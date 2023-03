Prigoschin gegen Putin: Experte hält Streit für inszeniertes Theaterstück

Von: Moritz Serif

Archivbild aus dem Jahr 2010: Wladimir Putin (l.) mit Jewgeni Prigoschin in Sankt Petersburg © Alexey Druzhinin/AFP

Haben Kreml-Chef Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin wirklich Streit? Laut eines Experten sei der Konflikt nur gestellt. Das steckt dahinter.

Moskau/Bachmut – Pech und Schwefel, Pest gegen Cholera: Kreml-Herrscher Wladimir Putin und Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin gelten als Menschenfeinde. Ausgerechnet zwischen Putin und Prigoschin soll es einen heftigen Streit geben. Zumindest in der Öffentlichkeit. Was aber, wenn Putin und Prigoschin in Wahrheit vielleicht doch noch Busenfreunde wie in den guten alten Zeiten sind? Ein Militärexperte spricht Klartext und erklärt, dass es sich lediglich um eine Aufführung handeln könne.

„Ich würde auf dieses Theater nicht viel geben. Das Stück ‚Radikale gegen Putin‘ wird alle paar Jahre mit neuen Schauspielern inszeniert, um den Westen davon zu überzeugen, dass die Alternative zu Putin ja noch schlimmer sei und man gefälligst froh zu sein hat, dass der weise Führer die Geschicke Russlands lenkt“, sagt Militärexperte Gustav Gressel der Frankfurter Rundschau. Wagner werde immer noch in Bachmut von der 106. Luftlandedivision unterstützt, die für Artillerie, die vor allem die Artillerieunterstützung und Munitionsnachschub bereitstellt.

Streit zwischen Prigoschin und Putin „ist Inszenierung“

Die Koordination zwischen den angeblich zerstrittenen Fraktionen sei gut. „Der Rest ist Inszenierung. Solange es das gegenwärtige Regime gibt, wird es Wagner geben, in der einen oder anderen Form“, erklärt Gressel. Über die Zukunft von Wagner hatte es immer wieder Spekulationen gegeben. Prigoschin hatte jüngst auch ein Video geteilt, in dem er die Zukunft der Einheit infrage gestellt hatte.

Laut US-Experten soll Putin die Wagner-Soldaten zum Sterben nach Bachmut geschickt haben. Angeblich gehe der Kreml-Herrscher nicht mehr ans Telefon, wenn Prigoschin anrufe. Prigoschin hat in einem Brief, der am Montag (20. März) veröffentlicht wurde, das Verteidigungsministerium in Moskau um Hilfe gebeten.

Experte: Wagner-Gruppe wird es weiter geben

In dem Brief teilte er mit, dass seinen Informationen zufolge die ukrainischen Streitkräfte Ende März und Anfang April eine großflächige Offensive planten, um die Wagner-Gruppe von den russischen Streitkräften abzuschneiden. Prigoschin forderte Schoigu auf, dringend die nötigen Schritte einzuleiten, um dies zu verhindern. All das könnte laut Gressel lediglich eine Inszenierung sein. (mse)