Ex-SPD-Landtagsabgeordneter kandidiert für Erdogan-Partei

Ein früherer niedersächsischer SPD-Landtagsabgeordneter will bei der türkischen Parlamentswahl für die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan antreten.

Antalya/Hannover - Mustafa Erkan (33) steht in Antalya auf der Kandidatenliste der AKP. Das türkische Wahlkomitee muss die Listen noch formal absegnen. Zuvor hatten „Bild“ und die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ über einen Facebook-Post Erkans zu seiner Kandidatur berichtet.

Erkan saß von 2013 bis 2017 für die SPD im niedersächsischen Landtag. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr war er in seinem Wahlkreis Neustadt am Rübenberge allerdings nicht mehr aufgestellt worden. Danach hatte er angekündigt, künftig für das türkische Außenministerium zu arbeiten.

„Ich wünsche Mustafa Erkan ein glücklicheres Händchen in der türkischen Politik“

Aus der SPD ist Erkan nach Angaben eines Parteisprechers im April ausgetreten. Der niedersächsische SPD-Generalsekretär Alexander Saipa kommentierte: „Ich wünsche Mustafa Erkan ein glücklicheres Händchen in der türkischen Politik und hoffe, dass ihm die deutsch-türkische Freundschaft mit der Durchsetzung klarer demokratischer Grundwerte in der Türkei, die man ja in der SPD lernt, am Herzen liegt.“

Erkans Chancen auf einen Sitz im Parlament in Ankara sind bei der Wahl am 24 Juni aber begrenzt. Er steht auf Listenplatz zehn in Antalya. Bei der letzten Wahl 2015 schafften es nur sieben Kandidaten aus der Stadt in die Nationalversammlung. Zudem verliert Erdogans AKP derzeit in Umfragen an Zustimmung.

dpa