund ist der Ukraine-Krieg, der zahlreiche Menschen in die Flucht treibt. „Wir haben seit Kriegsbeginn mehr als eine Million Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen“, sagte Faeser gegenüber dem RND. Sollte es gelingen, die illegale Migration über den Balkan zu stoppen, wären die Ressourcen entsprechend für andere Menschen verfügbar.

Dennoch gibt es auch Kritik an den Plänen der deutschen Innenministerin. Der Migrationsforscher Gerald Knaus hält Versuche, die Migration über die Flüchtlingsroute am Balkan einzudämmen, für nicht zielführend. Bisher sei dies nämlich noch nie geglückt. Seiner Einschätzung nach sei die Balkanroute zudem auch nicht für die derzeitigen Anstiege bei den Zahlen von Geflüchteten verantwortlich. „Der Druck entsteht derzeit nicht durch illegale, sondern durch legale Migration. Neun von zehn Flüchtlingen kommen aus der Ukraine“, sagte er dem RND.

UNO kritisiert Zustände auf Flüchtlingsroute: Balkan sorgt für Schlagzeilen

Trotz der laufenden Debatte um die Balkanroute für Geflüchtete drängen die Zustände entlang des Tracks immer wieder in die Schlagzeilen. Die UNO-Flüchtlingshilfe verweist in einem Beitrag zu der Route auf die teils willkürlichen Inhaftierungen von Migranten und sogenannte Push-Backs, also die Tatsache, dass Geflüchtete zwangsweise in Nachbarländer zurückgeschoben werden, ohne den Status der Schutzsuchenden zu klären.

Immer wieder gibt es Berichte, nach denen viele Menschen unter prekären Bedingungen entlang der Balkanroute ausharren, wenn sie an der Weiterreise nach Mitteleuropa gehindert werden. Wichtig sei es nach Einschätzung des Hilfswerks, weiterhin legale Migration entlang der Flüchtlingsroute am Balkan zu ermöglichen. Sollten Grenzen geschlossen werden und es keine legen Übergangsmöglichkeiten geben, würde dies unter Umständen Geflüchtete in die Illegalität treiben und dem Geschäft von Schleppern in die Hände spielen.